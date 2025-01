Trước đó, hàng loạt app nổi tiếng liên quan đến ByteDance bị xoá khỏi kho ứng dụng của Apple ngay sau khi lệnh cấm TikTok có hiệu lực.

TikTok trở lại sau khoảng nửa ngày bị chặn ở Mỹ. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 20/1 (giờ Việt Nam), TikTok đã có thể truy cập trở lại tại Mỹ. Một số người dùng cho biết đã có thể truy cập dịch vụ này, trong khi số khác vẫn chưa thể sử dụng. Tính đến 6h30, ứng dụng vẫn chưa hiện lên khi tìm kiếm ở App Store và Play Store tại Mỹ.

Khi mở TikTok, người dùng được thông báo công ty này "đang trong quá trình mở lại dịch vụ".

"Nhờ nỗ lực của Tổng thống Trump, TikTok đã trở lại ở Mỹ", ứng dụng thông báo. Như vậy, người dùng ở Mỹ bị gián đoạn khoảng nửa ngày sau khi lệnh cấm với TikTok có hiệu lực.

Trước đó, ông Trump cho biết ông sẽ ký một lệnh hành pháp ngay sau khi nhậm chức để kéo dài thời gian lệnh cấm TikTok có hiệu lực, nhằm "đạt thỏa thuận để đảm bảo an ninh quốc gia".

Vào thời điểm TikTok bị đóng cửa, Apple liệt kê tất cả ứng dụng bị ảnh hưởng, không thể truy cập được tại Mỹ. Theo TechCrunch, đây là động thái hiểm thấy vì nhà sản xuất iPhone thường không công bố thông tin khi chặn các ứng dụng.

Đáng chú ý, các ứng dụng ByteDance khác, bao gồm CapCut, Lemon8 - tăng vọt trong vài tháng qua - và Marvel Snap, cũng nằm trong số các ứng dụng bị chặn.

Danh sách ứng dụng bị loại khỏi App Store Mỹ bao gồm: TikTok, TikTok Studio, TikTok Shop Seller Center, CapCut, Lemon8, Hypic, Lark – Team Collaboration, Lark – Rooms Display, Lark Rooms Controller, Gauth: AI Study Companion, MARVEL SNAP.

"Apple có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp tại các khu vực pháp lý mà công ty hoạt động. Theo Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi các ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát, ứng dụng do ByteDance Ltd. và các công ty con của doanh nghiệp này phát triển sẽ không còn khả dụng để tải xuống hoặc cập nhật trên App Store cho người dùng tại Mỹ kể từ ngày 19/1/2025”, Apple cho biết trong tài liệu công bố sau khi gỡ TikTok khỏi App Store.

Tài liệu cũng nhấn mạnh rằng những người đến thăm Mỹ và thiết lập App Store ở khu vực ngoài Mỹ cũng không thể cập nhật hoặc mua các mục trong ứng dụng.

Thông điệp của TikTok khi người dùng tại Mỹ mở ứng dụng. Ảnh: 9to5mac.

TikTok và các app ByteDace khác bị cấm bởi một dự luật được thông qua vào năm ngoái, buộc công ty phải bán mạng Xã hội video ngắn này hoặc phải đối mặt với lệnh cấm.

Tuần trước, Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết thực thi quy định, dẫn đến việc Apple và Google chặn ứng dụng vào cuối ngày 19/1. TikTok cũng không còn hoạt động đối với người dùng Mỹ tải về trước đó.

Trong một thông điệp gửi đến người dùng đang cố gắng truy cập ứng dụng, TikTok cho biết: "Chúng tôi rất may mắn khi Tổng thống Trump nói rằng sẽ làm việc với chúng tôi để tìm ra giải pháp khôi phục TikTok sau khi ông nhậm chức. Hãy chờ đợi".