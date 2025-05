Từ menu đến hashtag cầm tay: 6 ứng dụng in Formex mà thương hiệu nào cũng nên biết!

In Formex không chỉ đơn thuần là một phương pháp in ấn hiện đại – mà còn là “vũ khí chiến lược” giúp thương hiệu nổi bật ở mọi mặt trận marketing. Từ menu gọn nhẹ, standee mô hình bắt mắt, đến khung check-in siêu chill, bảng trao giải chuyên nghiệp, hashtag cầm tay tạo hiệu ứng lan truyền, và cả kệ trưng bày sản phẩm linh hoạt – tất cả đều có thể tạo dựng bằng Formex. Cùng khám phá 6 ứng dụng phổ biến đang được các nhãn hàng săn đón!

In Formex là gì?

In Formex là một giải pháp in ấn hiện đại, kết hợp giữa giấy PP cao cấp và tấm Formex (PVC Foam) nhẹ, bền, có khả năng chống nước và chịu lực tốt. Với tính ứng dụng cao và hiệu quả thị giác mạnh mẽ, in PP bồi Formex đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong việc truyền thông, quảng bá hình ảnh.

Tấm formex đa dạng về kích thước

Ưu điểm in formex

- Độ bền cao – Chống nước, chống ẩm hiệu quả

Sản phẩm in PP bồi Formex sở hữu lớp bảo vệ vượt trội trước các điều kiện môi trường. Nhờ sự kết hợp giữa giấy PP chống thấm và lớp Fomex dày dặn, sản phẩm có thể sử dụng lâu dài trong môi trường ngoài trời hoặc trong nhà mà không bị cong vênh hay phai màu.

- Nhẹ – Dễ dàng thi công và di chuyển

Formex là loại vật liệu có khối lượng nhẹ hơn nhiều so với gỗ hoặc mica, nhưng vẫn đảm bảo độ cứng và ổn định. Điều này giúp sản phẩm in dễ dàng lắp đặt, tháo dỡ hoặc vận chuyển đến các địa điểm sự kiện khác nhau.

- Thẩm mỹ cao – Màu sắc sống động, sắc nét

Giấy PP in kỹ thuật số có khả năng tái hiện màu sắc chân thực, kết hợp với lớp nền trắng sáng của tấm Formex tạo nên tổng thể hình ảnh sinh động, bắt mắt. Đây là yếu tố quan trọng khi sử dụng sản phẩm trong các chiến dịch marketing hoặc tại điểm bán hàng.

Ứng dụng của in Formex trong thực tế

Menu Formex

Menu in trên Formex giúp quán ăn, quán café tạo ấn tượng chuyên nghiệp, dễ lau chùi, không lo thấm nước hoặc bị rách khi sử dụng thường xuyên. Thiết kế có thể đứng độc lập hoặc đặt lên kệ trưng bày.

Standee mô hình

Mô hình nhân vật, mascot hoặc sản phẩm được in trên Formex có khả năng đứng vững, chịu va đập nhẹ và dễ di chuyển. Đây là công cụ không thể thiếu trong các chiến dịch truyền thông, sự kiện khai trương hoặc hội chợ.

Standee hình người nổi tiếng

Khung chụp ảnh check-in

Sử dụng khung chụp ảnh bằng Fomex tạo điểm nhấn bắt mắt trong các sự kiện, buổi ra mắt sản phẩm hoặc triển lãm. Kích thước và hình dáng linh hoạt giúp dễ thiết kế theo chủ đề chương trình.

Bảng trao giải thưởng

Các buổi trao giải, chương trình vinh danh không thể thiếu những bảng giải thưởng in Formex. Vừa đẹp, vừa nhẹ, vừa dễ tùy chỉnh tên người nhận và hạng mục giải.

Hashtag cầm tay

Hashtag in trên Formex thường dùng trong sự kiện chụp ảnh, truyền thông mạng Xã hội. Sản phẩm nhẹ, cầm tay thoải mái, bền chắc và dễ dàng tạo ra hiệu ứng thị giác tốt.

Kệ trưng bày sản phẩm

Formex có thể được cắt bế theo hình dáng tự do để tạo thành kệ mini trưng bày mỹ phẩm, sản phẩm mẫu. Nhờ trọng lượng nhẹ và dễ gia công, Formex rất thích hợp làm vật liệu trưng bày.

Báo giá in Formex mới nhất

Chi phí in Formex phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước, độ dày Formex (3mm, 5mm...), số lượng, kỹ thuật in (PP bồi Formex, PP cán Formex) và yêu cầu thiết kế cụ thể. Dưới đây là bảng giá tham khảo:

● In PP bồi Formex khổ nhỏ (A4 – A3): từ 35.000 – 80.000 VNĐ/sản phẩm

● In Formex khổ lớn (khung check-in, standee mô hình): từ 120.000 – 350.000 VNĐ/m²

● Cắt bế định hình theo yêu cầu: cộng thêm 10 – 20% tùy mức độ phức tạp

Bảng báo giá in formex tại quảng cáo 3H

Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm và số lượng đơn hàng của bạn.

Đơn vị in formex uy tín, chất lượng

Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo 3H Việt Nam, mọi sản phẩm in Formex đều trải qua quy trình sản xuất nghiêm ngặt và kiểm tra kỹ lưỡng. Đảm bảo chất lượng hình ảnh, độ bền và tính thẩm mỹ cao nhất đến tay khách hàng.

Đội ngũ chuyên nghiệp – xử lý đơn hàng nhanh

Đội ngũ kỹ thuật và thiết kế của 3H Việt Nam dày dạn kinh nghiệm, luôn sẵn sàng tư vấn giải pháp tốt nhất cho từng nhu cầu cụ thể. Quy trình xử lý đơn hàng linh hoạt, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Giá cả hợp lý – Ưu đãi hấp dẫn

Chúng tôi luôn có chính sách giá cạnh tranh cùng ưu đãi đặc biệt cho khách hàng in số lượng lớn. Đồng thời hỗ trợ chi phí thiết kế và giao hàng nhanh chóng tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Thiết kế và kích thước theo yêu cầu

Dù bạn cần sản phẩm để bàn hay kích thước lớn ngoài trời, 3H đều đáp ứng nhanh chóng với khả năng thiết kế và cắt bế theo yêu cầu linh hoạt.

Công Ty TNHH Quảng Cáo 3H Việt Nam tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp Fomex, in Formex và cắt bế Formex với chất lượng và uy tín vượt trội.

