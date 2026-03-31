Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Đời sống
  Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải Tiền Phong Half Marathon 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh để khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng

Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm thứ sáu liên tiếp để khuyến khích lối sống năng động

19:21 31/03/2026
Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, là nhà tài trợ chính thức của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong được tổ chức từ ngày 27 đến 29 tháng 3 tại tỉnh Khánh Hòa. Sự kiện năm nay đã thu hút hơn 12.000 vận động viên trong nước và quốc tế, lập kỷ lục về số lượng người tham gia trong lịch sử giải chạy uy tín này.
Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi khi Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm nay đã lập kỷ lục mới về số lượng vận động viên tham gia. Chương trình hợp tác lâu dài của Herbalife với giải chạy lâu đời và giàu truyền thống nhất Việt Nam này phù hợp với cam kết của chúng tôi trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam thông qua việc hỗ trợ các chương trình cộng đồng khuyến khích mọi người hướng đến lối sống năng động lành mạnh. Chúng tôi cũng tự hào khi nhiều Thành Viên Độc Lập và nhân viên Herbalife Việt Nam là những vận động viên tham gia sự kiện Thể thao này”.

Các vận động viên, bao gồm cả vận động viên chuyên nghiệp cấp quốc gia, đã tham gia chạy các cự ly trung bình và dài - 5km, 10km, 21km và 42km- đi qua những cảnh quan ven biển tuyệt đẹp của tỉnh Khánh Hòa. Trên đường chạy, các vận động viên có cơ hội chiêm ngưỡng những cung đường đẹp như tranh vẽ, những danh lam thắng cảnh và địa danh nổi tiếng của khu vực gồm những con đường chạy dọc bờ biển, Tháp Trầm Hương, Quảng trường 2 tháng 4, cầu Trần Phú và Hòn Chồng, đồng trải nghiệm văn hóa phong phú của tỉnh ven biển này.
Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1958 tại Hà Nội, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong là một giải đấu có bề dày lịch sử và truyền thống. Là một giải đấu hàng đầu, giải đã được đưa vào hệ thống thi đấu của điền kinh Việt Nam trong suốt 55 năm qua và được tổ chức cuối tháng 3 hàng năm. Giải quy tụ những vận động viên xuất sắc của điền kinh Việt Nam ở các cự ly trung bình và dài, tranh tài giành huy chương quốc gia. Đây cũng là cơ hội để các vận động viên phong trào tranh tài trên cùng một đường đua với các vận động viên hàng đầu quốc gia.

Herbalife đồng hành cùng Báo tiền phong trong Lễ phát động Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 tại Khánh Hòa
Hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 với chủ đề “An toàn thông tin – Gắn kết niềm tin – Tiêu dùng bền vững”, Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong chuỗi hoạt động quy mô lớn được tổ chức tại Khánh Hòa, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc.

Chuỗi hoạt động do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (đơn vị thực hiện là Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa), Báo Tiền Phong cùng các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai từ ngày 27–29/3/2026. Đây là sự kiện cấp quốc gia, quy tụ sự tham gia của các bộ, ngành Trung ương, địa phương, tổ chức xã hội, hiệp hội ngành nghề, cộng đồng doanh nghiệp và hàng ngàn người tiêu dùng, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp.
Trong khuôn khổ chương trình, Lễ phát động Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 tại Quảng trường 2/4 được xác định là điểm nhấn trung tâm, đóng vai trò kết nối và lan tỏa các hoạt động hưởng ứng trên cả nước. Sự kiện dự kiến thu hút hàng nghìn đại biểu, vận động viên và người dân tham gia, đồng thời tạo cao điểm truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong năm.

Đồng hành cùng chuỗi hoạt động, Herbalife Việt Nam thể hiện sự gắn kết trách nhiệm với cộng đồng thông qua việc tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm và truyền thông, góp phần đưa các thông tin về tiêu dùng an toàn đến gần hơn với người dân. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp tăng cường tương tác, lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển nhanh và đa dạng.

Việc đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 phù hợp với cam kết lâu dài của Herbalife Việt Nam trong việc đặt người tiêu dùng làm trung tâm, cung cấp sản phẩm chất lượng dưa trên nền tảng khoa học, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, minh bạch và phát triển bền vững.
 

herbalife
Cùng chủ đề
Mới cập nhật
