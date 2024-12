Đốt than trong phòng ngủ để sưởi ấm, chồng tử vong, vợ nguy kịch

Hai vợ chồng ở Phú Thọ đốt than sưởi trong phòng ngủ, gần trưa hôm sau thấy họ không ra khỏi phòng, người thân vào gọi thì thấy người chồng đã tử vong.

Ngày 14/12, các bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, mới đây đơn vị tiếp nhận cấp cứu và điều trị trường hợp nguy kịch do ngộ độc khí CO, đó là chị P.T.H., sinh năm 1974.

Người thân cho biết, do trời rét, hai vợ chồng chị H. đốt than trong phòng ngủ để sưởi ấm. Khoảng 10h hôm sau, không thấy họ ra khỏi phòng, người thân vào gọi thì phát hiện người chồng đã tử vong, còn chị H. đang trong tình trạng nguy kịch. Trong phòng ngủ có một lò than sưởi.

Cơ quan chức năng bước đầu nhận định, ngạt khí lò sưởi là nguyên nhân dẫn đến tình trạng của vợ chồng chị H.

Chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không được đốt sưởi than củi và đóng kín cửa trong nhà. (Ảnh minh hoạ)

Thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài những ngày gần đây khiến người dân ở các địa phương dùng nhiều biện pháp sưởi ấm, chống chọi với giá rét, trong đó có việc đốt than, đốt củi trong không gian kín. Theo các bác sỹ, cách sưởi ấm này ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí có thể đe dọa tính mạng do than cháy sẽ đốt hết ôxy trong phòng và sinh ra khí độc CO.

Người hít phải lượng lớn khí CO có thể bất tỉnh và tử vong rất nhanh, đặc biệt là phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già mắc bệnh tim, phổi mãn tính. Có 40% số người bị ngạt khí CO để lại các di chứng như giảm trí nhớ, giảm tập trung, cơ mặt liệt, vận động bất thường, đi đứng khó khăn, tay chân cứng và run, liệt nửa người.

Để hạn chế tai nạn trên, các chuyên gia y tế khuyến cáo tuyệt đối không được đốt sưởi than củi trong căn phòng đóng kín cửa; ngay cả việc đốt than để để sưởi ấm lúc tắm cũng rất nguy hiểm.