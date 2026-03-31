Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Từ chuyện Juky San ở Giếng Tiên và những lời xin lỗi "quàng" cả ekip

10:09 31/03/2026
Lời xin lỗi xuất phát từ cá nhân mới thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm và tôn trọng khán giả.

Trong thời đại mạng xã hội, một khoảnh khắc sai sót, một hình ảnh chưa được cân nhắc kỹ lưỡng hay một bài đăng tưởng chừng vô hại cũng có thể trở thành tâm điểm chỉ trích. Những vụ việc gần đây liên quan đến Juky San ở Giếng Tiên hay trước đó là Văn Mai Hương với ly trà sữa và Dương Domic cùng loạt bài đăng trên MXH cho thấy một Xu hướng quen thuộc: khi xin lỗi trước dư luận, nghệ sĩ thường khéo léo “chia sẻ” trách nhiệm với ekip, đôi khi khiến lời xin lỗi mất đi phần trọng tâm cần thiết.

Juky San và Giếng Tiên: Khi sự thiếu hiểu biết trở thành “cơn bão” mạng xã hội

Vụ việc bắt đầu khi Juky San đăng loạt ảnh check-in tại Giếng Tiên, Quy Nhơn, mặc bikini và ngâm mình trong khu vực giếng nước ngọt vốn có yếu tố tâm linh. Ngay lập tức, cư dân mạng phản ứng với hai mối quan tâm chính: vi phạm yếu tố văn hóa và tâm linh và ảnh hưởng đến nguồn nước sạch của người dân địa phương.

Được biết, ngay trong ngày 30/3, chính quyền phường Quy Nhơn Đông đã kiểm tra và xác minh thông tin liên quan đến sự việc để có hướng xử lý theo quy định, khẳng định khu vực này nằm trong khu thắng cảnh Eo Gió và có vai trò văn hóa, sinh hoạt của người dân.

Khán giả phản ứng trước hình ảnh của Juky San.

Giếng Tiên vốn là khu vực được người dân địa phương và du khách quan niệm có yếu tố tâm linh và có nguồn nước ngọt, thường được sử dụng để xối rửa sau khi tắm biển. Chính quyền địa phương xác nhận nơi đây từng có quy định cấm người dân, du khách tắm trực tiếp trong giếng, nhưng bảng nội quy đã bị sóng đánh sập và chưa kịp phục hồi, khiến người đến sau có thể không biết.

Trong bài xin lỗi, Juky San viết: "Thời điểm chụp ảnh không nhìn thấy biển báo và ekip đã vô tình lựa chọn khu vực Giếng Tiên làm bối cảnh mà chưa hiểu rõ yếu tố văn hóa, tâm linh gắn liền với địa điểm này."

Như vậy, lỗi được chia sẻ phần lớn cho ekip, trong khi cô chỉ thừa nhận một phần nhỏ trách nhiệm cá nhân. Dù biết đây là cách xử lý dễ hiểu: nghệ sĩ và ekip vốn là một khối trong sản xuất hình ảnh, và việc lựa chọn bối cảnh, trang phục hay tạo dáng thường do ekip tư vấn. Tuy nhiên, dư luận lúc này đang “nóng”, và công chúng mong muốn nghệ sĩ nhận trách nhiệm trực tiếp, thể hiện sự nghiêm túc và tôn trọng văn hóa địa phương.

Văn Mai Hương và lời xin lỗi sau tranh cãi check-in thương hiệu trà sữa bị tẩy chay

Chiều 12/6/2025, mạng xã hội xôn xao khi Văn Mai Hương đăng tải hình ảnh check-in đang uống một thương hiệu trà sữa bị tẩy chay tại Việt Nam. Bức hình xuất hiện trên tài khoản Instagram với hơn 560 nghìn người theo dõi của nữ ca sĩ, nhanh chóng tạo ra làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành động thiếu nhạy cảm, không kiểm tra kỹ trước khi chia sẻ và có thể ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của Văn Mai Hương.

Hình ảnh này khiến dư luận xôn xao, nhiều bình luận chỉ trích nữ ca sĩ vì không cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng, đặc biệt khi thương hiệu này đang bị tẩy chay rộng rãi tại Việt Nam. Một số người hâm mộ và cư dân mạng cho rằng, việc check-in uống sản phẩm nhạy cảm trong bối cảnh hiện tại là thiếu cẩn trọng và dễ gây hiểu lầm.

Ngay sau đó, Văn Mai Hương đã đăng tải lời xin lỗi trên trang cá nhân: "Rất xin lỗi mọi người trong việc chưa kiểm duyệt kĩ càng hình ảnh để hiển thị trên kênh Instagram của Hương. Bản thân Hương cùng ekip sau khi nhận thấy một hình ảnh không phù hợp đã ngay lập tức xoá bỏ và xin chân thành nhận lỗi, rút kinh nghiệm."

