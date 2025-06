Tiếc nuối ở đêm nhạc có G-Dragon tại Mỹ Đình

Mưa trắng trời, hệ thống âm thanh ban đầu chưa được như mong đợi, nhưng dàn sao Kpop G-Dragon, CL, DPR IAN... vẫn khiến hàng chục nghìn khán giả tại Mỹ Đình “cháy” hết mình.

Tối 21/6, sân vận động Mỹ Đình chìm trong cơn mưa tầm tã, đặc biệt khi G-Dragon bước lên sân khấu cuối cùng, mưa trắng xóa cả bầu trời. Thời tiết khắc nghiệt, số đông khán giả vẫn nán lại tới những giây cuối cùng. Ngay cả khi G-Dragon cúi chào, lùi vào Hậu trường, đêm nhạc kết thúc, không ít khán giả vẫn tiếc nuối chưa muốn rời đi.

Trẻ trung, mãn nhãn nhưng còn nhiều hạn chế

Sau bao mong chờ, đêm nhạc có G-Dragon, CL, DPR IAN, Tempest, TripleS đã chính thức diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình. Mưa rơi từ đầu tới cuối chương trình, ảnh hưởng không nhỏ tới các phần trình diễn lẫn trải nghiệm xem, nghe nhạc của khán giả. Thậm chí, thành viên Tempest và vũ công đã ngã vì sân khấu quá trơn trượt.

Sự kiện bắt đầu lúc 19h15, chậm khoảng 15 phút so với thông báo do yếu tố thời tiết.

TripleS đảm nhận vai trò mở màn. Thay vì mang đủ đội hình 24 thành viên, TripleS chỉ đưa 8 người tới Hà Nội lần này, bao gồm Nien - nữ thần tượng có bố đến từ Đài Loan, còn mẹ người Việt Nam. Họ mang đến những ca khúc trẻ trung, sôi động, trong đó, bài hát quen thuộc nhất với khán giả Việt là Girls Never Die.

Tempest biểu diễn ngay sau đó với một số ca khúc như Can't Stop Shining, Bang... Âm nhạc của Tempest nổi bật bởi âm thanh điện tử trẻ trung, sôi nổi khuấy động được không khí đám đông. Đặc biệt, Tempest còn dành tặng khán giả Việt bản cover ca khúc Sóng tình. Đây có lẽ là phần trình diễn gây bất ngờ nhất trong xuyên suốt đêm nhạc.

Nhóm nhạc Tempest tại hậu trường sự kiện tối 21/6. Ảnh: Tempest.

Điểm cộng của đêm nhạc là sân khấu được thiết kế tối giản nhưng ấn tượng với hệ thống đèn LED trải dài, đảm bảo tầm nhìn cho mọi khu vực. Hiệu ứng màn hình được đầu tư kỹ lưỡng, tạo không gian hiện đại, sống động.

Quang Hùng MasterD - đại diện Vpop duy nhất trong đêm nhạc - mở màn đầy ấn tượng với tiếng sáo trong trang phục áo dài trắng, mang đậm bản sắc dân tộc. Anh tiếp tục khuấy động sân khấu với tiết mục Thủy triều sau khi thay trang phục, rồi chứng minh bản thân không hề lép vế trước dàn sao quốc tế bằng giọng hát khỏe khoắn, kỹ năng trình diễn tốt. Phần trình diễn của Quang Hùng MasterD được khen ngợi vì sự tự tin, năng lượng, khả năng hát live tốt, làm chủ được sân khấu dù nam ca sĩ thừa nhận anh rất hồi hộp trong lần đầu được đứng chung sự kiện với G-Dragon.

Tuy nhiên, điểm trừ của sự kiện là hệ thống âm thanh ban đầu gặp vấn đề, loa rè khiến khán giả khó nghe rõ giọng hát của các thần tượng. Đến nửa sau chương trình, âm thanh được cải thiện, giúp trải nghiệm nghe nhạc của khán giả trọn vẹn hơn.

