Thời tiết thay đổi thất thường khiến không ít người phải khổ sở vì tình trạng dị ứng, nổi mẩn ngứa toàn thân. Cơn ngứa kéo dài, da sần sùi, nóng rát khiến sinh hoạt đảo lộn, giấc ngủ cũng chẳng yên. Vậy dị ứng thời tiết nổi mẩn khắp người phải làm sao để an toàn, hiệu quả mà không lo tái phát?

Đừng chủ quan khi bị dị ứng thời tiết

Dị ứng thời tiết là tình trạng cơ thể phản ứng với những thay đổi đột ngột của nhiệt độ, độ ẩm, gió lạnh hoặc phấn hoa, bụi mịn trong không khí. Biểu hiện thường gặp là da nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy, rát, sưng phù nhẹ, có thể kèm theo khô da hoặc bong tróc.

Theo Y học cổ truyền (YHCT), bệnh thuộc phạm trù “phong chẩn khát”, “ngoại cảm phong tà”, khởi phát do phong – hàn – thấp – nhiệt xâm nhập, kết hợp với tạng phủ suy yếu (đặc biệt là phế, tỳ, can). Khi khí huyết mất điều hòa, độc tố không được đào thải, da – vốn là “cửa phổi” – sẽ phản ứng bằng các triệu chứng ngứa, mẩn, rát.

Dị ứng thời tiết có thể tái phát nhiều lần (Ảnh minh hoạ)

Nhiều người xem dị ứng thời tiết là phản ứng nhẹ, song thực tế khi bệnh kéo dài và tái phát thường xuyên, nó trở thành mạn tính – và đây chính là lúc nguy cơ tiềm ẩn bắt đầu xuất hiện.

Các vùng da bị viêm lâu ngày dễ bị bội nhiễm, dày sừng, thâm sạm, gây mất thẩm mỹ và suy giảm hàng rào bảo vệ da. Không chỉ vậy, ngứa kéo dài khiến người bệnh mất ngủ, stress, làm suy giảm miễn dịch, rối loạn chức năng gan – thận và dễ mắc thêm các bệnh dị ứng khác. Trong một số trường hợp nặng, phản ứng phù mạch hoặc khó thở có thể xảy ra, cần được xử trí y tế ngay.

Các mẹo giúp giảm dị ứng thời tiết tại nhà hiệu quả

Dân gian ta có nhiều mẹo tự nhiên giúp làm dịu da, giảm ngứa và thanh lọc cơ thể rất hiệu quả. Dưới đây là một số cách đơn giản có thể áp dụng tại nhà: