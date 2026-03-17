Khám phá miền Tây sông nước hành trình trải nghiệm đáng nhớ

08:45 17/03/2026
Miền Tây Nam Bộ từ lâu đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về vùng đất sông nước bình yên, trù phú với nét văn hóa đặc sắc khó nơi nào sánh được. Nắm bắt xu hướng du lịch gắn kết doanh nghiệp đang ngày càng phổ biến, Công ty Du lịch Bình Minh hiện cung cấp nhiều chương trình tour chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cả cá nhân lẫn tập thể.

 

Khám phá Miền Tây, điểm đến không bao giờ cũ

Đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống kênh rạch chằng chịt, những vườn trái cây bạt ngàn và phiên chợ nổi tấp nập từ sáng sớm tinh mơ luôn tạo nên sức hút đặc biệt với du khách trong và ngoài nước. Đây là vùng đất của những con người chân chất, mến khách, nơi mỗi bữa ăn đều mang hương vị đồng quê dân dã mà không kém phần tinh tế.

Xuôi theo những dòng sông lớn, du khách có thể ghé thăm chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ), vườn trái cây Lái Thiêu, làng nghề truyền thống hay những ngôi chùa Khmer cổ kính tại Sóc Trăng, Trà Vinh. Mỗi điểm dừng chân đều ẩn chứa một câu chuyện văn hóa riêng, chờ du khách khám phá và cảm nhận.

Tour miền Tây kết hợp Team Building

Tour miền Tây kết hợp team building là lựa chọn lý tưởng cho các công ty muốn vừa nghỉ dưỡng vừa tăng cường tinh thần đoàn kết nội bộ. Tùy vào thời gian và nhu cầu của doanh nghiệp, du khách có thể lựa chọn nhiều hành trình hấp dẫn như tour 2 ngày 1 đêm TP.HCM - Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ với trải nghiệm chợ nổi, vườn trái cây và hoạt động team building sôi động; tour 3 ngày 2 đêm TP.HCM - Cần Thơ - Châu Đốc - Trà Sư kết hợp khám phá chợ nổi, rừng tràm Trà Sư cùng đêm gala dinner gắn kết; hoặc tour 4 ngày 3 đêm đi qua nhiều điểm nổi bật của miền Tây như Mỹ Tho, Bến Tre, Cần Thơ, Châu Đốc, Hà Tiên. 

Trong suốt hành trình, du khách sẽ được trải nghiệm những nét đặc trưng của vùng sông nước như đi xuồng ba lá, tham quan miệt vườn, thưởng thức đặc sản địa phương và giao lưu văn hóa. Các hoạt động team building được thiết kế sáng tạo, giúp các thành viên tăng cường tinh thần đồng đội, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm và tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ cho tập thể doanh nghiệp.

Tour miền Tây kết hợp Team building

Tour du lịch miền Tây 1 Ngày

Tour miền Tây 1 ngày của Du lịch Bình Minh là lựa chọn lý tưởng cho những du khách muốn khám phá vẻ đẹp sông nước miền Tây nhưng không có nhiều thời gian. Hành trình được thiết kế linh hoạt với nhiều điểm đến đặc trưng như Mỹ Tho - Bến Tre, chợ nổi Cái Răng hay các cù lao miệt vườn, giúp du khách cảm nhận trọn vẹn nét văn hóa, ẩm thực và cuộc sống bình dị của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Trong chuyến đi, du khách sẽ được tham quan những địa danh nổi bật như chùa Vĩnh Tràng, trải nghiệm chèo xuồng len lỏi qua rạch dừa nước, thưởng thức trái cây miệt vườn, nghe đờn ca tài tử và khám phá làng nghề truyền thống như làm kẹo dừa Bến Tre. Tour khởi hành hàng ngày với lịch trình tối ưu, mang đến trải nghiệm trọn vẹn từ cảnh quan thiên nhiên, văn hóa địa phương đến ẩm thực đặc sản miền Tây.

Du khách trải nghiệm tour miền Tây

Du Lịch Bình Minh, người bạn đồng hành đáng tin cậy

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lữ hành, Du lịch Bình Minh tự hào là đơn vị chuyên sâu về các tour miền Tây, am hiểu từng địa danh, phong tục và đặc sản vùng đất này. Đội ngũ hướng dẫn viên nhiệt tình, am hiểu văn hóa địa phương cùng phương tiện di chuyển hiện đại, an toàn là những yếu tố giúp công ty xây dựng được lòng tin của hàng nghìn khách hàng qua nhiều năm hoạt động.

