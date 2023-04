Nam Phi: Gia đình giữ thi thể người đã mất 2 năm không chôn cất vì tin người chết sẽ hồi sinh

Tuy nhiên, tòa án đưa ra bằng chứng rằng nhà tang lễ dã cố gắng liên lạc với gia đình của Mục sư tổng cộng 28 lần - gồm gửi email, hơn 40 tin nhắn WhatsApp và thư. Họ không nhận được hồi âm. Trong khi đó, chính quyền địa phương cũng đã đưa ra các báo cáo cho thấy việc không hoả táng thi thể có nguy cơ gây ảnh hướng tới sức khỏe cộng đồng.

Đến tháng 2, Tòa án Tối cao Gauteng ở Johannesburg đã ban hành lệnh cho phép tòa án ký tất cả các tài liệu cần thiết cho việc hỏa táng ông Moodley. Chỉ thị này đã bị đình chỉ trong một tháng để họ có thể liên hệ với gia đình của vị Mục sư. Nhưng trong thời gian đó, vợ của Mục sư không phản đối và cũng không đưa ra phản hồi về quyết định này.

Phía nhà tang lễ giải thích rằng họ không muốn xâm phạm quyền tự do tôn giáo của bất kỳ cá nhân nào, nhưng họ cần phải tuân thủ các quy định về sức khỏe cộng đồng.

Vào hôm 16/3, thi thể của Mục sư Siva Moodley cuối cùng đã được an nghỉ tại Nghĩa trang Westpark ở Johannesburg, trước sự chứng kiến của anh chị em và đại gia đình của ông. Vợ và hai con của ông không tham dự buổi lễ. Truyền thông Nam Phi giải thích rằng lý do khiến vợ và hai con của ông vắng mặt là do họ còn bận đảm nhận vai trò lãnh đạo giáo phái do Mục sư sáng lập.

