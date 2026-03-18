Khán giả lo lắng cho Ninh Dương Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc đã để lộ tình trạng sức khoẻ bất ổn trước sự chứng kiến của nhiều người.

Ninh Dương Lan Ngọc mới đây đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện Giải trí. Trong lần lộ diện này, nữ diễn viên lựa chọn chiếc váy trễ vai màu xanh ôm sát, tôn lên vóc dáng quyến rũ cùng Phong cách trang điểm chỉn chu. Trước ống kính và công chúng, cô vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, nở nụ cười rạng rỡ và tích cực giao lưu với người hâm mộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về nhan sắc và thần thái, tình trạng sức khỏe của Ninh Dương Lan Ngọc lại khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Qua các đoạn video do khán giả ghi lại tại sự kiện, nữ diễn viên được cho là di chuyển khá khó khăn, thậm chí phải vừa đi vừa xách váy và bước đi tập tễnh. Điều này làm dấy lên nghi vấn rằng chấn thương mà cô gặp phải vào tháng 6 năm ngoái vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Ninh Dương Lan Ngọc đi tập tễnh, phải có người dìu trong lần xuất hiện mới nhất.

Trước đó, khi thông tin về chấn thương được công bố, Ninh Dương Lan Ngọc từng chia sẻ một cách thẳng thắn và lạc quan. Cô cho biết những ngày đầu sau khi gặp sự cố là quãng thời gian đầy thử thách, khi ngay cả việc di chuyển trong nhà cũng trở nên khó khăn. Nữ diễn viên từng ví việc đi từ giường ra nhà vệ sinh “không khác gì trekking”.

Sau đó khi nhận kết quả MRI, dù không tránh khỏi cảm giác hoang mang, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn tự nhủ nên xem đây là cơ hội để sống chậm lại, nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân.

Ninh Dương Lan Ngọc sau khi gặp chấn thương vẫn nỗ lực đi làm, cô nhận được nhiều sự quan tâm từ phía đồng nghiệp và khán giả. Ảnh: FBNV

Trong môi trường làm việc áp lực cao của Showbiz, việc nghệ sĩ gặp phải các vấn đề sức khỏe là điều không hiếm. Lịch trình dày đặc, cường độ làm việc lớn cùng yêu cầu duy trì hình ảnh trước công chúng khiến nhiều người dễ rơi vào trạng thái quá tải. Không ít nghệ sĩ từng phải tạm dừng hoạt động vì chấn thương hoặc vấn đề thể chất.

Những sự cố ngoài ý muốn này không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn tác động đến tinh thần. Vì vậy, việc cân bằng giữa sự nghiệp và sức khỏe ngày càng trở thành yếu tố quan trọng để nghệ sĩ có thể phát triển bền vững.

Ninh Dương Lan Ngọc từng than thở khi gặp tác dụng phụ trong quá trình chữa chấn thương. Ảnh: FBNV

Nhiều khán giả hy vọng Ninh Dương Lan Ngọc sớm hồi phục sức khoẻ. Ảnh: FBNV