Dị Ứng Thời Tiết Nổi Mẩn Khắp Người Phải Làm Sao?

Đừng chủ quan khi bị dị ứng thời tiết
Dị ứng thời tiết là tình trạng cơ thể phản ứng với những thay đổi đột ngột của nhiệt độ, độ ẩm, gió lạnh hoặc phấn hoa, bụi mịn trong không khí. Biểu hiện thường gặp là da nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy, rát, sưng phù nhẹ, có thể kèm theo khô da hoặc bong tróc.
Theo Y học cổ truyền (YHCT), bệnh thuộc phạm trù “phong chẩn khát”, “ngoại cảm phong tà”, khởi phát do phong – hàn – thấp – nhiệt xâm nhập, kết hợp với tạng phủ suy yếu (đặc biệt là phế, tỳ, can). Khi khí huyết mất điều hòa, độc tố không được đào thải, da – vốn là “cửa phổi” – sẽ phản ứng bằng các triệu chứng ngứa, mẩn, rát.
Dị ứng thời tiết có thể tái phát nhiều lần (Ảnh minh hoạ)
Nhiều người xem dị ứng thời tiết là phản ứng nhẹ, song thực tế khi bệnh kéo dài và tái phát thường xuyên, nó trở thành mạn tính – và đây chính là lúc nguy cơ tiềm ẩn bắt đầu xuất hiện.
Các vùng da bị viêm lâu ngày dễ bị bội nhiễm, dày sừng, thâm sạm, gây mất thẩm mỹ và suy giảm hàng rào bảo vệ da. Không chỉ vậy, ngứa kéo dài khiến người bệnh mất ngủ, stress, làm suy giảm miễn dịch, rối loạn chức năng gan – thận và dễ mắc thêm các bệnh dị ứng khác. Trong một số trường hợp nặng, phản ứng phù mạch hoặc khó thở có thể xảy ra, cần được xử trí y tế ngay.
Các mẹo giúp giảm dị ứng thời tiết tại nhà hiệu quả
Dân gian ta có nhiều mẹo tự nhiên giúp làm dịu da, giảm ngứa và thanh lọc cơ thể rất hiệu quả. Dưới đây là một số cách đơn giản có thể áp dụng tại nhà:
- Tắm lá khổ sâm hoặc lá kinh giới: Hai loại lá này có tính kháng khuẩn, giảm ngứa, tiêu viêm. Dân gian thường nấu nước lá tắm ấm 2–3 lần/tuần để làm dịu mẩn đỏ, mề đay.
- Ngâm rửa bằng lá trầu không: Lá trầu giúp kháng khuẩn, làm sạch vùng da tổn thương. Nấu vài lá trầu với muối, để nguội bớt rồi rửa nhẹ vùng da bị mẩn.
- Uống nước rau má hoặc nước atiso: Giúp thanh nhiệt, giải độc gan, hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố qua đường tự nhiên, giảm bớt tình trạng nổi mẩn.
- Chườm lạnh bằng khăn sạch: Khi da ngứa rát, chườm lạnh 5–10 phút giúp giảm sưng, ngứa tức thì mà không làm khô da.
- Ăn cháo đậu xanh hoặc canh bí đao: Theo Đông y, các món ăn này có tác dụng mát gan, lợi tiểu, giúp giảm phong nhiệt – nguyên nhân gây dị ứng thời tiết.