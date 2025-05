Lưu Diệc Phi không nên thắng giải Bạch Ngọc Lan

Dừng lại ở đề cử Bạch Ngọc Lan là phương án tốt nhất dành cho Lưu Diệc Phi.

Danh sách đề cử chính thức tại Bạch Ngọc Lan – một trong 3 giải thưởng truyền hình lớn nhất Trung Quốc đã được công bố. Trong đó, đáng chú ý nhất là hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất (Thị hậu) gọi tên Lưu Diệc Phi, Dương Tử, Tống Giai, Mã Y Lợi và Diêm Ni. Mặc dù việc được đề cử là một vinh dự lớn đối với Lưu Diệc Phi, song không ít khán giả cho rằng cô không nên là người chiến thắng ở hạng mục này.

Lưu Diệc Phi gây bất ngờ khi được đề cử tại giải Bạch Ngọc Lan. (Ảnh: Weibo)

Lưu Diệc Phi đã tiến bộ nhưng chưa đủ để thắng giải

Sau nhiều năm bị chê diễn đơ, Lưu Diệc Phi đã có sự cải thiện đáng kể trong Câu Chuyện Hoa Hồng. Vai diễn Hoàng Diệc Mai của cô không phải quá phức tạp nhưng đủ để thấy rõ sự thay đổi trong biểu cảm và nhịp diễn của "thần tiên tỷ tỷ" so với những tác phẩm trước đó như Mộng Hoa Lục hay Đi Đến Nơi Có Gió. Sự tiết chế trong diễn xuất, cách thể hiện nhân vật bình dị nhẹ nhàng của Lưu Diệc Phi giúp cô nhận về nhiều lời khen hơn trước đây.

Tuy nhiên, nếu xét một cách công bằng thì sự tiến bộ này vẫn chưa đủ để đưa Lưu Diệc Phi lên ngôi Thị hậu. Ở những cảnh bình thường khi nhân vật Hoàng Diệc Mai không cần bộc lộ quá nhiều cảm xúc, Lưu Diệc Phi diễn tròn vai. Nhưng đến các phân đoạn cao trào, ví dụ như khi Hoàng Diệc Mai cãi nhau với bạn trai Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh) hay lúc phải đưa ra lựa chọn cảm xúc quan trọng thì biểu cảm của Lưu Diệc Phi lại bị đánh giá là gượng gạo, thậm chí còn lố và thiếu chiều sâu.

Diễn xuất của Lưu Diệc Phi trong Câu Chuyện Hoa Hồng đã tiến bộ nhưng chưa đủ xuất sắc. (Ảnh: Weibo)

Một điểm may mắn cho Lưu Diệc Phi là Câu Chuyện Hoa Hồng không chứa quá nhiều phân cảnh nặng tâm lý. Bộ Phim mang tính nhẹ nhàng, chữa lành nên hạn chế được việc phơi bày điểm yếu trong khả năng diễn nội tâm của nữ diễn viên sinh năm 1987. Nhưng nếu so sánh với các đối thủ còn lại trong đề cử Thị hậu gồm Tống Giai, Mã Y Lợi hay Diêm Ni thì Lưu Diệc Phi vẫn còn non về mặt diễn xuất. Cả 3 nữ diễn viên này đều là những cái tên được công nhận rộng rãi về năng lực qua nhiều vai diễn có chiều sâu, phức tạp và đòi hỏi kỹ năng biểu cảm tinh tế.

Có lẽ Lưu Diệc Phi sẽ giống Đường Yên

Câu chuyện của Lưu Diệc Phi tại Bạch Ngọc Lan năm nay khiến người ta nhớ đến trường hợp của Đường Yên vào năm ngoái. Khi ấy, Đường Yên được dự đoán là ứng viên được ban giám khảo ưu ái trao giải Thị hậu, bất chấp việc cô bị đánh giá thấp hơn về năng lực diễn xuất so với những tên tuổi lớn bị loại khỏi danh sách đề cử như Mã Y Lợi, Lưu Lâm hay Ân Đào. Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng mạng, cuối cùng ban tổ chức đã xướng tên Châu Tấn – người được cho là "phương án an toàn" để tránh scandal không đáng có.

Tình hình của Lưu Diệc Phi rất giống Đường Yên năm ngoái. (Ảnh: Weibo)

Năm nay, Lưu Diệc Phi rơi vào tình huống tương tự người bạn thân. Mặc dù được yêu mến vì nhan sắc, danh tiếng và có lượng fan hùng hậu nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô xứng đáng với danh hiệu Thị hậu Bạch Ngọc Lan – một giải vẫn được xem là có giá trị nghệ thuật cao trong hệ thống giải thưởng truyền hình Trung Quốc hiện nay.

Nếu ban tổ chức chỉ dừng lại ở việc trao đề cử cho Lưu Diệc Phi thì đó là cách công nhận sự tiến bộ và những nỗ lực của cô bên lĩnh vực truyền hình. Nhưng nếu người đẹp Thần Điêu Đại Hiệp thực sự chiến thắng, khả năng cao là làn sóng chỉ trích sẽ nổ ra, nhất là khi cư dân mạng vẫn chưa quên "vết xe đổ" của Địch Lệ Nhiệt Ba tại Kim Ưng năm 2018.

Xét cho cùng, Lưu Diệc Phi vẫn không nên thắng giải. (Ảnh: Weibo)

Trong một cuộc đua giải thưởng mà thực lực nên là yếu tố quyết định thì Lưu Diệc Phi vẫn chưa thật sự là cái tên thuyết phục để chiến thắng tại hạng mục Nữ chính. Và nếu ban giám khảo Bạch Ngọc Lan muốn duy trì danh tiếng lâu dài cho giải thưởng, có lẽ họ nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.