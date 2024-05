Thủ đoạn xóa dấu vết tinh vi của ông trùm môi giới 300 "gà cưng" "hàng tuyển" ở Hà Nội

Các đối tượng tạo website với nhiều tên khác nhau để môi giới mua bán dâm đề phòng khi bị cơ quan chức năng "đánh sập" có thể thay đổi tên miền mới tiếp tục hoạt động.

Ngày 9/5, Công an Hà Nội cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm cực lớn và khởi tố bị can đối với 15 người về các tội Môi giới mại dâm, Chứa mại dâm.

Trước đó, qua nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Cầu Giấy phát hiện một đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn, thường xuyên đăng tải các hình ảnh "chào hàng" của gái bán dâm nên vào cuộc điều tra và xác định đối tượng Hoàng Duy Hưng (SN 1990, trú ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) cầm đầu.

Quá trình đấu tranh với đối tượng, công an Hà Nội xác định, tháng 11/2022, Hưng thuê máy chủ đặt tại nước ngoài, thanh toán bằng tiền ảo, tiền điện tử với mục đích để môi giới mại dâm. Đặc biệt, các đối tượng tạo website với nhiều tên khác nhau để môi giới mua bán dâm đề phòng khi bị cơ quan chức năng "đánh sập" có thể thay đổi tên miền mới để tiếp tục hoạt động.

Hàng chục điện thoại được dùng để các đối tượng "chốt đơn" mua bán dâm - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Thông tin báo Dân Trí cho hay, trên các website, ông trùm cho đăng tải hình ảnh của hơn 300 gái bán dâm kèm số điện thoại đường dây nóng để khách mua dâm liên hệ. Đặc biệt, gái bán dâm của Hưng đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, yêu cầu ngoại hình cao và có các cấp độ khác nhau, chủ yếu là "tay vịn" chọn từ các quán karaoke.

Sau đó khi có khách, các đối tượng sẽ môi giới để gái bán dâm và khách thực hiện hành vi mua bán dâm tại các khách sạn, nhà nghỉ trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh thành khác như Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Sài Gòn và Phú Quốc.

Mánh khóe xóa dấu vết tinh vi của ông trùm

Hưng thuê 1 căn nhà 5 tầng biệt lập tại ngõ 1 Trại Cúp, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để hoạt động các trang web môi giới mại dâm. Bên cạnh đó "tú ông" này cũng thường xuyên giao dịch bằng các tài khoản ảo, không chính chủ, liên lạc với đồng bọn thông qua ứng dụng mạng xã hội Telegram nhằm che giấu hành tung.

Báo An ninh thủ đô thông tin, đặc biệt Hưng còn cài đặt chế độ đọc xong, tự xóa, không để lại dấu vết. Ngoài ra, đối tượng lập 2 nhóm hoạt động độc lập, phục vụ cho công việc "kinh doanh" của mình. Nhóm 1 được vận hành bởi 3 nhân viên IT, chuyên đăng bài trên các Website. Các đối tượng cũng đồng thời tạo các tài khoản giả là khách mua dâm tham gia nhận xét, bình luận về gái bán dâm trên các trang mạng này nhằm "chim mồi" để thu hút khách mua dâm.

Hoàng Duy Hưng (bên phải) và các đồng phạm tại cơ quan công an - Ảnh: VOV

Nhóm thứ hai là các đối tượng nữ, giả gái bán dâm chuyên nhận điện thoại của khách mua dâm thông qua đường dây nóng. Các đối tượng này thay nhau trực, nghe điện thoại của khách mua dâm gọi đến. Điện thoại được dán địa chỉ nhà nghỉ, nghệ danh của gái bán dâm để khi khách có nhu cầu thì sẽ điều gái bán dâm đến phục vụ.

Đối tượng Hoàng Văn Túc (Sn 1984, ở Thanh Trì, Hà Nội) được Hưng giao quản lý chung thường liên kết với chủ, quản lý và nhân viên các khách sạn, nhà nghỉ để cho gái bán dâm ăn ở và "đi khách" luôn tại đó.

Ngày 28/9/2023, công an bắt quả tang các đối tượng đang mua bán dâm tại khách sạn ở phố Đỗ Quang, quận Cầu Giấy. Sau đó, công an khởi tố bị can Lê Thị Ngọc Anh (SN 2002, trú tại thôn 5, xã Định Tiến, huyện Yên Định, Thanh Hoá) về hành vi chứa mại dâm.

Lần theo manh mối này, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Công an quận Đống Đa, Nam Từ Liêm liên tiếp bắt giữ ổ nhóm chứa mại dâm tại một số khách sạn trên địa bàn.

Được biết, đến khi bị bắt, ổ nhóm môi giới mại dâm do Hoàng Duy Hưng cầm đầu đã thu hút gần 2 triệu lượt người tham gia với hàng trăm triệu lượt người truy cập. Thu lợi bất chính khoảng 3 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an Quận Cầu Giấy đã tiến hành khởi tố 15 bị can, trong đó có 9 bị can có hành vi Môi giới mại dâm theo khoản 2 Điều 328 BLHS; 6 bị can về hành vi chứa mại dâm quy định tại khoản 2 Điều 327 BLHS. Đồng thời đã làm rõ hơn 100 gái mại dâm để xử lý theo quy định...

PV (Tổng hợp)