Hoa hậu Đoàn Thiên Ân khoe vẻ đẹp rực rỡ trong ngày cuối đương nhiệm

Trước thềm đêm chung kết Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2023, Đoàn Thiên Ân đã tung những hình ảnh mới nhất về bộ đầm cô sẽ diện trong màn final walk.

Chỉ còn ít giờ nữa, đêm chung kết cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM. Đồng nghĩa, đây sẽ là đêm cuối khép lại nhiệm kỳ của đương kim Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Mới đây, Thiên Ân đăng tải bộ ảnh với trang phục dạ hội mà cô sẽ diện để thực hiện màn final walk trên cương vị Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Để chuẩn bị cho thời khắc quan trọng, Thiên Ân đã chọn cho mình bộ váy đến từ NTK Đỗ Long với tông màu chủ đạo là xanh emerald và vàng nổi bật.

Hoa hậu Thiên Ân diện bộ đầm lộng lẫy cho phần final walk.

Thiết kế dạ hội gợi cảm với chi tiết xuyên thấu phần đuôi ôm thân giúp tôn lên đường cong quyến rũ của nàng hậu. Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở hai chiếc cánh lấy cảm hứng từ tên gọi của chiếc vương miện “The wings of beauty” mà Thiên Ân đang mang.

Đặc biệt, trang phục có thiết kế cúp ngực được đính kết tỉ mỉ và có phần tà phía sau vô cùng mềm mại giúp Thiên Ân dễ dàng tạo hiệu ứng tung tà khi trình diễn final walk.

Cùng với lối trang điểm sắc sảo và phong cách làm tóc gợn sóng chuẩn “beauty queen”, Thiên Ân hoàn toàn chinh phục khán giả trong bộ ảnh mới này.

Trở thành Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Đoàn Thiên Ân chỉ có 4 ngày để chuẩn bị cho đấu trường quốc tế Miss Grand International 2022.

Sau gần 1 tháng "chinh chiến" tại sân chơi này, nhờ sự bình chọn của khán giả, cô đã chiến thắng giải thưởng Country's Power of The Year và vào thẳng top 20. Lý giải về việc đại diện của Việt Nam chỉ lọt top 20, ông Nawat - chủ tịch cuộc thi cho biết Thiên Ân là thí sinh duy nhất có phần lưng dài, hông to, không đáp ứng được tiêu chí hình thể của cuộc thi.

Người đẹp tự hào về 1 năm đương nhiệm của mình.

Dù không giành được thứ hạng cao trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 nhưng Đoàn Thiên Ân luôn nỗ lực lan tỏa những điều tích cực cho cộng đồng trong gần 1 năm qua bằng những dự án đầy ý nghĩa.

Chia sẻ về 1 năm đương nhiệm đầy sóng gió của mình, Đoàn Thiên Ân khẳng định: "Tôi đã có nhiệm kỳ rực rỡ với những hoạt động sôi nổi, đáng tự hào. Tôi không có gì để nuối tiếc".

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chia sẻ: "Với danh nghĩa Hoa hậu tôi có nhiều điều kiện hơn, kiếm được nhiều tiền hơn để chăm sóc cho bản thân cũng như ba của mình. Nếu mà nói đổi đời thành đại gia thì chắc là tôi phải phấn đấu ở thì tương lai".

Người đẹp cho hay thành quả lớn nhất của cô trong 1 năm đương nhiệm là giúp cha mình có chỗ ở tốt hơn: "Từ 1 căn nhà trọ nhỏ, tôi chuyển sang 1 căn chung cư tạm ổn hơn cho 2 cha con ở. Ba cũng không phải lo quá nhiều về cơm áo gạo tiền, từ đó ba cũng thoải mái hơn".

An Nguyên