Nien và Hanbin Ngô Ngọc Hưng (thành viên TEMPEST) đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình, nhưng cả hai không phải MC chuyên nghiệp, dẫn đến phần tương tác khá gượng gạo, phụ thuộc nhiều vào kịch bản. Đặc biệt, Nien bị hạn chế về tiếng Việt, khó kết nối với khán giả và cả bạn dẫn của cô là Hanbin.

Thêm vào đó, chương trình thiếu phiên dịch, khiến các phần giao lưu của nghệ sĩ, đặc biệt nhóm TripleS trở nên lạc lõng. Nhiều khán giả thừa nhận không hiểu thần tượng nói gì, làm giảm sự hào hứng và tương tác. Sau các phần trình diễn, sân khấu rơi vào tình trạng "chết" do thiếu MC dẫn dắt hoặc các đoạn clip giới thiệu, kết nối. Việc này khiến khán giả hụt hẫng, mất hứng thú.

Thêm vào đó, việc nhân viên an ninh để lọt một khán giả suýt lao lên được sân khấu, tiếp cận G-Dragon cũng là điểm trừ. May mắn, các vũ công lẫn đội ngũ an ninh kịp thời ngăn chặn, nên chưa có tình huống đáng tiếc xảy ra.

CL và G-Dragon chiếm lĩnh sân khấu

Những phần trình diễn hấp dẫn nhất đêm nhạc đến từ DPR IAN, CL và G-Dragon. DPR IAN là một ngôi sao trên thị trường quốc tế nhưng có lẽ chưa quá quen mặt ở thị trường Việt. Nhưng với đêm nhạc tối 21/6, nam ca sĩ này thật sự gây bất ngờ với hơi thở R&B độc đáo, khác biệt. Phong cách trình diễn vừa quyến rũ, vừa quái dị qua những bản hit như So Beautiful, Mood, Don't Go Insane... của DPR IAN đã chiếm lĩnh sân khấu.

DPR IAN còn tạo điểm nhấn bằng những màn break dance hoặc chơi guitar, chứng tỏ bản thân là một nghệ sĩ đa năng, có thể làm chủ bầu không khí theo rất nhiều cách khác nhau.

Trong khi đó, CL, “chị đại” Kpop, khẳng định danh xưng với kỹ năng làm chủ sân khấu xuất sắc. Sự cá tính, năng lượng bùng nổ, kỹ năng live mạnh mẽ trong các ca khúc Hello Bitches, Let It, SPICY... của CL đã “đốt cháy” sân khấu, khiến đám đông phấn khích. Dù ở hai bài cuối, cả DPR IAN và CL sử dụng hát đè nhiều hơn, nhưng phần trình diễn live của họ vẫn được đánh giá cao.

Được mong đợi nhất, G-Dragon, thủ lĩnh Big Bang xuất hiện cuối cùng, khuấy động sân khấu với loạt hit như Crooked, Crayon, Power, Home Sweet Home... Anh “cháy” hết mình dưới cơn mưa nặng hạt. Mái tóc hồng rực rỡ và phong cách Thời trang đậm chất “người tạo Xu hướng” càng làm tăng sức hút của “ông hoàng Kpop”.

G-Dragon vẫn biểu diễn hết mình mà không bị cản trở bởi thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Fansite.

Thực tế, trong lần gặp fan Việt này, G-Dragon không quá ấn tượng về khả năng hát live khi nam rapper lạm dụng playback khá nhiều. Thay vào đó, G-Dragon thỏa mãn sự mong đợi của khán giả ở thần thái khác biệt, cá tính và sáng sân khấu mà có lẽ chỉ số ít người có tố chất ngôi sao hàng đầu như anh làm được.

Với quy mô một đêm nhạc Giải trí tổng hợp chứ không phải concert riêng, chương trình hút khán giả bằng những màn trình diễn sôi động, hấp dẫn. Điều gây ấn tượng nhất là sự nhiệt huyết, hết mình của tất cả nghệ sĩ. Nỗ lực và sự chuyên nghiệp đó đáng ghi nhận trong tình huống thời tiết không hề thuận lợi.