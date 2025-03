Khám phá 3 cải tiến của máy điện giải ion kiềm Hydrogen thế hệ mới

Máy điện giải ion kiềm hydrogen đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai quan tâm đến sức khỏe toàn diện. Không chỉ cải thiện chất lượng nước uống, công nghệ này còn thiết lập một chuẩn mực mới về nguồn nước sạch – khỏe – giàu kiềm, mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Thế nhưng, khi nhắc đến dòng máy này, nhiều người vẫn nghĩ ngay đến các sản phẩm nhập khẩu đắt đỏ với mức giá từ 50-100 triệu đồng, khiến không ít gia đình e dè khi muốn tiếp cận và nâng cấp máy lọc nước.

Vậy thì giờ đây, với thế hệ máy điện giải ion kiềm hydrogen mới nhất từ Mutosi, việc sở hữu một thiết bị tạo nước khỏe bền bỉ, an toàn, tiện lợi không còn là điều xa vời. Với những tiên phong đột phá trong Công nghệ và chất lượng sản phẩm chuẩn Nhật, hãy cùng khám phá ngay 3 cải tiến vượt trội của dòng điện giải ion kiềm hydrogen Mutosi để hiểu được tại sao đây lại là giải pháp nước uống tối ưu cho mọi gia đình Việt!

1. Công nghệ điện phân cao cấp tạo nước khỏe an toàn, bền bỉ hàng đầu hiện nay

Điểm sáng của sản phẩm nằm ở bộ điện phân 3 tấm điện cực Titanium phủ Platinum có màng ngăn - loại vật liệu cao cấp (thường được sử dụng trong lĩnh vực y tế) nên sẽ đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Độ bền vượt trội của bộ điện phân cũng kéo dài tới 10-15 năm, nhờ đó tối ưu được chi phí duy trì chất lượng máy rất thấp so với giá trị mà sản phẩm mang lại. Đồng thời giúp gia đình yên tâm sử dụng nước khỏe trong thời gian dài với chỉ số ổn định vượt trội trên thị trường: pH 8.0-9.5, ORP -325 đến -600mV, hydrogen 650-1200ppb - mức nước khỏe đã thông qua thử nghiệm tại trung tâm kiểm định Vinacontrol.



Công nghệ điện phân cao cấp từ Mutosi

2. Công nghệ lọc RO tiên tiến cùng 10 cấp lọc đảm bảo nguồn nước đầu ra chuẩn sạch

So với các dòng ion kiềm hydrogen khác, sản phẩm điện giải Mutosi nổi bật nhờ sự kết hợp với công nghệ lọc RO tiên tiến - đặc biệt phù hợp tại Việt Nam - điều mà các dòng nhập khẩu với hệ thống lọc UF chưa thể làm được. Bởi lẽ, kích thước lỗ lọc UF thường lớn hơn - gấp 10~200 lần so với màng RO, nên sẽ không thể lọc sạch tối ưu nguồn nước đầu vào phức tạp, đặc biệt là các nguồn nước chứa nhiều kim loại nặng. Trong khi đó, máy lọc nước Mutosi lại sở hữu 10 cấp lọc mạnh mẽ cùng màng lọc RO đạt chứng nhận NSF/ANSI58 (tổ chức hợp tác về an toàn thực phẩm và nước uống trực thuộc WHO). Vậy nên, có thể lọc sạch tới 99,99% vi khuẩn tạp chất và đạt được chỉ tiêu QCVN6-1:2010/BYT của Bộ Y tế về nước sạch uống trực tiếp tại vòi, đồng thời loại bỏ được tới 13 + 6 chất độc hại trong nước, theo tiêu chuẩn JIS S3201 & JWPA Nhật Bản.