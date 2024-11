Tin mưa lớn trên 500mm ở miền Trung và dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin nhận định thời tiết cả nước trong 10 ngày tới, đồng thời dự báo miền Trung mưa lớn, cục bộ có nơi trên 500mm.

Điểm tin không khí lạnh ở miền Bắc và mưa lớn miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày 26/11 đến đêm 27/11, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Trong đó, Thừa Thiên Huế 150-250mm, có nơi trên 500mm.

Quảng Nam và Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 70-150mm, có nơi trên 300mm.

Miền Trung hứng mưa to đến rất to. (Ảnh minh hoạ: Châu Thư)

Ngoài ra, hiện nay, không khí lạnh cường độ mạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Đông Bắc Bắc Bộ.

Ngày 26/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Hà Nội mưa rải rác. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 26/11 đến ngày 4/12, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ mưa vài nơi. Trời rét. Từ 29/11, khu vực này trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.

Từ đêm 26/11 đến đêm 27/11, Bình Định, Phú Yên mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Ngày và đêm 28/11, Quảng Trị đến Phú Yên mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa dao động 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Từ 29/11, Trung Trung Bộ mưa rải rác. Bắc Trung Bộ trời rét, từ 29/11, đêm và sáng trời rét.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, gây sạt lở đất, ngập lụt cục bộ tại khu vực Trung Bộ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 120 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ở Trung Bộ.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính.

Thủ tướng yêu cầu, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trên tập trung huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận các khu vực còn bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, không để người dân bị thiếu đói.

Tiếp tục rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chủ động cảnh báo, tổ chức di dời dân cư, nhất là người già, trẻ em, phụ nữ, các đối tượng yếu thế ra khỏi các khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, lũ ống.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông an toàn qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, khu vực bị sạt lở hoặc nguy cơ sạt lở; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập; sẵn sàng phương tiện, lực lượng hỗ trợ nhân dân sơ tán, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống.

Nguyễn Huệ