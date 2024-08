Đồng Phục Sài Gòn - Công ty may đồng phục chất lượng tại TPHCM

Xưởng may áp dụng những phương pháp in tiên tiến như in kỹ thuật số, in nổi, in ép nhiệt, in lụa, in nhũ bạc/đồng,...Và mực in đều sử dụng loại cao cấp, với độ bền cao, chống bong tróc, phai màu khi giặt.