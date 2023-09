Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày nghỉ lễ thứ 2

Lực lượng chức năng trên toàn quốc đã phát hiện hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 của dịp nghỉ lễ 2/9.

Chiều 2/9, thông tin từ Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cho biết, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 2/9, toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 23 người. So với cùng kỳ nghỉ lễ của năm 2022, tăng 14 vụ, tăng 8 người chết, tăng 12 người bị thương. Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ.

Ảnh minh hoạ.

Uỷ ban ATGT quốc gia cũng cho biết, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 8.868 trường hợp; ra quyết định xử phạt 18 tỷ 243 triệu đồng; tước 1.173 GPLX các loại; tạm giữ 152 ôtô, 2.831 môtô và 30 phương tiện khác. Trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn 2.282 trường hợp; ma túy 6 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 100 trường hợp; quá khổ giới hạn 16 trường hợp; vi phạm tốc độ 1.480 trường hợp.

Lực lượng chức năng đường thủy nội địa cũng xử lý 73 trường hợp, ra quyết định xử phạt 99 triệu đồng. Trong ngày 2/9, có 5 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban ATGT quốc gia. Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.

Theo Uỷ ban ATGT quốc gia, trên tuyến cao tốc đoạn qua huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), có hiện tượng người dân đi xe đạp, xe máy, chạy bộ, trẻ em vui đùa và thả vật nuôi chạy trên cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Sáng 2/9, tại một số tuyến đường trọng điểm, cửa ngõ ra, vào Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và đường dẫn vào các điểm du lịch có hiện tượng ùn tắc cục bộ, do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông.

“Nhìn chung, tình hình trật tự, ATGT trên các tuyến cao tốc, các tuyến đường dẫn vào các điểm du lịch trong ngày thứ hai và 2 ngày nghỉ lễ đầu tiên dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cơ bản thông thoáng, không xảy ra ùn, tắc giao thông kéo dài; không có tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông lại diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2022”, Uỷ ban ATGT quốc gia đánh giá.