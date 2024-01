Cuộc đua SUV 7: Ford Everest chiếm đỉnh, Santa Fe chưa phải đối thủ

Ford Everest trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV 7 chỗ trong năm 2023 khi có doanh số lớn gấp 3 lần Toyota Fortuner và gấp 1,5 lần Hyundai Santa Fe.

Ford Everest: Doanh số 9.960 xe

Nắm giữ “ngôi vương” ở phân khúc SUV 7 chỗ năm 2023 là Ford Everest với doanh số 9.960 xe bán ra thị trường. Hiện mẫu xe này chiếm 65% thị phần trong phân khúc.

Ngay đầu năm 2024, Ford Việt Nam tiếp tục tung ra chương trình ưu đãi tặng 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng khi mua xe Everest trong tháng 1/2024. Thời điểm hiện tại, Everest bán tại Việt Nam có 5 phiên bản, giá bán dao động từ 1,099 - 1,499 tỷ đồng.

Hyundai Santa Fe: Doanh số 6.418 xe

Tổng kết năm 2023, tổng doanh số xe Hyundai Santa Fe bán ra thị trường đạt 6.418 xe, xếp vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng phân khúc SUV 7 chỗ. Ở phân khúc SUV 7 chỗ, trong khi các hãng xe liên tục tung ra chương tình ưu đãi, giảm giá bán để kích cầu doanh số thì ở chiều ngược lại, Hyundai Thành Công lại bất ngờ tăng giá bán cho Hyundai Santa Fe.

Theo đó, Hyundai Santa Fe phiên bản xăng tiêu chuẩn và xăng cao cấp tăng 60 triệu đồng so với giá bán cũ, giá bán mới lần lượt là 1,029 tỷ đồng và 1,21 tỷ đồng. Hyundai Santa Fe các phiên bản dầu tiêu chuẩn, dầu cao cấp, hybrid nhận mức tăng 70 triệu đồng. Giá bán mới của 3 phiên bản mới lần lượt tương ứng là: 1,12 tỷ, 1,269 tỷ và 1,369 tỷ đồng.

Toyota Fortuner: Doanh số 3.492 xe

Nằm ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng phân khúc là Toyota Fortuner với doanh số 3.492 xe bán ra trong năm 2023. Trước đây, Fortuner từng là tượng đài ở phân khúc SUV 7 chỗ hạng trung, tuy nhiên việc các đối thủ liên tục đổi mới mẫu mã, tăng trang bị, giá bán dễ tiếp cận hơn khiến Toyota Fortuner mất đi lợi thế.

Hiện Toyota Fortuner đang mở bán với 5 lựa chọn gồm: Fortuner 2.4 AT 4x2, Fortuner 2.7 AT 4x2, Fortuner 2.4 AT 4x4, Legender Fortuner 2.4 AT 4x4 và Legender Fortuner 2.8 AT 4x4. Giá bán mẫu SUV này cũng điều chỉnh giảm, từ 1,055 - 1,350 tỷ đồng; thấp hơn từ 64 triệu đến 120 triệu đồng so với bản tiền nhiệm.

Mazda CX-8: Doanh số 3.024 xe

Mazda CX-8 là cái tên thay thế CX-9 trước đây để góp mặt trong phân khúc SUV 7 chỗ. Trong năm qua, số lượng CX-8 lăn bánh trên đường phố là 3.024 xe, bằng 1/3 lượng xe của đối thủ Hyundai Santa Fe bán ra thị trường.

Được biết, tại quê nhà Nhật Bản hiện hãng đã ngừng bán đối với mẫu xe Mazda CX-8. Tại Việt Nam, CX-8 mở bán với 4 phiên bản gồm: 3 phiên bản 7 chỗ (Premium AWD, Premium, Luxury) và một phiên bản cao cấp nhất Premium AWD 6 chỗ.

Kia Sorento: Doanh số 1.495 xe

So với các đối thủ cạnh tranh trong cùng phân khúc, Kia Sorento có lợi thế khi có tới 14 phiên bản cho khách hàng lựa chọn. Tuy nhiên, lợi thế này cũng không đủ giúp Sorento có thể tạo ra cách biệt về doanh số. Tổng kết năm 2023, chỉ có 1.495 xe bán ra thị trường.

Theo đánh giá của người dùng, điểm mạnh của Kia Sorento là ngoại hình mạnh mẽ, hiện đại với thiết kế hơi vuông vức dễ thu hút những khách hàng là nam giới. Không gian nội thất của mẫu xe này là sự hài hòa giữa yếu tố thẩm mỹ và các chức năng.

Mitsubishi Pajero Sport: Doanh số 1.033 xe

Nằm ở phân khúc SUV cỡ D, nơi vốn dĩ rất được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng. Tuy nhiên, doanh số của Mitsubishi Pajero Sport lại quá èo uột khi thấp hơn cả những mẫu SUV đắt tiền như Ford Explorer hay Toyota Land Prado. Lượng xe Pajero Sport bán ra chỉ bằng một phần rất nhỏ so với các đối thủ cùng phân khúc và thường xuyên nằm đáy bảng xếp hạng.

May thay, Pajero Sport đã có "bạn đồng hành" là Isuzu mu-X, mẫu xe được xem là ế bền vững bậc nhất thị trường ô tô Việt Nam. Trong năm 2023, đã có 1.033 xe Pajero Sport bán ra thị trường.

Bước sang năm 2024, Mitsubishi Pajero Sport đang được hãng ưu đãi 50% phí trước bạ cho phiên bản máy dầu 4x4 AT và 4x2 AT và tặng 1 năm bảo hiểm vật chất. Tổng trị giá của đợt khuyến mãi dao động từ 74,5 triệu đồng đến 87,5 triệu đồng. Hiện giá bán của hai phiên bản này lần lượt là 1,365 tỷ và 1,13 tỷ đồng.

Isuzu mu-X: Doanh số 236 xe

“Ếm ẩm” nhất phân khúc và “ế” nhất thị trường ô tô Việt Nam trong các năm tiếp tục xướng tên Isuzu mu-X. Doanh số bán ra cả năm chỉ đạt 236 xe, trung bình mỗi tháng mẫu xe này chỉ có vài chục xe rời khỏi đại lý.

Mặc dù được xem là mẫu SUV 7 chỗ có giá bán hấp dẫn nhất trong phân khúc, tuy nhiên với thiết kế già cỗi, trang bị tính năng chỉ dừng ở mức cơ bản và nghèo nàn, nhiều năm qua Isuzu mu-X liên tục bị xếp vào nhóm 10 mẫu xe “ế ẩm” nhất trên thị trường.

