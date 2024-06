Tháng Gia đình, tiếp lửa hành trình chào đón các bé yêu

Thông qua các chương trình livestream trực tiếp, những chuyên gia, y bác sĩ đầu ngành có thể cùng chia sẻ và mang đến những món quà bất ngờ dành cho các gia đình đang phải điều trị vô sinh, hiếm muộn, góp phần mang đến những niềm hạnh phúc mang tên tiếng khóc trẻ thơ cho các cặp vợ chồng. Nhất là trong tháng 6 này, tháng của Gia đình – trao gởi ân tình để chào đón bé yêu.

Niềm khát khao của mẹ

Bé Nam 9 tuổi, học lớp 3, mỗi ngày đi học về đều thủ thỉ với mẹ, muốn có thêm một em bé nhỏ để yêu thương. Không chỉ Nam, bố mẹ bé là anh Dũng, chị Huyền (quận Thủ Đức, TP.HCM) cũng cùng có mong muốn ấy. Cách chừng 5 năm, hai vợ chồng cũng đã có ý định sinh thêm em bé để nhà cửa thêm đông vui. Anh chị định để “thả” tự nhiên, nhưng một thời gian dài trôi qua vẫn không thấy có gì. Đi khám thì phát hiện “khó” ở cả hai vợ chồng. Chất lượng tinh trùng của anh kém, trong khi về phía chị thì bị buồng trứng đa nang, nếu muốn có con, nên tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) càng sớm càng tốt. “Ở tuổi của vợ chồng mình, nói về kinh tế đã ổn định cũng không sai, nhưng cả hai đều là làm công ăn lương, chỉ là đủ ăn đủ tiêu, không phải quá lo nghĩ, nhưng nghe nói, có những gia đình phải bỏ ra tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng vẫn chưa thể thành công, nghĩ cũng cảm thấy rất buồn”, chị Huyền tâm sự.

Cũng có đôi lần, anh chị mạnh dạn rủ nhau đi khám, nhưng nhìn cảnh xếp số, xếp sổ chờ đợi, rồi đọc chia sẻ của nhiều gia đình đã từng làm trước đó, thương vợ, sợ vợ phải chịu đau, anh Dũng cũng khuyên từ bỏ. Nhưng mỗi lần nghe con trai nhắc muốn có em, anh chị vẫn không khỏi suy nghĩ….

May mắn, anh chị được người quen giới thiệu tới Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và nam học Sài Gòn (quận 6, TP.HCM) để thăm khám và điều trị. Người bạn cho biết, bệnh viện hiện đang có rất nhiều ưu đãi dành cho các gia đình gặp vấn đề về vô sinh, hiếm muộn, làm IVF. Chưa tin tưởng lắm, anh chị quyết định tìm hiểu kỹ hơn trước khi đến trực tiếp. Thông qua fanpage của bệnh viện, anh chị biết có chương trình livestream của các chuyên gia, bác sĩ bệnh viện dành cho các gia đình nên quyết định theo dõi. Chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ, có tới hơn 4.000 “mắt xem”, ThS.BS Hoàng Vân – Giám đốc chuyên môn bệnh viện đã giải đáp được rất nhiều vấn đề, khúc mắc mà hầu hết các gia đình giống như anh chị đang gặp phải. Hai vợ chồng càng có hi vọng hơn khi ngay tại chương trình phát trực tiếp, đã có rất nhiều trường hợp khách tham gia nhận được những món quà bất ngờ từ phía bệnh viện, bao gồm các suất IVF trọn giói với giá không ngờ, miễn phí thực hiện thủ thuật IUI, miễn phí tư vấn và thăm khám sức khỏe sinh sản trực tiếp tại bệnh viện, giảm 50% chi phí lưu trú thăm khám…

Các chương trình livestream trực tiếp đang giúp rút ngắn khoảng cách giữa các chuyên gia, y bác sĩ đầu ngành với khách hàng, người bệnh.

Ngay sau khi xem chương trình livestream trên Facebook, anh chị đã quyết định sắp xếp thời gian, công việc, đặt lịch để 2 ngày sau cùng đến bệnh viện để thăm khám. Tận mắt trải nghiệm không gian tiếp đón, thăm khám và được giới thiệu về cơ sở vật chất hiện đại của bệnh viện, trải nghiệm đi viện mà như đi nghỉ dưỡng, lại được bác sĩ Hoàng Vân trực tiếp thăm khám, hai vợ chồng dường như đã trút đi được rất nhiều gánh nặng trong lòng. Hóa ra, không chỉ anh chị, rất nhiều những cặp vợ chồng khác dù đã có con vẫn có thể gặp tình trạng tương tự. Do tuổi tác, do môi trường, do áp lực công việc… đã ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng có thêm con cái. Do tình trạng mỗi người khác nhau, phải có lộ trình điều trị riêng. Rất may, của hai vợ chồng anh chị vẫn chưa đến mức quá nghiêm trọng, việc điều trị cũng không quá mức gian nan.

Tháng 6, thắp lửa gia đình từ những món quà công nghệ

Theo Báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới WHO, trên thế giới cứ 6 người trưởng thành có 1 người vô sinh ở một thời điểm nào đó trong đời. Tại Việt Nam, có khoảng 7,7% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ bị vô sinh, hiếm muộn (tương đương với 1 triệu cặp vợ chồng). Tỷ lệ vô sinh đang gia tăng, trong đó khoảng 50% cặp vợ chồng vô sinh có độ tuổi dưới 30.

Trong bối cảnh mà nhu cầu ngày một tăng, các thông tin về việc điều trị vô sinh, hiếm muộn, các phương pháp, công nghệ được chia sẻ “như nấm sau mưa” khiến nhiều gia đình “lạc lối” trên môi trường Internet. Tuy nhiên, cũng chính trong môi trường này, lại đem đến những cơ hội mới dành cho những người biết nắm bắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh tại Bệnh viện Hỗ Trợ Sinh Sản và Nam Học Sài Gòn.

Công nghệ livestream trước đó chỉ được nhắc đến như một kênh trải nghiệm, chủ yếu dành cho các streamer hoặc các doanh nghiệp để bán hàng thì ngày nay đã phát triển một cách đa dạng, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, bao gồm cả lĩnh vực y học, thăm khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, nam học…

Thông qua các phiên livestream trực tuyến, các bệnh viện, cơ sở y tế, bác sĩ và chuyên gia có thể kết nối, chia sẻ nhiều thông tin hữu ích, chính thống tới các bệnh nhân, khách hàng của mình. Lợi thế so với những kênh truyền thông khác, với sự đảm bảo của bệnh viện, người xem hoàn toàn có thể yên tâm về mức độ uy tín cũng như chuyên môn của những thông tin được chia sẻ. Nếu như trước đây, một lúc, bác sĩ chỉ có thể trao đổi thông tin tới một người thì với công nghệ mới, mỗi phiên livestream có thể thu hút tới hàng ngàn, hàng vạn “mắt xem”, đồng nghĩa với việc thông tin được lan tỏa với chừng ấy người cần. Việc có thông tin cơ bản, chính thống sẽ là cơ sở đầu tiên giúp người bệnh an tâm khi tìm đến với bệnh viện, cơ sở y tế và bác sĩ để hiện thực ước mơ của mình.

Đặc biệt, với các gia đình mong con, đây cũng là kênh để có thể lan tỏa những chương trình ý nghĩa, hỗ trợ kịp thời, giúp giảm bớt các gánh nặng về tinh thần, về kinh tế trên hành trình vốn rất đỗi gian nan này.