Kylie Jenner và Timothée Chalamet tình tứ khi xem chung kết quần vợt

Chọn vị trí góc trong cùng, Kylie và tài tử 'Call Me By Your Name' thoải mái ôm hôn nhau.

Kylie Jenner là nữ doanh nhân kiêm sao truyền hình thực tế nổi tiếng, có gần 399 triệu người dõi theo trên Instagram. Cô hiện có khối tài sản gần 700 triệu USD. Kylie đã có hai con với bạn trai cũ, rapper Travis Scott.

Timothée Chalamet hơn Kylie hai tuổi, là ngôi sao Hollywood, được đề cử giải Oscar khi mới 22 tuổi với vai diễn trong phim đồng tính nam 'Call Me by Your Name'. Anh cũng ghi dấu ấn trong nhiều phim điện ảnh như 'Dune', 'The King', 'Lady Bird', 'A Rainy Day in New York'...