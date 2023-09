Vi phạm nồng độ cồn: Hết thời cán bộ, quan chức… được “thông cảm”!

Ngày 23-9, các tổ công tác của Cục CSGT - Bộ Công an đã phối hợp với công an 5 địa phương trực tiếp kiểm soát phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn các tỉnh: Bắc Giang, Đắk Lắk, Trà Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 trường hợp khai nhận là nhà báo và 7 cán bộ, công chức, gồm: Phó Giám đốc Trung tâm Quỹ đất TP Bắc Giang; Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP Bắc Giang, Giám đốc Bưu điện TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Ea Kar (Đắk Lắk), Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ea Kar, 1 giám đốc trạm đăng kiểm, 1 Cán bộ Chi cục Thú y tỉnh Đắk Lắk...