Hai lý do có thể khiến iPhone 15 Pro tăng giá

Theo DigiTimes Research (Đài Loan), iPhone 15 và 15 Plus sẽ có giá khởi điểm tương đương iPhone 14 và 14 Plus khi ra mắt, còn bộ đôi cao cấp dòng Pro đắt hơn so với bản tiền nhiệm. Trước đó, một số nguồn tin, như nhà phân tích Dan Ives của Wedbush và chuyên gia Tim Long của ngân hàng Barclays, đều dự đoán giá khởi điểm của iPhone 15 Pro là 1.099 USD, cao hơn 100 USD so với 14 Pro, còn 15 Pro Max có thể được bán từ 1.299 USD, đắt hơn 14 Pro Max khoảng 200 USD.

DigiTimes Research nhận định sự chênh lệch về giá là do khung máy và camera. Thay vì thép, hai mẫu Pro được trang bị khung titan, chất liệu đang được Apple sử dụng trên mẫu đồng hồ cao cấp Watch Ultra. Theo thử nghiệm trên các thang đo độ cứng, titan cứng hơn nhôm và thép nhưng có khối lượng riêng vừa phải, chịu nhiệt ở mức 1.650 độ C (cao hơn 1.147 độ C của thép) và kháng ăn mòn đối với nhiều tác nhân.

Chất liệu mới được kỳ vọng giúp iPhone bền và nhẹ hơn. Trang 9to5Mac ước tính trọng lượng hai phiên bản 15 Pro dao động từ 191 đến 221 gram, giảm 20 gram so với 14 Pro.

Về camera, iPhone 15 Pro sử dụng ống kính tiềm vọng tương tự một số thiết bị Android. Chúng cho phép camera có thể zoom quang học 5-6x thay vì 3x. Máy cũng sử dụng cảm biến Lidar từ Sony thay vì các hãng như Lumentum và WIN Semi. Cảm biến mới tiết kiệm năng lượng, cải thiện khả năng quét và đo khoảng cách trong điều kiện thiếu sáng.

Còn theo Apple Insider, camera tiềm vọng trên iPhone 15 Pro Max và 15 Ultra có thể zoom quang 10x và trở thành điện thoại có ống kính tele tốt nhất trên thị trường.

Mô hình được cho là iPhone 15 xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 7.

Dù tăng giá, các chuyên gia dự đoán hai mẫu Pro vẫn đạt doanh số tốt, có thể giúp Apple vượt Samsung để lần đầu trở thành hãng smartphone lớn nhất thế giới tính theo năm.

Trong buổi báo cáo tài chính đầu 2023, CEO Apple Tim Cook cho rằng iPhone đang trở thành thiết bị quan trọng trong cuộc sống của nhiều người nên giá bán không phải là trở ngại với những ai thực sự muốn sở hữu. "Tôi nghĩ mọi người sẽ cố gắng mua sản phẩm tốt nhất trong danh mục", ông nói.

Ngoài khung titan và camera, iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sẽ nâng cấp về chip và RAM. Máy được cho là sử dụng chip A17 Bionic sản xuất trên tiến trình 3 nm, tăng hiệu năng và tiết kiệm năng lượng, trong khi RAM nâng lên 8 GB, mức cao nhất trên điện thoại của Apple.

Hoàng Giang