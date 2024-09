Doanh số ô tô tại Việt Nam giảm 13% trong tháng “Ngâu”

Ngày 13/9 vừa qua, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã công bố Báo cáo bán hàng VAMA tháng 8 năm 2024. Doanh số bán hàng toàn thị trường của các thành viên giảm 13% so với tháng 7/2024.

Ảnh minh họa

Tháng 8/2024 – đây cũng là tháng trùng với tháng 7 âm lịch (hay còn được gọi là tháng Ngâu, tháng cô hồn). Người Việt Nam thường có quan niệm kỵ mua sắm các loại tài sản có giá trị cao vào tháng này, do đó đã khiến nhiều thương hiệu ô tô sụt giảm.

Theo báo cáo của VAMA, trong tháng 8/2024 doanh số bán hàng toàn thị trường của các thành viên VAMA đạt 25.196 xe với 19.129 xe Du lịch, 5.901 xe thương mại và 166 xe chuyên dụng.

Trong số xe bán ra trong tháng 8, doanh số xe du lịch giảm khoảng 16%, xe thương mại tăng nhẹ 1% và xe chuyên dụng giảm 23% so với tháng trước đó.

Số liệu thống kê cho thấy tháng 8, doanh số bán ra đã giảm 3.724 xe so với tháng 7/2024 tương đương với khoảng 13% nhưng vẫn tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023. Và tính đến hết tháng 8/2024, số xe bán ra của toàn thị trường tăng 2% so với cùng kỳ 2023 trong đó xe du lịch tăng 2%, xe thương mại tăng 4% và xe chuyên dụng tăng 1%.

Doanh số xe bán ra trong tháng 8 sụt giảm 13% so với tháng trước đó. (Nguồn VAMA)

Nếu xét về nguồn gốc xe thì trong tháng 8 vừa qua, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 11% trong khi xe nhập khẩu tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu nguyên chiếc. (Nguồn VAMA)

Tính chung doanh số công bố chính thức từ VAMA và TC Group trong tháng 8 vừa qua, toàn thị trường ô tô Việt Nam tiêu thụ 29.875 xe, nâng tổng doanh số bán hàng của các đơn vị này trong 8 tháng năm 2024 lên 223. 386 xe các loại.

Đối với từng thương hiệu xe ô tô, dẫn dắt toàn thị trường Việt Nam tháng 8 vừa qua là thương hiệu Toyota với 4.700 xe, xếp sau là Huyndai với 4.679 xe, Mitsubishi 4.091 xe, Mazda 2.509 xe, Kia 2.247 xe…

Mặc dù thị trường ô tô Việt Nam đã ghi nhận sự giảm sút về doanh số trong tháng 8/2024 so với tháng trước nhưng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước áp dụng từ ngày 1/9/2024 đến hết 30/11/2024 theo Nghị định số 109/2024/NĐ-CP của Chính phủ đang mở ra những triển vọng tích cực cho thị trường trong những tháng áp dụng chính sách này.

Theo Hữu Nghĩa