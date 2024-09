Dr. Care: Nha khoa tiên phong ứng dụng công nghệ cao trong trồng răng Implant

Dr. Care - Implant: Nha khoa đầu tiên chuyên sâu trồng răng Implant dành riêng cho người trung niên, ngoài đội ngũ bác sĩ nha khoa giàu kinh nghiệm, tay nghề cao, còn là một trong những đơn vị tiên phong đầu tư các ứng dụng Công nghệ kỹ thuật số tiên tiến bậc nhất thế giới theo tiêu chuẩn cao cấp từ Đức, Mỹ.

Ứng dụng kỹ thuật số hiệu quả trong điều trị trồng răng Implant

Nha khoa Dr. Care là nha khoa hàng đầu trong ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào lĩnh vực cấy ghép Implant từ giai đoạn chẩn đoán đến điều trị, cam kết mang đến cho khách hàng những dịch vụ chất lượng cao, và hiệu quả tối ưu.

Số hoá trong điều trị đã giúp nhiều khách hàng trong nước tiết kiệm thời gian và chi phí, không cần phải ra nước ngoài để tìm kiếm dịch vụ nha khoa. Hơn thế nữa, nha khoa còn là điểm đến tin cậy của nhiều khách hàng quốc tế, Việt Kiều với dịch vụ trồng răng Implant chuyên sâu.

Tại Dr. Care - Implant Clinic, việc số hoá được ứng dụng trong toàn bộ quy trình điều trị, bao gồm:

Chẩn đoán chuẩn xác

Máy chụp CT Cone Beam, chụp toàn cảnh (panorama), quanh chóp với hệ thống Newtow tiêu chuẩn cao cấp từ Ý cho hình ảnh đa chiều, chi tiết, giúp bác sĩ xác định chính xác tình trạng răng miệng, mật độ xương hàm của Khách hàng, từ đó đưa ra phương án điều trị phù hợp, đồng thời giảm tỉ lệ hấp thụ tia X lên đến 80% lần so với máy chụp X-quang trước đây.

Đặc biệt, Phần mềm hỗ trợ trực quan, giả lập 3D hỗ trợ cho điều trị cấy ghép Implant, hướng đặt Implant,... chính xác đến từng Khách hàng.

Cấy ghép Implant an toàn

Hệ thống tay khoan và máy cắm Implant Nobel Biocare và Dentium (Mỹ) được thiết kế với công nghệ tiên tiến, đảm bảo độ chính xác tối đa trong quá trình cấy ghép. Tay khoan nhỏ gọn và dễ điều khiển, giúp quá trình thực hiện cấy ghép trở nên nhanh chóng và thoải mái hơn.

Công nghệ này còn có hệ thống báo động âm thanh, phát tín hiệu cảnh báo trong trường hợp mũi khoan đi quá chiều dài cho phép để bác sĩ kịp thời nhận biết và điều chỉnh, từ đó đảm bảo an toàn. Quá trình cắm Implant chỉ trong khoảng 10-15 phút, ít xâm lấn, hạn chế cảm giác đau nhức và rút ngắn thời gian hồi phục.

Công nghệ Implant cá nhân từ kế hoạch điều trị đến loại trụ Implant phù hợp cho từng trường hợp cũng là một kỹ thuật được nha khoa tập trung nghiên cứu. Đội ngũ Bác sĩ Dr. Care đã kết hợp công nghệ kỹ thuật số để tăng tỉ lệ thành công của các ca điều trị mất răng khó lên đến 98%.

Hơn thế nữa, ứng dụng của kỹ thuật này khá rộng cho những trường hợp mất răng phức tạp mà kỹ thuật Implant thông thường không giải quyết được như tiêu xương hàm nghiêm trọng, lâu năm, bệnh nhân bị ung thư, bệnh nhân lớn tuổi....

