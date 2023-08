'Mask Girl': Phía sau dung mạo xấu xí của nam - nữ chính

Để nhập vai trong series phim Hàn đang được yêu thích 'Mask Girl', tân binh Lee Han Byul vượt qua 1.000 đối thủ, sao nam Ahn Jae Hong tăng 10 kg và giả hói, người mẫu Zizian tập nhảy suốt nhiều tháng.

Mask Girl (Cô gái mang mặt nạ) dài 7 tập, chiếu trên Netflix. Kịch bản phim chuyển thể từ webtoon (truyện tranh trực tuyến) cùng tên, xoay quanh cuộc đời khổ ải của Kim Mo Mi. Không được trời phú cho nhan sắc ưa nhìn, cô lớn lên trong sự xem thường ngoại hình của mẹ và bạn bè. Bỏ dở giấc mơ trở thành ngôi sao trình diễn, Mo Mi chỉ được sống là chính mình khi đeo mặt nạ, mặc sexy và nhảy gợi tình trên nền tảng livestream 18+. Hình thể bốc lửa và cách tương tác ngọt ngào giúp cô có được lượng fan lớn, nhưng đó cũng là mầm mống của những hiểm nguy, đẩy cô vào chuỗi tội ác không có đường lùi.

Đây hiện là phim Hàn Quốc được quan tâm nhất với câu chuyện lôi cuốn, phản ánh nhiều mặt trái xã hội. Phần tuyển chọn diễn viên được ghi nhận là một thành công lớn của tác phẩm.

Trailer phim 'Mask Girl' Hình ảnh trong trailer phim 'Mask Girl'

Lee Han Byul - 'vịt con xấu xí' từ đời vào phim

Vai nữ chính Kim Mo Mi được khắc họa bởi ba diễn viên, tương ứng ba giai đoạn: Lee Han Byul đóng Mo Mi trước thẩm mỹ, Nana hóa thân Mo Mi khi đã "vịt hóa thiên nga" và Go Hyun Jung nhập vai Mo Mi tuổi trung niên. Trong khi Go Hyun Jung là minh tinh đã hoạt động nghệ thuật 30 năm, Nana đi lên từ hình tượng idol Kpop - cựu thành viên nhóm After School, Lee Han Byul là tân binh của truyền hình xứ Hàn

Lúc dự án Mask Girl được công bố, nhà sản xuất chỉ tiết lộ diễn viên đóng Mo Mi ở hai giai đoạn sau. Với tuyến vai Mo Mi đầu tiên, họ ghi đó là diễn viên mới. Điều này gây tò mò cho người hâm mộ của bộ truyện tranh gốc. Mãi đến họp báo ngay sát ngày phim ra mắt, Lee Han Byul mới lộ diện.

Ngay lúc đó, nữ diễn viên đã gây ấn tượng bởi diện mạo quá giống với nguyên mẫu nhân vật trong webtoon. Vào phim, màn hóa thân của cô càng được lòng khán giả. Dân mạng để lại bình luận: "Sự giống nhau này thật điên rồ", "Cô ấy có khí chất hoàn hảo của Kim Mo Mi", "Làm thế nào họ tìm thấy cô ấy?".

Lee Han Byul được nhận xét có diện mạo giống nhân vật Mo Mi trong webtoon 'Mask Girl'.

Theo Yahoo, mới đầu đoàn phim dự định dùng kỹ thuật hóa trang và kỹ xảo hậu kỳ để hô biến một diễn viên phù hợp ba giai đoạn của Kim Mo Mi. Nhưng qua nhiều cân nhắc, họ quyết định mời ba diễn viên cùng đảm nhận. Do Covid-19, quá trình casting được tổ chức online, thông qua hồ sơ cá nhân và video của các ứng viên gửi về. Khi vừa nhìn thấy Lee Han Byul, đạo diễn đã nhận ra cô chính là Kim Mo Mi họ cần tìm. Anh đánh giá cô điềm tĩnh, thông minh, có sức hút. Giữa 1.000 ứng viên, cô gái sinh năm 1992 được lựa chọn.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Harper's Bazaar, Lee Han Byul cho biết cô có trải nghiệm đời thật tương đồng với Kim Mo Mi, cũng từng bị miệt thị ngoại hình. Tuy nhiên, những ký ức này không làm cô bi quan trong lúc quay. Cô đã có những ngày rất vui trên phim trường. "Tôi liên tưởng Kim Mo Mi như một ngôi sao đầy tham vọng. Tôi cảm thấy giống cô ấy ở điểm này. Điều đó thôi thúc tôi tham gia thử thách diễn xuất", nữ diễn viên nói.

