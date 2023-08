Sôi động chợ online phục vụ Rằm tháng 7

Cụ thể, các loại rau xanh, củ quả như bắp cải có giá từ 15.000 - 18.000 đồng/kg; cải xoong từ 8.000 - 10.000 đồng/mớ; khoai tây từ 13.000 - 15.000 đồng/kg, rau cần 5.000 - 8.000 đồng/mớ, xà lách 18.000 - 25.000 đồng/kg, cải thảo từ 14.000 - 20.000 đồng/kg, cải canh từ 5.000 - 7.000 đồng/mớ, rau ngót từ 6.000 - 10.000 đồng/mớ, bí xanh từ 12.000 - 15.000 đồng/kg, cà rốt từ 3.000 - 8.000 đồng/củ, rau muống từ 10.000 - 15.000 đồng/mớ, dưa chuột từ 13.000 - 15.000 đồng/kg, cà chua có giá từ 12.000 - 15.000 đồng/kg, mướp từ 10.000 - 15.000 đồng/kg, ớt chuông từ 20.000 - 25.000 đồng/kg…



Đối với mặt hàng thịt lợn, những ngày gần đây giá cũng đã nhích lên so với trước do giá thịt lợn hơi tăng lên. Cụ thể, giá sườn non trước từ 145.000 tăng lên 165.000 đồng/kg, ba rọi, nạc vai trước phổ biến ở mức từ 130.000 nay lên 150.000 đồng/kg, nạc thăn từ 120.000 lên 130.000 đồng/kg.



Bên cạnh đó, các mặt hàng thịt bò, cá, tôm vẫn giữ giá không tăng so với trước; trong đó, giá thịt gầu bò ở mức 280.000 đồng/kg, thịt bò phi lê 350.000 đồng/kg, tôm từ 300.000 - 450.000 đồng/kg, cá trắm đen từ 75.000 - 120.000 đồng/kg, cá diêu hồng từ 80.000 đồng giảm xuống 70.000 đồng. Các loại hải sản như tôm, mực, bạch tuộc cũng giảm từ 5 - 10%. …



Chị Nguyễn Thị Hằng, ở phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng cho hay, tại các chợ truyền thống, các mặt hàng hải sản nhiều và phong phú, giá cả hợp lý. Trước đây tôm, mực kích cỡ cùng loại chị mua giá từ 200.000-300.000 đồng một kg, nay vào dịp lễ ngày nghỉ cuối tuần nhưng giá cũng không tăng. Ngoài ra, rau xanh, rau gia vị cũng không tăng mặc dù đợt vừa rồi Hà Nội có xảy ra mưa to.…

Một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm báo hiếu cho ông bà, cha mẹ trong Ngày Vu Lan đó chính là dành thời gian đi cầu an. Những ngôi chùa sẽ là địa điểm để mọi người có thể lui tới cầu siêu, cầu bình an, sức khoẻ, may mắn và hạnh phúc đến cho ông bà, cha mẹ và tất cả thành viên trong gia đình.