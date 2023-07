Rosé BlackPink có động thái mới bày tỏ sự lưu luyến Việt Nam ngay khi vừa về nước

Vừa về nước, Rosé BlackPink đăng loạt ảnh selfie với nón lá trên trang cá nhân 73 triệu người theo dõi.

BlackPink đến Việt Nam và tổ chức 2 đêm concert, khép lại chặng châu Á trong khuôn khổ Born Pink World Tour chính là chủ đề hot nhất tháng qua. Vượt qua nhiều "bất ổn" trước concert, cuối cùng 4 cô nàng BlackPink: Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa với hơn 20 bài hát như: How you like that, Whistle, Pretty savage, Kill this love, Lovesick girls, Playing with fire, Boombayah... đã đem đến 2 đêm concert hoành tráng trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Trong đêm diễn, các thành viên BlackPink liên tục có những màn giao lưu với khán giả cực dễ thương.

Không chỉ thế, BlackPink khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi nhún nhảy theo điệu nhạc "See tình" của Hoàng Thuỳ Linh. Ngay sau đó, chính chủ cũng đã đăng tải đoạn clip fancam ghi lại khoảnh khắc 4 cô nàng BlackPink nhún nhảy trên nền nhạc ca khúc See Tình. Hoàng Thùy Linh cũng đính kèm dòng chú thích: "Các bạn thật tuyệt vời! Yêu các bạn rất nhiều! You are gorgeous! Love you guys".

Rosé BlackPink đăng ảnh đội nón lá selfie ở phòng khách sạn sau khi rời Hà Nội

Vừa về nước, Rosé khoe ảnh nón lá và quà của fan Việt gửi tặng. Ảnh: Instagram Rosé

Sau khi kết thúc đêm diễn thứ 2, các cô gái BlackPink nhanh chóng di chuyển ra sân bay về Hàn Quốc. Cách đây vài giờ, Rosé đăng liên tiếp hai bài trên Instagram có 73 triệu người theo dõi, chia sẻ loạt ảnh cô đội nón lá in chữ Việt Nam và selfie ở phòng khách sạn trong thời gian lưu diễn tại đất nước hình chữ S.

Rosé chỉ viết ngắn gọn hai từ "Hà Nội" và biểu tượng hình trái tim, đáp lại tình cảm của fan Việt. Loạt ảnh nhanh chóng nhận về hàng triệu lượt thích. Nhiều người hâm mộ đã vào bình luận dưới bài đăng của Rosé, mong cô và nhóm sẽ trở lại Việt Nam biểu diễn.

Trước đó, trong phần giao lưu với khán giả tại concert Born Pink in Hanoi, 4 cô gái BlackPink chia sẻ thích ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là phở và bánh mì. Trên sân khấu, họ cũng khiến fan Việt hài lòng khi đội nón lá và nói vài câu tiếng Việt dù chưa sõi.

Jennie BlackPink cũng đăng ảnh lưu luyến concert tại Hà Nội

An Khánh