Để lộ mật khẩu điện thoại, hai người bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản

Ngày 21/9, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an thành phố Phủ Lý vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) điều tra làm rõ 2 vụ “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền trên 60 triệu đồng.