Loạt túi Tory Burch dàn sao diện tại show Xuân Hè 2025

Túi dáng cơ bản, màu sắc trang nhã như Lee Radziwill, Lee Radziwill Sublime Shopper Tote... của Tory Burch được ưu ái tại Tuần lễ Thời trang New York.

Show diễn thời trang Tory Burch Xuân Hè 2025 biến sảnh nhà máy đường Domino "Skylight at the Refinery" thành sàn diễn hồ bơi. Tường và sàn lát gạch màu xanh nước biển, ẩn chứa thông điệp về sự chuẩn xác, tự do.

Các thiết kế trong BST lần này mang cảm hứng Thể thao, tập trung tính thẩm mỹ nhiều hơn hiệu suất, trải dài từ giày dép đến trang phục. Trong đó, túi xách vẫn là phụ kiện được các sao Hollywood lẫn châu Á ưu ái diện lên thảm đỏ như diễn viên Michelle Williams, Jodie Turner-Smith, Elizabeth Olsen, Mindy Kaling, Yuqi...

Nàng "phù thủy đỏ" của vũ trụ MCU Elizabeth Olsen diện blazer quá khổ họa tiết chấm bi, quần âu và túi Lee Radziwill nổi tiếng của Tory Burch. Thiết kế được phái đẹp ưa chuộng với các chi tiết da, da lộn kết hợp mặt ngoài và mặt lót cùng khóa gài T-Lock biểu tượng.

Thành viên nhóm nhạc G-Idle Yuqi - Tống Vũ Kỳ xuất hiện với tư cách khách mời tại show Xuân Hè 2025 của Tory Burch. Nữ thần tượng diện mẫu đầm da cá tính, phối cùng thiết kế Lee Radziwill Sublime Shopper Tote màu be sáng tạo sự tương phản.

Nàng mẫu lai Lily Chee chọn túi Small Kira Diamond Quilt Pavés Convertible với chi tiết chần trám và khóa cài kim loại T Lock.

Nữ diễn viên Michelle Williams chuộng tông trung tính với túi The Peptite Lee Radziwill Double Bag màu be sáng, tone sur tone với trang phục xuyên thấu.

TikToker Izzy Allain chọn mẫu túi đeo vai Kira Diamond Quilt Convertible nổi bật với logo Tory Burch trên chất liệu da bóng bắt mắt.

Chiếc Kira Diamond Quilt Top-Handle màu trắng ngọc trai được bóng hồng thể thao Kate Bartlett chọn làm điểm nhấn cho set đồ dự show. Cô hiện thi đấu cho đội tuyển West Coast, là một trong những sao nữ được đánh giá thể hiện chuẩn tinh thần thể thao của BST lần này.

Người mẫu Millane Friesen dùng mẫu túi Eleanor Spazzolato Satchel phom dáng cổ điển làm chi tiết cân bằng cho bộ trang phục nam tính, hiện đại.

Meredith Hayden là một trong những khách mời hút nhiều sự chú ý khi kết hợp áo khoác màu loang, đầm sequin với túi Flemming Soft phối dây xích. Set đồ được đánh giá kết hợp hài hòa các item tưởng chừng không liên quan.

BST mới của Tory Burch thể hiện trình độ cắt may trang phục của nhà mốt Mỹ khi đem tới hàng loạt hình thể mới, kết hợp tính thể thao cách điệu với trang phục dạo phố thanh lịch của các bóng hồng xứ sở cờ hoa. Túi xách - những thiết kế quan trọng của BST, dự kiến sớm xuất hiện tại chuỗi cửa hàng toàn cầu của Tory Burch. Tại Việt Nam, thương hiệu được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

Á Hiên

Ảnh: Tory Burch