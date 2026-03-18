Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Khán giả lo lắng cho Ninh Dương Lan Ngọc

09:52 18/03/2026
Ninh Dương Lan Ngọc đã để lộ tình trạng sức khoẻ bất ổn trước sự chứng kiến của nhiều người.

Ninh Dương Lan Ngọc mới đây đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện Giải trí. Trong lần lộ diện này, nữ diễn viên lựa chọn chiếc váy trễ vai màu xanh ôm sát, tôn lên vóc dáng quyến rũ cùng Phong cách trang điểm chỉn chu. Trước ống kính và công chúng, cô vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, nở nụ cười rạng rỡ và tích cực giao lưu với người hâm mộ.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về nhan sắc và thần thái, tình trạng sức khỏe của Ninh Dương Lan Ngọc lại khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Qua các đoạn video do khán giả ghi lại tại sự kiện, nữ diễn viên được cho là di chuyển khá khó khăn, thậm chí phải vừa đi vừa xách váy và bước đi tập tễnh. Điều này làm dấy lên nghi vấn rằng chấn thương mà cô gặp phải vào tháng 6 năm ngoái vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Ninh Dương Lan Ngọc đi tập tễnh, phải có người dìu trong lần xuất hiện mới nhất. Ảnh: _tnhu2712_ 

 

Trước đó, khi thông tin về chấn thương được công bố, Ninh Dương Lan Ngọc từng chia sẻ một cách thẳng thắn và lạc quan. Cô cho biết những ngày đầu sau khi gặp sự cố là quãng thời gian đầy thử thách, khi ngay cả việc di chuyển trong nhà cũng trở nên khó khăn. Nữ diễn viên từng ví việc đi từ giường ra nhà vệ sinh “không khác gì trekking”.

Sau đó khi nhận kết quả MRI, dù không tránh khỏi cảm giác hoang mang, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn tự nhủ nên xem đây là cơ hội để sống chậm lại, nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. 

Ninh Dương Lan Ngọc sau khi gặp chấn thương vẫn nỗ lực đi làm, cô nhận được nhiều sự quan tâm từ phía đồng nghiệp và khán giả. Ảnh: FBNV
 

Trong môi trường làm việc áp lực cao của Showbiz, việc nghệ sĩ gặp phải các vấn đề sức khỏe là điều không hiếm. Lịch trình dày đặc, cường độ làm việc lớn cùng yêu cầu duy trì hình ảnh trước công chúng khiến nhiều người dễ rơi vào trạng thái quá tải. Không ít nghệ sĩ từng phải tạm dừng hoạt động vì chấn thương hoặc vấn đề thể chất. 

Những sự cố ngoài ý muốn này không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn tác động đến tinh thần. Vì vậy, việc cân bằng giữa sự nghiệp và sức khỏe ngày càng trở thành yếu tố quan trọng để nghệ sĩ có thể phát triển bền vững.

Ninh Dương Lan Ngọc từng than thở khi gặp tác dụng phụ trong quá trình chữa chấn thương. Ảnh: FBNV
Nhiều khán giả hy vọng Ninh Dương Lan Ngọc sớm hồi phục sức khoẻ. Ảnh: FBNV
Showbiz Việt thời kỳ "yêu trong ánh sáng": Khi chân thành là vũ khí tối thượng đánh bại mọi scandal Showbiz
Ngọc Trinh hậu công khai ảnh cưới với Quốc Trường Showbiz
Hoa hậu Bảo Ngọc 'thay thế' Ý Nhi ở Miss World Vietnam Showbiz
Hòa Minzy làm bùng nổ MXH Showbiz
Chàng trai là ngoại lệ của Hòa Minzy Showbiz
Hàng loạt NSX lao đao vì hoa khôi trường múa gây tai nạn bỏ trốn Showbiz
Không cấm dạy thêm, nhưng sẽ xử lý nghiêm mọi biến tướng

Không cấm dạy thêm, nhưng sẽ xử lý nghiêm mọi biến tướng

Giá vàng hôm nay (18/3): Vàng nhẫn đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay (18/3): Vàng nhẫn đồng loạt tăng

Người duy nhất át vía được nhan sắc Lee Min Ho: Đẹp như tượng thần Hy Lạp, định nghĩa lại 2 từ mỹ nam

Người duy nhất át vía được nhan sắc Lee Min Ho: Đẹp như tượng thần Hy Lạp, định nghĩa lại 2 từ mỹ nam

Showbiz Việt thời kỳ "yêu trong ánh sáng": Khi chân thành là vũ khí tối thượng đánh bại mọi scandal

Showbiz Việt thời kỳ "yêu trong ánh sáng": Khi chân thành là vũ khí tối thượng đánh bại mọi scandal

Thủ tướng: Xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu xăng dầu

Thủ tướng: Xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu xăng dầu

Cận cảnh biệt thự cổ vừa thành trụ sở Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM

Cận cảnh biệt thự cổ vừa thành trụ sở Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM

Trào lưu tối giản của Carolyn Bessette Kennedy phủ sóng thảm đỏ Oscar

Trào lưu tối giản của Carolyn Bessette Kennedy phủ sóng thảm đỏ Oscar

Vảy nến tái phát phải làm sao? Lắng nghe tư vấn từ chuyên gia

Vảy nến tái phát phải làm sao? Lắng nghe tư vấn từ chuyên gia

Herbalife công bố Cristiano Ronaldo đầu tư 7,5 triệu đô la Mỹ vào Pro2col™ Technology, mua 10% cổ phần

Herbalife công bố Cristiano Ronaldo đầu tư 7,5 triệu đô la Mỹ vào Pro2col™ Technology, mua 10% cổ phần

Ra mắt Ban điều phối Hệ thống các Trung tâm đào tạo tài năng về công nghệ 4.0

Ra mắt Ban điều phối Hệ thống các Trung tâm đào tạo tài năng về công nghệ 4.0

