Doanh nghiệp vượt bão với sự kiện SEO Growth Hacking 2023

SEO Growth Hacking là một sự kiện lớn nhất ngành SEO Việt Nam hằng năm, đồng hành cùng các Doanh nghiệp tăng trưởng với 3 mục tiêu Ranking, Visit & Conversion. 2023 là thời điểm không chỉ riêng SEO mà nền kinh tế cũng biến động, chính vì vậy, SEO Growth Hacking 2023 ra đời – với chủ đề “Nhanh – Mạnh – Bền – Doanh Nghiệp vượt bão 2023” sẽ hứa hẹn mang đến 1 luồng gió mới cho tất cả mọi người.

Sự kiện SEO Growth Hacking sẽ được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia - 57 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội vào lúc 13h00 - 20h00 ngày 18/06/2023. Chương trình sẽ diễn ra với nhiều nội dung hấp dẫn như:

️- Chủ đề 1: Hiệu suất toàn năng ALL IN ONE: Ứng dụng CHAT GPT 4 vào Content, Onpage, Offpage,.. với sự tham gia của Guest speaker: Mr. Đặng Lê Nam - CEO & Founder Giải Pháp SEO

️- Chủ đề 2: Website mạnh với TƯ DUY BACKLINK & CONTENT mới nhất 2023 - Guest speaker: Mr. Nguyễn Công Minh - CEO & Founder SEO Thành Công và Guest speaker: Mr. Hà Việt Nam - Trưởng phòng SEO SEONGON.

️- Chủ đề 3: Tinh gọn VẬN HÀNH tối ưu CHUYỂN ĐỔI bền bỉ trong chiến lược SEO 2023 sẽ được Guest speaker: Ms. Võ Thị Thu Hoài - Vice Director SEODO trình bày.

️- Chủ đề 4: Google; AI; Kinh tế UPDATED - Doanh nghiệp cần gì để vượt bão 2023 với sự tham gia của 2 Guest Speaker: Trần Ngọc Thùy - Founder Affiliate CMS.com và Guest Speaker bí ẩn ( Một speaker đình đám trong làng SEO Việt Nam hiện nay).

Mọi thông tin chi tiết về sự kiện đều được cập nhật tại website chính thức: https://seogrowthhacking.vn

Sự kiện được đồng hành và tài trợ bởi nhiều thương hiệu uy tín trong ngành. Trong đó BacklinkAZ là công ty tiên phong là nhà tài trợ kim cương của sự kiện. BacklinkAZ cung cấp các giải pháp marketing online đặc biệt là lĩnh vực tài nguyên cho SEO và truyền thông doanh nghiệp. Các dịch vụ của BacklinkAZ như dịch vụ entity, dịch vụ booking báo chí, backlink báo… đã được cộng đồng SEO đón nhận trong nhiều năm qua.

Tìm hiểu thông tin chi tiết nhà tài trợ kim cương BacklinkAZ