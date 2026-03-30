Đời thường của tân Miss World Vietnam Phương Oanh

Phan Phương Oanh giành được ngôi vị hoa hậu tại Miss World Vietnam 2025. Cô ghi điểm ngay từ giai đoạn bắt đầu cuộc thi với sắc vóc ấn tượng, gương mặt cá tính, sắc sảo cùng chiều cao 1,72 m. Người đẹp sinh năm 2003, quê Hà Nội. Cô đang theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trong phần trả lời ứng xử, Phương Oanh cho biết điều cô muốn chia sẻ với thế giới về Việt Nam là tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái của con người nơi đây. “Bởi tôi muốn cho thế giới thấy rằng Việt Nam không chỉ đẹp bởi những cảnh quan hùng vĩ, mà còn đẹp từ những điều giản dị, như một bữa cơm ấm áp, một nụ cười, hay đơn giản là sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không mong nhận lại điều gì cả”.

Người đẹp chia sẻ ví dụ về cách con người Việt Nam đồng lòng vượt qua những khó khăn. Bên cạnh đó là thế hệ trẻ tài năng, năng động, không ngừng nỗ lực nâng cao nhận thức, mở rộng tầm nhìn và đóng góp cho xã hội. “Với tất cả những điều đó, tôi muốn mang đến cho thế giới một hình ảnh Việt Nam ý nghĩa và đẹp đẽ nhất. Tôi muốn cho thấy rằng Việt Nam không chỉ là một điểm đến, mà còn là một nơi để trân trọng và kết nối”, Phương Oanh cho hay.

Khi được xướng tên chiến thắng, Phương Oanh không giấu nổi xúc động. Trước đó, trong hành trình Miss World Vietnam năm nay, Phương Oanh đã tạo dấu ấn với khả năng ăn nói lưu loát. Mỹ nhân sinh năm 2003 cũng gây ấn tượng giả với những kỹ năng trình diễn tốt và tài năng nhảy múa.

Trước khi có chiến thắng rực rỡ tại cuộc thi Miss World Vietnam 2025, Phương Oanh từng ghi danh ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, lọt top 7 của phần thi Người đẹp truyền thông hay Top 5 Người đẹp nhân ái.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.