Du khách tham quan Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam

Dù bạn đang tìm kiếm một hành trình cá nhân khám phá miền sông nước hay một chương trình du lịch doanh nghiệp bài bản, Du lịch Bình Minh đều sẵn sàng đồng hành và mang đến trải nghiệm xứng đáng với kỳ vọng.

  • Địa chỉ: 156 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
  • Hotline: 0772427777
  • Website: dulichbinhminh.com
Cảnh báo chiêu trò lừa đảo khi xin visa mùa cao điểm du lịch nước ngoài

Trong buổi gặp mặt báo chí ngày 10/3 tại Hà Nội, VFS Global, đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ...

Gợi ý cách săn vé máy bay giá rẻ SUN PhuQuoc Airways 

Phú Quốc đang thu hút ngày càng nhiều du khách, kéo theo nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không...

Ra mắt không gian sắp đặt từ xác máy bay và vỏ bom tại Bảo tàng Hà Nội

Những mảnh xác máy bay, vỏ bom vốn là hiện vật lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội nay “hóa...

Yên Tử khai hội Xuân 2026: Từ Di sản thế giới đến hành trình lan tỏa giá trị dân tộc

Sáng ngày 26/2 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Cung Trúc Lâm, Khu di tích danh thắng...

Lễ hội Lim xuân Bính Ngọ 2026 sẵn sàng khai hội

Hội Lim từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa tiêu biểu của vùng Kinh Bắc, thuộc tỉnh Bắc...

Những điểm tham quan thú vị mà bạn nên thử khi đến Vũng Tàu

Vũng Tàu không chỉ có biển mà còn sở hữu nhiều điểm tham quan thú vị, từ vui chơi giải...

Những loại quả dù thèm đến mấy cũng tuyệt đối không dùng ngay sau bữa ăn

Trái cây mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên không phải lúc nào cũng nên ăn ngay sau bữa ăn. Một số loại quả nếu dùng sai thời điểm có thể gây đầy bụng, khó tiêu và ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa.

Giá vàng chưa ngừng giảm

Mỗi lượng vàng miếng SJC tiếp tục giảm thêm nửa triệu đồng trong phiên giao dịch sáng 17/3, hiện rớt xuống dưới 183 triệu đồng/lượng.

8 loại rau củ giàu dinh dưỡng nên có trong thực đơn ăn dặm của bé

Giai đoạn ăn dặm là thời điểm bé bắt đầu làm quen với nhiều loại thực phẩm mới ngoài sữa mẹ. Trong đó, rau củ đóng vai trò quan trọng vì cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết cho sự phát triển của trẻ nhỏ.

Bệnh viêm nang lông và cách điều trị

Khi có các dấu hiệu như lông mọc cuộn tròn dưới da, ngứa ngáy khó chịu, mụn nước, mụn mũ, vảy tiết, da khô ráp, sần sùi mất thẩm mỹ,... thì đó là biểu hiện của bệnh viêm nang lông hay còn gọi là viêm lỗ chân lông. Vậy phương pháp nào điều trị được dứt điểm? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu để có cách điều trị đúng đắn.

Cảnh báo rủi ro khó lường khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội

Bộ Công an và chuyên gia cho rằng việc đăng tải công khai ảnh thẻ cử tri lên không gian mạng có thể tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân.

Lộ diện kẻ cầm đầu vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp

Nhóm đối tượng cướp giật tài sản của du khách tại Liên Hoa Bảo Tháp ở Cần Thơ hoạt động có tổ chức, dàn cảnh chen lấn để ra tay.

Tổng Bí thư: Lựa chọn những người uy tín nhất để lãnh đạo đất nước

"Thông qua cuộc bầu cử này, chúng ta kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, góp phần lãnh đạo đất nước phát triển, bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc", Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ sau khi thực hiện quyền công dân sáng 15/3.

Người dân cả nước đi bầu cử

Từ thành thị đến nông thôn, miền núi đến hải đảo, trong đó có quần đảo Trường Sa, hình ảnh các cử tri hào hứng đi bầu tạo nên bức tranh sinh động trong ngày hội lớn của toàn dân.

Hội Nội khoa TP Hà Nội ứng dụng công nghệ mới trong điều trị bệnh không lây nhiễm

Ngày 14/3, tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hội Nội khoa TP Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (26-3-1976/ 26-3-2026) và Hội nghị khoa học chuyên ngành. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định sự lớn mạnh của một tổ chức nghề nghiệp nòng cốt trong hệ thống y tế Thủ đô.

Bệnh vảy nến có lây không?

Khi mắc bệnh vảy nến, ngoài việc khó chịu do bệnh gây ra, người bệnh còn bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều.

