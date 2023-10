Đón không khí lạnh: Miền Bắc có nơi xuống dưới 16 độ - Miền Trung mưa lớn kéo dài

Đón không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển lạnh về đêm và sáng sớm, một số khu vực núi cao rét sâu dưới 16 độ C. Trong khi đó, miền Trung bước vào đợt mưa lớn kéo dài.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chịu tác động của khối không khí lạnh và khô khiến nền nhiệt giảm nhẹ so với một ngày trước. Thời tiết khu vực chuyển lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.

Tại vùng núi, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C, trời chuyển rét. Đây là mức nhiệt thấp nhất khu vực kể từ đầu mùa. Đáng lưu ý, một số khu vực núi cao có thể rét sâu dưới 16 độ C.

Trong khi đó, miền Trung bắt đầu bước vào một đợt mưa dông kéo dài nhiều ngày tới. Trong hôm nay (ngày 10/10), lượng mưa ở nhiều nơi dao động 15-30mm, có nơi mưa lớn trên 100mm chỉ trong vòng 24 giờ. Tình trạng này xuất hiện chủ yếu ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Từ đêm 10/10, mưa dông mở rộng ra các khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Các khu vực này nguy cơ hứng chịu đợt mưa lớn dồn dập trong những ngày tới. Ngày 11-14/10, tổng lượng mưa có thể lên tới 100-300mm.

Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Về áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Koinu, trong hôm nay, hình thái này tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên đảo Hải Nam (Trung Quốc) rồi tan dần.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến vịnh Bắc Bộ vẫn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng cao 2-3m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trên các khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Nền nhiệt tại Hà Nội duy trì ngưỡng thấp hơn 25 độ C về đêm và sáng sớm trong nhiều ngày tới (Ảnh: NCHMF).

Dự báo thời tiết ngày 10/10 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa vài nơi. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Phía nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa lớn. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác. Riêng phía bắc cục bộ mưa vừa, mưa to kèm nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

- Tây Nguyên: Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối mưa dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

- Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối mưa dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.