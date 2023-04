Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu TPHCM: Khám chữa bệnh chất lượng, tận tâm

Trong những năm gần đây nhu cầu thăm khám sức khỏe của người dân tăng cao. Sự ra đời của các phòng khám đa khoa tư nhân đóng vai trò tích cực trong hỗ trợ bệnh nhân khám nhanh, đúng chuyên môn, linh hoạt thời gian, chi phí hợp lý. Và Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu là cơ sở nhận được sự tín nhiệm cao của đông đảo bệnh nhân tại TPHCM và các tỉnh lân cận.

Những ưu điểm nổi bật tạo dựng uy tín phòng khám đa khoa Hoàn Cầu

Phòng khám Đa Khoa (PKĐK) Hoàn Cầu tọa lạc tại Số 80-82 Châu Văn Liêm, phường 11, Quận 5, TP.HCM được Sở Y tế thanh tra, kiểm định chất lượng, cấp giấy phép hoạt động trong khám và điều trị các bệnh lý thuộc phạm vi chuyên môn sau: Nội khoa; sơ cứu, Ngoại khoa (cắt dài/ hẹp/ dính bao quy đầu); khám chữa các bệnh lý như: bệnh phụ khoa, sản khoa - đình chỉ thai bằng thuốc dưới 7 tuần tuổi; các bệnh tai, mũi, họng, khám chữa bệnh xương khớp theo Y học cổ truyền, thực hiện xét nghiệm cận lâm sàng huyết học, hoá sinh…

Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Địa chỉ được đông đảo bệnh nhân tin tưởng, lựa chọn

Với mục đích, nguyện vọng mang đến hình ảnh phòng khám chất lượng, nhanh chóng, tiện lợi, hiện đại nhằm đáp ứng mong muốn của tất cả các bệnh nhân. Đa Khoa Hoàn Cầu chủ động đầu tư trang thiết bị tiên tiến, thiết kế phòng khám thoát mát, sạch sẽ, quy trình thủ tục đăng ký nhanh chóng, phòng khám một bệnh nhân – một bác sĩ,… nhờ đó đã mau chóng lấy được tình cảm của người bệnh và gia đình bệnh nhân. – Chia sẻ từ đại diện phòng khám.

Dịch vụ thăm khám nhanh, hiệu quả, tiết kiệm thời gian

Tại Đa Khoa Hoàn Cầu để giúp bệnh nhân có thể rút ngắn được thời gian thăm khám và điều trị, phòng khám đã đưa vào ứng dụng công nghệ Đặt lịch khám chữa bệnh qua mạng trực tuyến hay điện thoại đến đường dây nóng: 028 3923 9999. Nhờ đó mà người bệnh có thể trao đổi với các chuyên gia bác sĩ, đảm bảo độ tin cậy và bảo mật. Thông qua tư vấn bệnh nhân còn được hỗ trợ lựa chọn khung giờ khám bệnh phù hợp, yêu cầu bác sĩ nam/ nữ trực tiếp thăm khám, phục vụ ưu tiên, không cần đến lấy số hay chờ đợi mệt mỏi, thực hiện khám và ra về trong ngày.

Bên cạnh đó, các bác sĩ Phòng khám Hoàn Cầu cũng thấu hiểu những lo lắng, e ngại của bệnh nhân nhất là khi đến khám bệnh nhạy cảm hoặc muốn tư vấn kĩ về bệnh lý để nắm rõ và an tâm hơn. Do đó, phòng khám xây dựng mô hình “1 bệnh nhân - 1 bác sĩ – 1 y tá” của phòng khám đem đến sự thoải mái và an tâm cho người bệnh. Đồng thời, góp phần đảm bảo tính bảo mật, riêng tư cho bệnh nhân

Phòng khám làm việc không ngày nghỉ

Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu linh hoạt khung giờ khám chữa bệnh. Làm việc từ 8:00 – 20:00 hằng ngày, từ thứ hai đến chủ nhật – không nghỉ trưa, không nghỉ Lễ, Tết… Đặc biệt, sẽ không tăng thêm phí dịch vụ khám ngoài giờ, áp dụng bảng giá khám chung cho mọi khung giờ khám bệnh. Tạo sự thuận tiện cho bệnh nhân trong việc sắp xếp thời gian đi khám, tránh ảnh hưởng công việc cá nhân.

