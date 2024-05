Danh Thủ Juan Sebastian Verón Tới Việt Nam: Fine-tune Your Fortune

Tin vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam! Một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử - Juan Sebastian Verón sẽ tới Việt Nam trong sự kiện "Fine-Tune Your Fortune" diễn ra tại Sài Gòn vào ngày 19 tháng 5 tới đây.

Cựu tiền vệ huyền thoại Juan Sebastian Verón tới Việt Nam

Theo thông tin được đăng tải chính thức trên mạng xã hội của nền tảng giao dịch số 4E đã xác nhận cựu tiền vệ người Argentina - Verón sẽ tới Việt Nam. Cựu đội trưởng tuyển Argentina, từng đoạt 2 chức vô địch Copa America tham gia với vai trò đại sứ thương hiệu trong sự kiện Fine-tune Your Fortune. Ngay sau khi thông tin này được công bố, đã thu hút sự chú ý không nhỏ của giới truyền thông, đặc biệt là của người hâm mộ bóng đá! Chuyến thăm của Verón tới Việt Nam không chỉ cho thấy tiềm năng phát triển của thể thao Việt Nam, mà còn thể hiện nỗ lực biến Việt Nam trở thành một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới của 4E!

Fine-tune Your Fortune là sự kiện đặc biệt kết nối các nhà phát triển toàn cầu. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời các để doanh nghiệp cập nhật công nghệ, kết nối mạng lưới và mở rộng cơ hội hợp tác. Sự kiện quy tụ những nhà đầu tư, doanh nghiệp và các bên liên quan hàng đầu trong ngành, cùng các diễn giả uy tín như ông George Wong - Head of Singapore và Malaysia của The SandBox, ông Joshua Turner - Nguyên Giám đốc Marketing của Tập đoàn VinGroup, và hàng loạt các diễn giả có tiếng khác!

Cựu tiền vệ Verón tới Việt Nam đồng hành cùng 4E trong sự kiện Fine-tune Your Fortune

Đôi nét về nền tảng giao dịch số 4E

Nền tảng giao dịch số 4E là nền tảng giao dịch đa tài sản đầu tiên và lớn nhất trên thị trường thời điểm hiện tại. 4E cho phép người dùng có thể phân bổ vốn của mình vào đa dạng các loại tài sản khác nhau một các hợp lý. Từ đó giảm thiểu rủi ro đầu tư, cũng như gia tăng cơ hội tích lũy.

Từ tháng 3 năm 2024, 4E cũng được giới đầu tư biết đến nhiều hơn với vai trò nhà tài trợ toàn cầu cho đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Kể từ khi thai nghén thành lập tới này, nền tảng giao dịch này đã ghi điểm với cộng đồng tiền điện tử khi liên tiếp đạt được hàng loạt những thành tích đáng nể: như trở thành nhà tài trợ cho after party token2049 Dubai, sự kiện hội thảo về tài sản kỹ thuật số VDAS 2024, hay chiếm lĩnh top 1 lượt tải xuống trên Appstore thị trường Việt Nam,.... Tính đến nay, nền tảng giao dịch 4E đã phủ sóng hơn 20 quốc gia khác nhau với hơn 1 triệu người dùng, và chắc chắn trong tương lai, 4E sẽ còn tiếp tục phát triển và mở rộng hơn nữa.

Kể từ tháng 3/2024, nền tảng giao dịch 4E đã trở thành nhà tài trợ toàn cầu của đội tuyển bóng đá Quốc gia Argentina

Có thể nói, chuyến thăm của danh thủ Verón tới Việt Nam đã góp phần khẳng định tiềm năng phát triển của thị trường tài chính tại Việt Nam. Sức hút không nhỏ của sự kiện Fine-tune Your Fortune chắc chắn sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới và góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính trong nước và quốc tế trong tương lai. Hiện tại, các nhà đầu tư quan tâm tới sự kiện này có thể đăng ký nhận vé tham gia sự kiện tại đây.