Khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow tại khu vực phía Nam

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động cuộc thi tại khu vực phía Nam.

Tham dự chương trình, có ông Kim Yong Sup – Phó Tổng Giám Samsung Việt Nam; bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang; bà Đoàn Bích Ngọc - Giám đốc điều hành JA Việt Nam. Cùng với đó là đại diện của một số trường khu vực phía Nam như: Trường Quốc tế Singapore, trường Phổ thông dân tộc nội trú Him Lam...

Tiếp nối thành công từ chương trình Roadshow phát động cuộc thi tại miền Bắc vào cuối tháng 3/2025 và miền Trung vào giữa tháng 5/2025, chương trình phát động tại miền Nam được Samsung tiếp tục thực hiện nhằm lan tỏa cuộc thi tới nhiều học sinh miền Nam hơn, từ đó góp phần phổ cập STEM, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nhằm nuôi dưỡng nhân tài Công nghệ – một trong những nền tảng quan trọng trong sự phát triển của quốc gia trong tương lai.

Trong năm 2024, cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow đã nhận được sự tham gia tích cực của các đội thi khu vực phía Nam với gần 800 bài dự thi đến từ gần 4000 học sinh và giáo viên. Trong số này, rất nhiều đội thi đã được đánh giá tốt và giành giải cao, cụ thể là: 13 đội thi lọt Top 40 đội thi xuất sắc nhất cả nước, trong đó có 1 đội thi từ Hậu Giang đạt Giải Nhất Bảng THCS, 1 đội thi từ Bến Tre giành Giải Ba Bảng THPT và 1 đội thi từ TPHCM đạt Giải Triển vọng và Giải Bình chọn Bảng THPT.

Năm 2025, cuộc thi dự kiến sẽ tiếp cận khoảng 50.000 học sinh khu vực miền Nam và kỳ vọng nhận được nhiều bài dự thi của các em học sinh khu vực này hơn nữa.

Ông Kim Yong Sup - Phó Tổng giám đốc Samsung Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Kim Yong Sup, Phó Tổng giám đốc Samsung Việt Nam cho biết: “Cuộc thi Solve For Tomorrow là một trong chuỗi chương trình Trách nhiệm Xã hội cốt lõi của Samsung và ngày hôm nay tôi cảm thấy cuộc thi càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức tại Hồ Chí Minh –nơi được xem là thủ đô kinh tế của Việt Nam. Tôi hy vọng cuộc thi sẽ nhận được nhiều sự tham gia từ các em học sinh, và thông qua cuộc thi này các em sẽ khơi dậy tiềm năng và tìm được cơ hội phát triển cho bản thân, đồng thời sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo để góp phần xây dựng nên một xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn”.

Cũng tại sự kiện, bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang cho biết: “Là một đơn vị tỉnh khá xa thành phố Hồ Chí Minh và còn rất hạn chế về khoa học, kỹ thuật nhưng nhiều năm qua, khi có sân chơi của Samsung Solve for Tomorrow, các thầy cô giáo và học sinh của Hậu Giang đã có cơ hội tiếp cận và khơi dậy niềm đam mê khoa học. Tôi tin rằng con đường tiến thân sau này của các em học sinh sẽ được hình thành bởi chính niềm đam mê bắt đầu từ sân chơi Samsung Solve for Tomorrow ngày hôm nay. Thay mặt lãnh đạo Sở giáo dục và Đào tạo xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Samsung đã đồng hành với ngành giáo dục cũng như là thế hệ trẻ Việt Nam".

Trong khuôn khổ cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025, Samsung cũng đã triển khai hoạt động “Solve for Tomorrow on Tour – Lan tỏa tri thức, khơi nguồn sáng tạo”.

Học sinh trải nghiệm hoạt động lắp ráp Robot.

Bắt đầu thực hiện từ ngày 26/4/2025, đến nay sau hơn 1 tháng triển khai, hoạt động này đã được diễn ra tại 14 trường học ở 10 tỉnh thành, góp phần mang những kiến thức STEM mới mẻ tới khoảng 12.000 em học sinh.

Thông qua chuỗi hoạt động tương tác như hội thảo định hướng nghề nghiệp, trải nghiệm công nghệ và sáng tạo Robot trải dài ba miền Bắc – Trung – Nam, “Solve for Tomorrow on Tour” đã giúp học sinh hiểu rõ hơn về vai trò của STEM trong đời sống và tương lai nghề nghiệp.