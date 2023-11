Một số cơ hội xuất khẩu lao động nước ngoài cho người 40 tuổi

Xuất khẩu lao động ở tuổi 40 là một trong những hy vọng vấp phải nhiều khó khăn nhất của những người lao động vẫn còn muốn cống hiến cho xã hội cũng như cải thiện nguồn thu nhập cho gia đình. Nhiều người nghĩ rằng sẽ không còn cơ hội đi lao động ở tuổi 40, tuy nhiên đây hoàn toàn là một nhận định sai lầm bởi tuổi 40 không phải là một độ tuổi quá cao ở các nước XKLĐ. Bài viết sẽ phân tích những thuận lợi khi XKLĐ cũng như gợi ý một vài các quốc gia, công việc để mọi người cân nhắc.

1. Thuận lợi và khó khăn cho lao động lớn tuổi

Đi xuất khẩu lao động ở tuổi 40 là một lựa chọn không thực sự suông sẻ và phổ biến nhưng đương nhiên vẫn không phải là không có khả năng. Tuy vậy, việc lựa chọn công việc, nhất là ở thị trường nước ngoài ở độ tuổi trung niên là chắc chắn không dễ dàng. Bên cạnh đó, vẫn có những thuận lợi nhất định nếu người lao động lựa chọn XKLĐ. Hai khía cạnh ưu và nhược có thể phân tích một cách cụ thể như sau:

Khó khăn

Độ tuổi ưu tiên đi xuất khẩu lao động Nhật Bản hiện nay từ 18 đến 35, có một số đơn hàng lấy tới độ tuổi 38. Độ tuổi trẻ còn nhiều sức lao động, dễ tiếp thu sự thay đổi mới, thao tác nhanh nhẹn và chịu được áp lực công việc cao. Những lao động ở tuổi trên 40 sẽ ít khi được lựa chọn và cơ hội trúng tuyển cũng thu hẹp hơn.

Ngoài ra, việc xuất khẩu lao động tuổi 40 cũng sẽ tạo tâm lý e ngại nhiều vấn đề cho người lao động. Khi tuổi trẻ sẵn sàng thử những môi trường mới, không ngại chọn sai vì còn nhiều thời gian làm lại thì người lao động tuổi trung niên sẽ rất e ngại những cơ hội không rõ ràng hoặc những lần đầu tư không có phần trăm mang lại lợi nhuận cao.

Bên cạnh đó, tư duy của người lao động tuổi trung niên cũng sẽ rất khác so với người trẻ mới bắt đầu hành trình XKLĐ. Với kinh nghiệm, kiến thức đúc kết từ nhiều năm làm việc, họ sẽ có những yêu cầu cao hơn về khối lượng công việc, vị trí làm việc, phúc lợi công việc,... kể cả khi XKLĐ tuổi 40 không phải là ưu tiên hàng đầu của các nhà tuyển dụng. Điều này cũng làm thu hẹp phần nào lựa chọn của những ai muốn đi xuất khẩu lao động.

Thuận lợi

Đương nhiên, vấn đề gì cũng có 2 mặt và bản thân việc lựa chọn XKLĐ tuổi 40 cũng thế. Bên cạnh những thách thức được đề cập phía trên, các lao động trung niên cũng có cho mình những lợi thế mà khó có độ tuổi nào sánh được. Đầu tiên phải nhắc đến kinh nghiệm thực tế dày dặn trong mỗi ngành nghề, điều mà những lao động trẻ rất thiếu.

Kế đến, XKLĐ tuổi 40 sẽ giúp người lao động có cái nhìn cụ thể, chi tiết hơn về thị trường lao động của một quốc gia, từ đó đưa ra những lựa chọn có ít tính rủi ro hơn. Đồng thời, đối với một số các nhà tuyển dụng thì kiến thức, kinh nghiệm và bản lĩnh của những lao động lớn tuổi chính là điều mà họ luôn tìm kiếm cũng như trân trọng giữa rất nhiều nguồn lao động dư thừa tuổi trẻ nhưng thiếu thốn vốn sống.

2. Cơ hội xuất khẩu lao động cho người 40 tuổi

Như đã nói trước đó, dù cơ hội xuất khẩu lao động tuổi 40 không quá rộng mở như trong độ tuổi từ 18 đến 35 nhưng vẫn khả dụng trên thị trường hiện tại. Người lao động có thể tham khảo qua một số các quốc gia như sau:

XKLĐ sang Đài Loan

Nếu người lao động muốn XKLĐ sang một nước châu Á trong khi Nhật Bản có ít đơn hàng nhận lao động 40 tuổi thì XKLĐ Đài Loan là một lựa chọn rất đáng để tham khảo. Đây cũng là độ tuổi tối đa hiện tại mà thị trường Đài Loan chấp nhận. Hiện nay, ngành xây dựng vẫn đang nhận những đơn hàng XKLĐ tuổi 40 với mức lương trung bình khá cao.

XKLĐ sang New Zealand

Độ tuổi tuyển dụng của thị trường New Zealand bắt đầu từ 18 tuổi và mở rộng đến 55 tuổi. Vì vậy, lao động ở tuổi 40 hoàn toàn có cơ hội vô cùng rộng mở đi New Zealand. Mức lương trung bình của người lao động ở New Zealand hiện tại rơi vào khoảng 40 triệu mỗi tháng, đi kèm là những phúc lợi xã hội được đánh giá cao cùng môi trường sống an ninh, văn hoá.

XKLĐ sang Canada

Canada cũng là một trong những quốc gia có độ tuổi tuyển dụng từ 18 đến 50 tuổi. Nhiều ngành nghề ở Canada mang đến nguồn thu nhập mỗi tháng rất cao cho người lao động. Ngoài ra, tuổi 40 vẫn có cơ hội với đa dạng các công việc tại xứ lá phong đỏ. Ở độ tuổi này, người lao động có thể XKLĐ sang Canada làm việc nếu có trình độ chuyên môn cao.

Phía trên là những thông tin về bất lợi và thuận lợi khi người lao động lựa chọn đi XKLĐ ở tuổi 40. Bên cạnh những gợi ý về các quốc gia vẫn mở cửa tuyển dụng các lao động lớn tuổi trong bài viết thì người lao động có thể tham khảo thêm những tư vấn của các trung tâm xuất khẩu lao động uy tín để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội ứng tuyển nào

Hỗ trợ tư vấn xuất khẩu lao động: 0976 327 555