Cách diễn đạt này cho thấy nữ ca sĩ khéo léo chia sẻ phần trách nhiệm với ekip, thay vì nhận hoàn toàn lỗi cá nhân. Việc nhắc đến ekip vừa là cách giải thích rằng sai sót không chỉ thuộc về bản thân, vừa là một chiến lược giảm nhẹ áp lực dư luận. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng việc “chia sẻ trách nhiệm” như vậy có thể khiến lời xin lỗi thiếu tính tự chịu trách nhiệm cuối cùng.

Lỗi của Dương hay của ekip?

Vào tháng 8/2024, trên fanpage chính thức của Dương Domic, một bài viết mang tên “Yêu Ka Hát” được đăng tải, khai thác theo hướng chơi chữ. Trong đó, các chữ cái “K” và “H” theo ý đồ của ekip được liên kết với một tính từ đáng yêu mà fan đang gọi Dương – “Bống Khờ”. Đây là mục đích ban đầu của bài viết, hướng tới sự hài hước và gần gũi với người hâm mộ.

Tuy nhiên, chỉ sau vài chục phút, ekip nhận thấy bài viết gây ra hiểu lầm với khán giả như đang ám chỉ chuyện hẹn hò với Linh Ka, một số bình luận đi ngược lại mong muốn truyền tải của ekip. Ngay lập tức, bài viết đã được gỡ bỏ để tránh tiếp tục gây phản ứng trái chiều.

Trong thông báo chính thức, ekip của Dương viết: “Ekip xin lỗi vì đã làm phiền lòng khán giả và ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của Dương. Hy vọng mọi người đừng vì lỗi lầm của ekip mà ảnh hưởng đến tình cảm dành cho Dương, một nghệ sĩ luôn hết lòng với khán giả và âm nhạc.”

img-7925-1774926534.webp
 

Cách diễn đạt này cho thấy Dương Domic và ekip đang dùng lời xin lỗi để “chia sẻ” trách nhiệm: lỗi thuộc về ekip trong việc điều hướng nội dung và quản lý fanpage, còn Dương vẫn giữ hình ảnh cá nhân “hết lòng với khán giả và âm nhạc”. Đây là chiến lược quen thuộc trong xử lý khủng hoảng truyền thông: vừa xin lỗi, vừa bảo vệ hình ảnh chính chủ, đồng thời làm giảm phản ứng trực tiếp từ công chúng nhắm vào nghệ sĩ. Nhiều fan còn đòi Dương Domic đuổi ekip vì liên tục có những hành động thiếu chuyên nghiệp trong việc quản lý thông tin và hình ảnh của nam ca sĩ.

Nghệ sĩ và ekip là một, nhưng lời xin lỗi phải xuất phát từ cá nhân

Các trường hợp trên cho thấy một thực tế: Nghệ sĩ và ekip là một khối thống nhất, tất cả quyết định liên quan tới hình ảnh, phát ngôn hay sản phẩm đều có sự tham gia của ekip. Trong thời đại mạng xã hội, mọi sai sót đều được lan truyền nhanh chóng. Dù lỗi thực tế có thể là tập thể, công chúng cần nhìn thấy nghệ sĩ nhận lỗi trước tiên. Lời xin lỗi xuất phát từ cá nhân mới thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm và tôn trọng khán giả. Việc “chia sẻ lỗi cho ekip” không sai về mặt thực tế, nhưng nếu đặt trong bối cảnh dư luận căng thẳng, nó có thể làm giảm tính chân thành và hiệu quả truyền thông của lời xin lỗi.

Thấu hiểu cho nghệ sĩ và ekip là điều cần thiết. Họ phải làm việc liên tục, chịu áp lực từ fan, truyền thông và các đối tác. Sai sót trong quá trình sáng tạo, quản lý nội dung hay tương tác với cộng đồng là điều khó tránh. Nhưng cách phản ứng - đặc biệt là lời xin lỗi - là thước đo sự trưởng thành và uy tín trước công chúng.

Ba ví dụ Juky San, Văn Mai Hương và Dương Domic đều cho thấy xu hướng “xin lỗi nhưng đá một phần lỗi cho ekip”. Khi nhìn ở góc độ thấu cảm, đây là cách để giảm áp lực cho nghệ sĩ trong một môi trường dễ “ném đá”.

Tuy nhiên, ở thời điểm căng thẳng và dư luận đang nhạy cảm, công chúng muốn thấy nghệ sĩ nghiêm túc nhận trách nhiệm cá nhân trước tiên. Nghệ sĩ hoàn toàn có thể giải thích về vai trò của ekip sau đó, nhưng không nên để lời xin lỗi trở thành một tuyên bố “lỗi thuộc về người khác”, vì điều đó dễ làm mất đi niềm tin và cảm giác chân thành trong mắt khán giả.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng mạnh mẽ và công chúng ngày càng nhạy cảm, lời xin lỗi nghiêm túc từ cá nhân nghệ sĩ – bất kể lỗi lớn hay nhỏ – vẫn là chuẩn mực cần thiết, giúp bảo vệ uy tín, hình ảnh và mối quan hệ bền vững với khán giả. 

