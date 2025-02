Dự báo đợt không khí lạnh gây rét đậm tràn về, có nơi dưới 2 độ

Đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm khiến nhiệt độ giảm sâu ở Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc) cũng như ở Việt Nam.

Người dân Hong Kong (Trung Quốc) dự kiến đón không khí lạnh mạnh vào cuối tuần này. Ảnh: China Daily

Ngày 5.2, người dân Hong Kong (Trung Quốc) thức dậy trong thời tiết giá lạnh khi nhiệt độ giảm xuống 12 độ tại khu vực đô thị, thậm chí còn thấp hơn ở Tân Giới do ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc mạnh.

Theo Đài Thiên văn Hong Kong (Trung Quốc) HKO, nhiệt độ tại Cửu Long Thành và quận Quan Đường giảm xuống 10,9 độ C vào khoảng 5h30 sáng, trong khi Tai Mo Shan, đỉnh núi cao nhất Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận nhiệt độ thấp nhất là 2,4 độ C vào lúc 3h47; cao nguyên Ngong Ping ở Lantau xuống còn 5,9 độ C lúc 5h46.

Bản tin dự báo thời tiết của HKO cho hay, một đợt gió mùa đông bắc mạnh khác sẽ tràn về Hong Kong (Trung Quốc) vào cuối tuần này.

"Hong Kong (Trung Quốc) sẽ lạnh vào buổi sáng cuối tuần, với nhiệt độ tối thiểu khoảng 11 độ C ở khu vực đô thị, thậm chí thấp hơn vài độ tại Tân Giới" - HKO cho hay.

Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi và những người mắc bệnh mãn tính, thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe trong thời tiết lạnh, do nhiệt độ thấp có thể làm trầm trọng thêm một số bệnh lý.

Cùng lúc đó, một đợt không khí lạnh mạnh quét qua Đài Loan (Trung Quốc) khiến đỉnh Bắc Yushan có tuyết rơi vào trưa 4.2. Trận tuyết kéo dài hơn 1 giờ và dày khoảng 1 cm.

Đỉnh Bắc Yushan có tuyết rơi vào trưa 4.2. Ảnh: CWA

Cục Khí tượng Đài Loan (Trung Quốc) CWA cho biết nhiệt độ trên đỉnh Yushan giảm xuống âm 4,2 độ C vào lúc 7h30, mức thấp nhất trên toàn Đài Loan (Trung Quốc). Tuyết bắt đầu rơi vào buổi trưa, bao phủ toàn bộ khu vực trong màu trắng xóa. Đồng thời, mưa đá cũng xuất hiện gần trạm nghỉ Paiyun, khiến đường mòn trở nên trơn trượt và nguy hiểm.

Trạm Khí tượng Yushan ghi nhận tuyết và băng dày đặc bám trên cây cối. Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Yushan cảnh báo những ai có ý định chinh phục Yushan cần đánh giá rủi ro kỹ lưỡng trước khi leo núi.

Nhà phân tích thời tiết Wu Sheng-yu của CWA lưu ý, một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 7.2, có khả năng kéo nhiệt độ xuống ngưỡng rét đậm vào cuối tuần.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Việt Nam cho hay, khoảng gần sáng và sáng 7.2, bộ phận không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ từ chiều ngày 7.2 trời chuyển rét đậm, rét hại; từ đêm 7.2 khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ, ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14-16 độ.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều ngày 7.2 trời chuyển rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10.2.