Sau ‘’Tái sinh’’, Tùng Dương lột xác với ca khúc chữa lành cho người trẻ

Ca sĩ Tùng Dương vừa tái xuất với một bài hát mới mang âm hưởng tự sự “Đừng buồn phiền nữa” của nhạc sĩ Nguyễn Thương.

Tài năng và bền bỉ trong luyện tập, có trí thông minh sắc sảo, là một ngôi sao lên nhanh và tỏa sáng lâu được nhiều người yêu quý… tất cả những mỹ từ dành để gọi một người, dường như đã bị người ta dùng hết khi nhắc đến ca sĩ Tùng Dương.

Hơn 20 năm hoạt động âm nhạc, Tùng Dương vẫn giữ được nguồn năng lượng dồi dào mà anh tự nhận là phù hợp với người trẻ. Nam ca sĩ tích cực nâng đỡ thế hệ sau như một cách hồi đáp cho tuổi trẻ đã nhận được nhiều giúp đỡ.

Tùng Dương từng cho ra mắt 6 album riêng, tổ chức 10 liveshow và giành nhiều giải thưởng uy tín: Bài hát yêu thích, Bài hát Việt, Cống Hiến, Mai Vàng… Năm 2024 bài hát ‘’Một vòng Việt Nam’’ và “Tái Sinh” giúp cho giọng hát Tùng Dương lan toả rộng khắp cả nước. Bước sang năm 2025, nam ca sĩ tiếp tục gây ấn tượng với ca khúc mới ‘’Lời nói dối của cha’’ của tác giả Đông Thiên Đức.

Những ngày tháng 5 nhiều ý nghĩa, Tùng Dương tái xuất với một bài hát mới mang âm hưởng tự sự “Đừng buồn phiền nữa” của nhạc sĩ Nguyễn Thương vừa được ra mắt trên kênh YouTube của nam ca sĩ tối 7/5/2025.

Sự kết hợp giữa nhạc sĩ Nguyễn Thương và Tùng Dương cũng thật tình cờ, đó là sau khi nam ca sĩ được giao thể hiện ca khúc Khát vọng là người Việt với dàn Anh trai say hi. Nguyễn Thương cho biết khi sáng tác ‘’Đừng buồn phiền nữa’’ đã nghĩ ngay đến giọng hát nhiều nội lực và cảm xúc của Tùng Dương. Và thật may mắn cho người nhạc sĩ trẻ khi được đàn anh hơn 12 tuổi nhận lời thể hiện ca khúc mới lần này.

Hiện nay sự phát triển nhanh chóng của mạng Xã hội và Công nghệ vô hình tạo ra cuộc đua khốc liệt về thành công, danh tiếng và địa vị lên người trẻ và việc họ gánh nhiều áp lực cũng là điều mà gia đình và xã hội đang hết sức quan tâm. MV “Đừng buồn phiền nữa” với ca từ: “Cuộc đời là vậy nào biết trước mai/Người nào mà chẳng có lúc sai/Ðôi khi vấp ngã giúp ta nhìn lại/Ðừng vì chuyện nhỏ mà xé rách to/Cuộc đời của mình hãy tự vẽ giấc mơ/Em ơi cứ sống sao cho thảnh thơi… được ví như một liều thuốc chữa lành mang đến nguồn năng lượng tích cực cho các bạn trẻ, giúp họ vượt qua áp lực và tìm kiếm được sự cân bằng trong cuộc sống của chính mình.

Giọng hát nhiều trải nghiệm của Tùng Dương cộng với phần âm nhạc mới mẻ của Darrys và JustaSuy thuộc nhóm sản xuất của nhạc sĩ Justatee, bài hát như một khoảng lặng cho mỗi người dừng lại một chút để nhìn lại những vấp ngã đã qua, những khó khăn trước mắt để cố gắng bước tiếp vượt lên và thành công.

Trong MV “Đừng buồn phiền nữa” của ca sĩ Tùng Dương, các khán giả sẽ được du hành qua nhiều chiều không gian từ thành phố, tới vùng núi xa xôi của tổ quốc. Đặc biệt, những cảnh quay thực tế tại trường mầm non Khong Hin Huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên được giao lưu, nói chuyện với các thầy cô ở đây mới thấy được sự quyết tâm vượt khó và tình yêu nghề của họ.

Cho đi cũng là nhận lại, Tùng Dương ở tuổi hơn 40 không đặt nặng việc phải tìm ra truyền nhân mà chú tâm hơn vế truyền cảm hứng. Đôi khi, chỉ cần một cú hích đúng thời điểm sẽ cho một cú nhích khá xa. Anh không giấu giếm việc thích được cộng tác với người trẻ để mong nhận những năng lượng sống, năng lượng sáng tạo từ họ.

Tự nhận mình là người khó tính, cầu toàn trong âm nhạc lẫn đời thường, nên trước khi quyết định chuyện gì Tùng Dương cũng chọn lọc kỹ. Với Nguyễn Thương, nam ca sĩ thấy được ở nhạc sĩ trẻ sự cầu thị và nắn nót trong mỗi ca từ bởi vậy khi cả hai bắt tay làm cùng MV đều tâm huyết hết mình.

Tùng Dương xúc động nói: “Khi quay MV tôi sống ở Điện Biên dù chỉ có một đêm nhưng được nhận rất nhiều bài học cho chính mình. Phải thấy hoàn cảnh khó khăn về vật chất và cơ sở hạ tầng của huyện vùng cao mới thấy được sự cố gắng, hy sinh của các thầy cô và các em học sinh ở đây. Các bạn trẻ, ai còn đắn đo, suy nghĩ thiệt hơn, sợ thất bại hoặc từng thất bại mà không dám đứng lên, hãy một lần tới những nơi này để lắng nghe, để nhìn những con người kiên cường bằng xương bằng thịt ở ngôi trường này mà có thêm động, thêm yêu đời và nỗ lực cho những ngày kế tiếp”.

Ngọc Mai