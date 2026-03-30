Đời thường của tân Miss World Vietnam Phương Oanh

09:39 30/03/2026
Phương Oanh được đánh giá cao với sắc vóc ấn tượng cùng khả năng trả lời ứng xử tốt. Chiến thắng của người đẹp gốc Hà Nội nhận được sự ủng hộ của khán giả.
Phan Phương Oanh giành được ngôi vị hoa hậu tại Miss World Vietnam 2025. Cô ghi điểm ngay từ giai đoạn bắt đầu cuộc thi với sắc vóc ấn tượng, gương mặt cá tính, sắc sảo cùng chiều cao 1,72 m. Người đẹp sinh năm 2003, quê Hà Nội. Cô đang theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân.
Trong phần trả lời ứng xử, Phương Oanh cho biết điều cô muốn chia sẻ với thế giới về Việt Nam là tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái của con người nơi đây. “Bởi tôi muốn cho thế giới thấy rằng Việt Nam không chỉ đẹp bởi những cảnh quan hùng vĩ, mà còn đẹp từ những điều giản dị, như một bữa cơm ấm áp, một nụ cười, hay đơn giản là sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không mong nhận lại điều gì cả”.
Người đẹp chia sẻ ví dụ về cách con người Việt Nam đồng lòng vượt qua những khó khăn. Bên cạnh đó là thế hệ trẻ tài năng, năng động, không ngừng nỗ lực nâng cao nhận thức, mở rộng tầm nhìn và đóng góp cho xã hội. “Với tất cả những điều đó, tôi muốn mang đến cho thế giới một hình ảnh Việt Nam ý nghĩa và đẹp đẽ nhất. Tôi muốn cho thấy rằng Việt Nam không chỉ là một điểm đến, mà còn là một nơi để trân trọng và kết nối”, Phương Oanh cho hay.
Khi được xướng tên chiến thắng, Phương Oanh không giấu nổi xúc động. Trước đó, trong hành trình Miss World Vietnam năm nay, Phương Oanh đã tạo dấu ấn với khả năng ăn nói lưu loát. Mỹ nhân sinh năm 2003 cũng gây ấn tượng giả với những kỹ năng trình diễn tốt và tài năng nhảy múa.
Trước khi có chiến thắng rực rỡ tại cuộc thi Miss World Vietnam 2025, Phương Oanh từng ghi danh ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, lọt top 7 của phần thi Người đẹp truyền thông hay Top 5 Người đẹp nhân ái.

Nam sinh lớp 12 làm bài văn bị chấm 0 điểm, giáo viên còn để lại lời phê khá nặng nề

Với đề tài về vấn nạn "nói tục, chửi bậy", nam sinh đã viết nên bài văn khiến giáo viên tức giận và chấm 0 điểm.

Phim Đoàn Thiên Ân dời lịch khởi chiếu

Phim có sự góp mặt của Đoàn Thiên Ân bất ngờ thay đổi lịch chiếu.

Ban tổ chức Miss World Vietnam nói rõ về tranh cãi kết quả

Đại diện ban tổ chức Miss World Vietnam 2025 chia sẻ về kết quả cuộc thi năm nay.

Quốc gia cấm mạng xã hội gay gắt nhất thế giới

Australia vừa chính thức thực thi đạo luật nghiêm ngặt nhất thế giới, buộc các nền tảng mạng xã hội phải chặn người dùng dưới 16 tuổi hoặc đối mặt với mức phạt hàng chục triệu USD.

Phim 18+ của Khả Như thu gần 130 tỷ

"Quỷ nhập tràng" dắt túi gần 130 tỷ đồng sau 3 tuần ra rạp nhưng giảm nhiệt mạnh. Trong khi "Tài" của Mỹ Tâm cũng đuối sức rõ rệt dù ê-kíp nỗ lực truyền thông, quảng bá.

Kỳ lạ Táo Quân 'trái mùa' vừa lên sóng

Táo Quân 2026 khiến nhiều khán giả bất ngờ khi lên sóng tối 29/3, sau nhiều tuần kể từ Tết Nguyên đán. Chương trình có thời lượng ngắn, tái hiện lại tiết mục trong Táo Quân 2017.

200 năm bền vững với nghề y: Điều gì làm nên thương hiệu Bảo Thanh Đường?

Gần 200 năm trôi qua, giữa nhịp sống hiện đại ngày một hối hả, Bảo Thanh Đường vẫn bền bỉ giữ vững danh tiếng của một phòng khám Đông y gia truyền uy tín. Trải qua bao biến động thời cuộc, nơi đây vẫn là điểm tựa sức khỏe cho người dân, nhờ những giá trị cốt lõi được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Hệ sinh thái toàn diện tại Đặng Gia Auto: Giải pháp tối ưu cho ngành chăm sóc ô tô

Trong bối cảnh ngành chăm sóc ô tô ngày càng chuyên nghiệp hóa, nhu cầu về nguồn cung sản phẩm ổn định, chất lượng cao và tối ưu vận hành trở thành ưu tiên hàng đầu của các garage và đại lý.

Hiệp ước Versailles 1787 và câu chuyện chưa kể về diêm tiêu Việt Nam trong lịch sử thế giới

Một công trình nghiên cứu kéo dài suốt một thập kỷ của kỹ sư Vũ Đình Thanh đã đưa ra một luận điểm gây chú ý: diêm tiêu Việt Nam – thành phần cốt lõi của thuốc súng – không chỉ đóng vai trò quan trọng trong lịch sử khu vực mà còn có ảnh hưởng sâu rộng tới cục diện quyền lực toàn cầu, đặc biệt là đối với sự trỗi dậy và suy tàn của Napoleon cũng như tham vọng bá chủ của các đế quốc châu Âu. Từ những bằng chứng lịch sử, tài liệu lưu trữ và phân tích khoa học, nghiên cứu này đặt lại nhiều vấn đề vốn được xem là hiển nhiên trong nhận thức lịch sử lâu nay.

Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam

Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 diễn ra vào tối 29/3 tại TP.HCM với sự góp mặt của 47 thí sinh.