Trên tinh thần luôn sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân mọi lúc, mọi thời điểm, các chuyên gia tư vấn của phòng khám cũng thay phiên, túc trực làm việc 24/4. Do đó, người bệnh có thể chủ động liên hệ tư vấn trực tuyến để được hỗ trợ.

Phòng khám làm việc không ngày nghỉ, khám trong và ngoài giờ hành chính

Đảm bảo ưu thế chất lượng, điều trị bệnh hiệu quả

Theo đại diện PKĐK Hoàn Cầu cho biết: Chúng tôi tự hào có đội ngũ bác sĩ ưu tú, giỏi chuyên môn, vững tay nghề; luôn có tinh thần làm việc trách nhiệm và tập trung cao độ… hỗ trợ bệnh nhân chẩn đoán bệnh chính xác, tư vấn những phác đồ chữa trị tối ưu, tiết kiệm chi phí cho người bệnh.

Đến Hoàn Cầu bệnh nhân được trải nghiệm môi trường y tế chuyên nghiệp với đầy đủ các phòng chức năng chuyên biệt, tiện nghi, khử trùng sạch sẽ. Phòng thuốc đạt chuẩn GPP cung cấp các loại thuốc nội/ ngoại nhập chất lượng, an toàn, giá cả niêm yết. Tất cả các ca tiểu phẫu đều được tiến hành trong các phòng tiểu phẫu vô trùng, đạt chuẩn, tỉ lệ thành công cao, tránh viêm nhiễm chéo.

Bên cạnh đó, với mong muốn mang đến cho người dân chất lượng phục vụ tốt, kết quả điều trị hiệu quả, phòng khám cũng luôn chú trọng đến việc đổi mới và đồng bộ hóa trang thiết bị y tế, bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo quá trình vận hành suôn sẻ, tránh các sai sót xảy ra…

Chi phí hợp lý theo quy định của Sở Y tế

Vấn đề chi phí luôn là gánh nặng của nhiều bệnh nhân khiến họ chần chừ, đôi khi chậm trễ bỏ qua giai đoạn khám chữa bệnh kịp thời. Thấu hiểu điều đó, Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu luôn thực hiện chính sách chi phí “Minh bạch – Hợp lý – Rõ ràng”. Chi phí các hạng mục thăm khám được kê khai chi tiết, niêm yết rõ ràng.

Hệ thống máy tính và nhân viên thu ngân làm việc chu đáo, tỉ mỉ. Các bác sĩ sau khi khám và chẩn đoán sẽ đưa ra một mức phí điều trị dự kiến, giúp người bệnh tự chủ động lựa chọn phương pháp điều trị tối ưu với mức phí hợp lý cho bản thân. – Chia sẻ từ lãnh đạo PKĐK Hoàn Cầu.

Chi phí khám chữa bệnh hợp lý, bình dân từ Phòng khám Hoàn Cầu

Với những ưu thế được đưa ra, hẳn người bệnh đã hiểu vì sao Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu luôn nhận được sự tin tưởng, tìm đến khám chữa bệnh của đông đảo người dân TPHCM và các tỉnh thành lân cận phía Nam như Long An, Tiền Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh...

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU

✛ Địa chỉ: 80-82 Châu Văn Liêm, phường 11, Quận 5, TP.HCM

✛ Thời gian làm việc: Từ 8h - 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết)

✛ Website: https://dakhoahoancautphcm.vn/

✛ Hotline: 028 3923 9999 - tư vấn miễn phí 24/24