Dự báo thời tiết Tết Dương lịch 2025 có gì đặc biệt?

Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết Tết Dương lịch 2025 ở Bắc Bộ phổ biến thuận lợi; trong khi Trung Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ khả năng có mưa.

Dự báo thời tiết Tết Dương lịch 2025 ở Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác vào buổi chiều 1.1.2025. (Ảnh: Internet)

Năm 2025, Tết Dương lịch rơi vào thứ Tư, ngày 1.1.2025, người lao động được nghỉ 1 ngày.

Hôm nay 28.12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật thông tin dự báo thời tiết Tết Dương lịch 2025. Theo đó, thời tiết Bắc Bộ vào ban ngày phổ biến thuận lợi; trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có thời điểm mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Hà Nội

Ngày 1.1.2025: Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng.

Nhiệt độ: 21 - 24 độ C.

Đêm 1.1.2025: Hà Nội có mây, không mưa.

Nhiệt độ: 12 - 14 độ C.

Khu vực Bắc Bộ

Ngày 1.1.2025: Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng.

Nhiệt độ: 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Đêm 1.1.2025: Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi.

Nhiệt độ: khu vực vùng núi và trung du 10 - 12 độ C; khu vực đồng bằng 12 - 14 độ C.

Khu vực Trung Bộ

Ngày 1.1.2025: Trung Bộ có mây, có mưa, mưa rào vài nơi, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Nhiệt độ: phía bắc 22 - 25 độ C; phía nam 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đêm 1.1.2025: Trung Bộ có mây, có mưa, mưa rào vài nơi, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Nhiệt độ: phía bắc 14 - 18 độ C; phía nam 19 - 23 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Ngày 1.1.2025: Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vài nơi, từ chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhiệt độ: 25 - 28 độ C.

Đêm 1.1.2025: Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhiệt độ: 18 - 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

Khu vực Nam Bộ

Ngày 1.1.2025: Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhiệt độ: 29 - 32 độ C.

Đêm 1.1.2025: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhiệt độ: 22 - 25 độ C.