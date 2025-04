Viêm Nang Lông: Nguyên Nhân, Triệu Chứng & Cách Điều Trị Hiệu Quả

LA Home Long An là khu đô thị vệ tinh hiện đại quy mô 101,4 ha tọa lạc tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Được phát triển bởi Công ty Cổ phần Prodezi Long An với tổng vốn đầu tư lên đến 2.935,9 tỷ đồng, dự án hứa hẹn trở thành thành phố vệ tinh lớn nhất cửa ngõ Tây Nam TP.HCM. Với vị trí chiến lược, chỉ cách trung tâm TP.HCM khoảng 30 phút di chuyển, LA Home mang đến cơ hội an cư lý tưởng và tiềm năng đầu tư sinh lời vượt trội.

16:20 04/04/2025 Kinh doanh