Diễn biến mưa trong dịp Tết Dương lịch ở Nam Bộ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới, sẽ có mưa trái mùa.

Khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa trái mùa. (Ảnh: Internet)

Dự báo hình thế thời tiết trong 24-48 giờ tới, áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía Đông và suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục có trục qua Trung Bộ hoạt động ổn định.

Gió Đông Bắc trên vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam Bộ có cường độ mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ lấn Tây, sau có cường độ ổn định.

Từ 3 ngày tới, áp cao lạnh lục địa tăng cường trở lại phía Bắc nước ta. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt động ổn định.

Nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động ở ngoài khơi Nam Biển Đông có Xu hướng di chuyển về hướng đất liền các tỉnh ven biển phía Đông Nam Bộ từ ngày 4.1 suy yếu.

Do đó, những ngày tới, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vào chiều tối. Đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ông Lê Đình Quyết - Trưởng Phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong dịp Tết Dương lịch, không khí lạnh có cường độ không mạnh và di chuyển ra phía Đông. Đồng thời, nhiễu động trong đới gió Đông hình thành tác động đến khu vực các tỉnh Nam Bộ. Trên cao, cao cận nhiệt đới lấn Tây.

Do đó, thời tiết Tết Dương lịch tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm có mù nhẹ, ngày giảm mây và nắng. Nhiệt độ 23-25 độ C, 29-31 độ C.