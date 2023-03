Ngoài Hà Nội, Việt Nam còn 10 điểm đến có khung cảnh ngoạn mục

Phố cổ Hội An là một trong những Di sản Thế giới của Việt Nam, được UNESCO vinh danh là một điển hình bảo tồn rất tốt những giá trị của một thương cảng Đông Nam Á. Đi bộ dọc theo khu phố cổ đẹp như tranh vẽ này giống như đang quay ngược thời gian về quá khứ. Các tòa nhà màu sắc có kiến trúc quyến rũ tại đây cũng là một kho báu cho những tín đồ chụp ảnh. Khách du lịch có thể thuê xe đạp để khám phá mọi ngõ ngách tại Hội An và trải nghiệm một chuyến du thuyền thơ mộng trên sông vào buổi tối để khám phá một Hội An lung linh dưới ánh đèn lồng.