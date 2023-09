'One Piece' live-action 'nổ tung' trên Netflix - Một cơn sốt không thể bỏ qua

Cụ thể, trong tuần vừa qua, phim truyền hình tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix là One Piece live-action với 140,1 triệu giờ xem.

Bộ phim One Piece live-action được phát triển bởi Matt Owens và Steven Maeda đã ra mắt, dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của Nhật Bản, được sáng tác vào năm 1997 bởi Oda Eiichiro. Loạt phim này được sản xuất bởi Kaji Productions, Tomorrow Studios và Shueisha, và có sự tham gia của nhiều diễn viên như Inaki Godoy, Arata Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson và Taz Skylar.



Phim ra mắt lần đầu vào ngày 31/8/2023 trên nền tảng Netflix. Tác phẩm này được đánh giá cao bởi cả giới chuyên môn và khán giả, với sự hâm mộ về diễn xuất của các diễn viên, cốt truyện, hiệu ứng đặc biệt và sự tôn trọng đối với nguyên tác gốc.

Các tập phim chủ yếu xoay quanh cuộc phiêu lưu của cậu bé Monkey D. Luffy (Inaki Godoy) và băng hải tặc Mũ Rơm với hành trình khám phá các đại dương nguy hiểm, những vùng đất xa xôi để tìm kiếm kho báu huyền thoại "One Piece". Tuy nhiên, họ lại phải chiến đấu với nhiều băng hải tặc xấu khác cũng đang tìm kiếm kho báu và Hải quân muốn diệt trừ hải tặc. Được trang bị với những kỹ năng và tình đồng đội không thể phá vỡ, băng Mũ Rơm sẽ phải trải qua bao nhiêu khó khăn, không lùi bước với ước mơ "trở thành Vua Hải Tặc".



Trong khi đó, You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah thu hút 37,9 triệu giờ xem. Qua đó, nó đã đứng đầu bảng xếp hạng phim điện ảnh tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix tuần qua. Đây là một bộ phim hài kịch dành cho lứa tuổi mới lớn của Mỹ năm 2023 do Sammi Cohen đạo diễn, Alison Peck viết kịch bản và Adam Sandler sản xuất.



Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên dành cho giới trẻ năm 2005, kể về câu chuyện của hai người bạn thân nhất có kế hoạch bat mitzvah (lễ trưởng thành của người Do Thái) thất bại khi họ tranh giành sự chú ý của cùng một chàng trai nổi tiếng.

Trên trang web tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah nhận được số điểm cao 97% "cà chua tươi".