Trụ Implant chất lượng, an toàn và bảo hành lâu dài

Dr. Care mang đến giải pháp cấy ghép với chi phí hợp lý, đồng thời đảm bảo quá trình tích hợp xương nhanh chóng và an toàn với 5 dòng trụ cao cấp, nhập khẩu chính ngạch: trụ Implant Neodent, Implant Straumann/ Straumann SLActive (Thuỵ Sĩ); Implant Osstem (Hàn Quốc); Implant Nobel/Nobel CC (Mỹ), Tekka (Pháp) và Dentium (Mỹ) giúp tối ưu hóa thời gian lành thương và cải thiện khả năng tích hợp xương. Đặc biệt, Neodent Implant luôn được các các bác sĩ và chuyên gia nha khoa hàng đầu tin dùng bởi nó mang đến một tỷ lệ cấy ghép thành công gần như tuyệt đối 99,7%. Đây là một trong số ít những dòng trụ có cấu tạo đặc biệt, phù hợp để trồng răng Implant toàn hàm All On - X.

Phục hình răng sứ thẩm mỹ và bền chắc

Với kỹ thuật thiết kế phục hình thông qua máy tính CAD/CAM, những thông tin về bề mặt của răng, sự liên hệ với xương hàm và khớp cắn được truyền tải chính xác vào máy tính từ đó kỹ thuật viên sẽ tiến hành thiết kế một phục hình “ảo” trên máy tính. Từ phục hình “ảo”, sẽ chế tạo thành một phục hình thật giống y như mẫu vừa thiết kế, nhờ có sự chính xác của quá trình thiết kế và sản xuất răng sứ đã giúp răng sứ có thẩm mỹ một cách tối ưu nhất nhưng vẫn tiết kiệm được thời gian.

Máy PIC - công nghệ lấy dấu hiện đại nhất trên thế giới, PIC System giúp ghi dấu chính xác vị trí Implant, số buổi hẹn để phục hình răng trên Implant sẽ ít hơn, tiết kiệm thời gian, công sức di chuyển cho bệnh nhân mà kết quả vẫn đạt chất lượng điều trị cao. Việc phục hình cố định cho khách hàng toàn hàm tại Nha khoa Dr. Care có thể hoàn thành nhanh chóng chỉ trong vòng 24 giờ.

Ngoài ra, nha khoa cũng là một trong số ít đơn vị nha khoa hiện nay sở hữu phòng labo mini hiện đại. Nhờ vậy, nha khoa có thể, chỉnh sửa thẩm mỹ, độ khít sát của răng sứ ngay tại phòng khám.

Để phục hình răng, chuẩn xác, giảm khó chịu trong quá trình lấy dấu răng Dr. Care thực hiện scan răng 3D với máy scan 3Shape ứng dụng công nghệ Smart Pixel Sensor có thể chụp 10.000.000 điểm ảnh 3D/giây và Công nghệ Dynamic Depth (đo chiều sâu động) sâu tới 20mm.

Ứng dụng công nghệ giúp giảm đau và nhanh lành thương

Thấu hiểu nỗi lo của người trung niên khi thực hiện trồng răng Implant là nỗi sợ đau, đội ngũ Bác sĩ Dr. Care tập trung phát triển “Liệu pháp trồng răng không đau”, ứng dụng công nghệ lành thương nhanh PRF, nhằm kích thích lành thương, giảm sưng đau. Nhờ đó, bệnh nhân sẽ có quá trình hồi phục nhẹ nhàng, nhanh chóng, nhất là với các trường hợp phức tạp như trồng răng toàn hàm All-on-X, ghép xương.

Đặc biệt, nha khoa sử dụng hệ thống ghế nha khoa Kavo, máy siêu âm Piezotome hiện đại. Hệ thống ghế nha khoa chính hãng Châu Âu, phần ghế được trang bị hệ thống thuỷ lực êm ái, điều chỉnh thông minh, ôm sát tạo cảm giác thoải mái, tạo sự tiện nghi trong suốt quá trình điều trị.

Máy siêu âm Piezotome, dùng công nghệ sóng siêu âm hỗ trợ cắt nướu, nhổ răng không đau, vết thương lành nhanh, không sưng tấy đặc biệt rút ngắn thời gian, an toàn.

Với sự trợ giúp của công nghệ tối tân, việc trồng răng Implant ngày nay đã nhẹ nhàng, an toàn hơn trước. Vì thế, người trung niên mất răng sẽ không còn nhiều lo ngại và nỗi sợ khi thăm khám cũng như điều trị nha khoa. Việc lựa chọn điều trị tại Dr. Care sẽ giúp Khách hàng nhận được quy trình tư vấn, điều trị chất lượng, an toàn, minh bạch.