Từng lo lắng vì có được vai chính đầu tay quá muộn nhưng Han Byul vui mừng trước sức hút của phim. Với cô, Mask Girl như món quà trên trời rơi xuống, giúp cô có fan và được một công ty giải trí ký hợp đồng nghệ sĩ. Cô theo đuổi nghệ thuật từ 20 tuổi, từng tham gia vô số hoạt động casting, đóng nhiều phim ngắn và phim điện ảnh độc lập.

Lee Han Byul trong 'Mask Girl'. Ảnh: Hancinema

Ahn Jae Hong không ngại làm xấu vì nhân vật

Nam chính của Mask Girl là Ju Oh Nam, một nhân viên văn phòng cũng bị kỳ thị ngoại hình (body shaming) giống đồng nghiệp - thần tượng Kim Mo Mi. Nhân vật này gây ấn tượng bởi thân hình mập, vẻ mặt vừa mọt sách vừa có chút biến thái. Đảm nhận vai diễn này, Ahn Jae Hong được độc giả của truyện gốc khen có tạo hình giống nguyên mẫu và diễn xuất tốt, lột tả tâm lý bế tắc, mặc cảm và có những lúc điên dại.

Theo trang The K Daily, nam diễn viên đã tăng 10 kg và hóa trang đầu hói để nhập vai. Anh nhận đóng Ju Oh Nam như một thử thách với chính mình. Anh cho biết: "Mặc dù rất có hứng thú với các câu chuyện gần gũi đời thường, dễ tạo cảm xúc đồng điệu, tôi cũng muốn tìm cảm giác mới lạ, dư vị hắc ám với dạng vai trước giờ chưa từng đóng. Đây là một tác phẩm làm rung động trái tim. Tôi cho rằng đóng Ju Oh Nam là cơ hội hiếm có để thể hiện diện mạo khác lạ của mình. Tôi cố gắng dùng ánh mắt biểu đạt tâm ý".

Ahn Jae Hong sinh năm 1986. Nổi lên từ vai Jung Bong trong phim Reply 1988, anh xây dựng hình ảnh sao nam đậm người, mũm mĩm, hiền lành. Lên hàng chính ở phim Be Melodramatic, nam diễn viên giảm gần 10 kg và dần thay đổi hình ảnh.

Ahn Jae Hong của 'Mask Girl' (trái) và trong bộ ảnh tạp chí gần đây.

Zizian - Mo Mi phía sau mặt nạ

Zizian là một người mẫu, diễn viên của Hàn Quốc. Với sắc vóc gợi cảm, cô được chọn đóng thế cho Lee Han Byul trong các cảnh nhảy múa gợi tình trên sóng livestream.

Theo đuổi màn trình diễn hoàn hảo, Zizian đã giảm 3-4 kg, vòng ngực nhỏ lại, bầu má cũng biến mất. gười đẹp bắt đầu tập luyện cho vai diễn vào tháng 1/2022 và quay phim 7 tháng sau đó. Mỗi tuần, Zizian làm việc cùng Lee Han Byul dưới sự chỉ dẫn của huấn luyện viên ba hoặc bốn buổi, mỗi buổi ít nhất ba tiếng. Cô cho biết vì mỗi bài nhảy không lên phim trọn vẹn nên việc tập luyện không quá khó. Tuy nhiên, mỗi lần nhảy từ đầu đến cuối bài đều khiến cô ướt đẫm mồ hôi. "Tôi thường ngã xuống sàn phòng tập và thở hổn hển như một con búp bê giấy. Có lúc, tôi mệt phát khóc", cô nhớ lại.

Ăn theo sức hút của phim, tên tuổi Zizian đến gần hơn với khán giả Hàn, lượng người theo dõi cô trên Instagram cũng tăng lên. Cô bày tỏ lòng biết ơn đối với đạo diễn, diễn viên Lee Han Byul và đoàn làm phim. Cô đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm khi đóng Mask Girl.

Hình thể gợi cảm của Zizian. Ảnh: Instagram Zizian

Phong Kiều