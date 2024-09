Nền tảng gọi xe và giao đồ ăn Gojek sẽ rời Việt Nam vào ngày 16/9 tới, lý do được đưa ra là nhằm tập trung cho các thị trường trọng điểm mà nền tảng này đang chiếm ưu thế…

Tái cấu trúc và tập trung các thị trường trọng điểm, Gojek rút khỏi Việt Nam - Ảnh minh họa.

Gojek, nền tảng gọi xe và giao đồ ăn có trụ sở tại Indonesia, đã quyết định nói lời tạm biệt với thị trường Việt Nam vào ngày 16/9/2024, trong một bước tiến chiến lược nhằm củng cố hoạt động kinh doanh.

“Quyết định chiến lược này được đưa ra nhằm cho phép Công ty tập trung vào các hoạt động có thể mang đến tác động đáng kể lên thị trường một cách bền vững, phù hợp với cam kết của GoTo (công ty mẹ của Gojek) trong việc đạt được tăng trưởng kinh doanh bền vững trong dài hạn. Tại GoTo, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào tăng trưởng, duy trì cam kết với mục tiêu hòa vốn EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, tạm dịch: lợi nhuận trước thuế và lãi vay, đánh giá lợi nhuận kiếm được từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp) điều chỉnh cho năm 2024”, đại diện Gojek cho hay.

Ngoài ra, Gojek cũng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến toàn bộ nhân viên, người dùng, các đối tác tài xế, đối tác nhà hàng, những người là một phần không thể thiếu đối với hoạt động kinh doanh Tập đoàn tại Việt Nam. Đồng thời, Gojek sẽ thực hiện các hỗ trợ cần thiết đối với tất cả các bên bị ảnh hưởng trong suốt quá trình chuyển tiếp này, tuân thủ các quy định và Pháp luật hiện hành.

Đầu tháng 7/2020, GoViet (tiền thân của Gojek tại thị trường Việt Nam) công bố sẽ hợp nhất ứng dụng và thương hiệu với Gojek trong chiến lược dài hạn nhằm tạo ra tác động tích cực lâu dài và thúc đẩy đổi mới cho khách hàng tại Việt Nam. Ngay sau đó, Gojek lần lượt ra mắt các dịch vụ gọi xe (GoRide), giao hàng (GoSend) và đặt đồ ăn (GoFood). Tuy nhiên, trải qua 6 năm hoạt động, nền tảng Gojek đã bất ngờ rút khỏi thị trường Việt Nam.

Theo báo cáo “Mức độ phổ biến của ứng dụng gọi xe máy năm 2024” mới được Q&M tháng 6/2024, Grab tuy vẫn là hãng xe được người Việt sử dụng nhiều nhất nhưng thị phần đang bị lấy đi bởi hai hãng xe Công nghệ thuần Việt là Be và Xanh SM… còn Gojek đã bị đẩy xuống vị trí thứ 4. Theo ghi nhận, có 42% người Việt sẽ lựa chọn Grab khi muốn sử dụng dịch vụ di chuyển bằng xe máy. Đứng vị trí thứ hai và thứ ba lần lượt là Be và Xanh SM với tỷ lệ lần lượt là 32% và 19%. Và chỉ 7% người dùng cho biết thường xuyên sử dụng Gojek.

Tại Indonesia, GoTo đã định hình là nhà vô địch quốc gia và là hệ sinh thái kỹ thuật số và công nghệ tài chính (Financial Technology) thông qua GoTo Financial. Trong quý 2/2024, thị trường Indonesia ghi nhận tổng giá trị các giao dịch (GTV) và số lượng đơn hàng hoàn thành tại Gojek tăng lần lượt 18% và 24% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Tương tự, tại Singapore, Gojek cũng chứng kiến thị phần tăng 3 điểm phần trăm trong quý 2/2024. Singapore cũng là thị trường với giá trị đơn hàng trung bình (AOV) ở mức cao và là một trong những thị trường trọng điểm của GoTo.