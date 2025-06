Vinhomes Long An - Nơi bắt đầu cho hành trình sống trọn vẹn, bền vững

Nhu cầu tìm kiếm không gian sống vừa hiện đại, tiện nghi vừa gắn kết hài hòa với thiên nhiên đang ngày một tăng lên. Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, dự án đô thị thông minh Vinhomes Long An ra đời. Không chỉ là nơi an cư lạc nghiệp là điểm khởi đầu cho một hành trình sống trọn vẹn và bền vững là điểm khởi đầu cho một hành trình sống trọn vẹn và bền vững.

Tổng quan về dự án đô thị Vinhomes Long An

Vinhomes Long An là dự án khu đô thị đẳng cấp do tập đoàn Vingroup đầu tư, tọa lạc tại xã Hậu Nghĩa, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Quy mô của dự án là 197,2 ha, mật độ xây dựng chỉ 25%. Vinhomes Long An mang đến không gian sống hiện đại, gần gũi với thiên nhiên với 5.518 sản phẩm, bao gồm 517 biệt thự, 4.510 nhà phố, cùng khu nhà ở Xã hội rộng gần 160.000m² và 491 lô tái định cư.

Vinhomes Long An hứa hẹn tạo nên môi trường sống hiện đại, tiện nghi với hệ thống tiện ích đẳng cấp như trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học và khu vui chơi Giải trí. An ninh tại Vinhomes Long An với hệ thống camera an ninh thông minh: Tích hợp trí tuệ nhân tạo để phát hiện người lạ xâm nhập vào khu đô thị, cảnh báo đối tượng trong danh sách đen, phát hiện hành vi sai trái, nhận diện sự cố và gửi cảnh báo về trung tâm để xử lý kịp thời. Internet thông minh được phủ sóng khắp khu đô thị tạo thuận tiện cho việc kết nối của cư dân.

Vinhomes Long An - Mang đến không gian sống toàn diện

Vinhomes Long An tọa lạc tại vị trí đẹp và tiềm năng. Xung quanh dự án là hạ tầng giao thông chất lượng như: Vành Đai 3 và Vành Đai 4, cao tốc TP.HCM – Trung Lương, Bến Lức – Long Thành, quốc lộ 50B, 62 – ĐT 827E. Vị trí đắc địa này giúp cư dân có thể dễ dàng kết nối đến các trung tâm phát triển lân cận. Vinhomes Long An cung cấp đa dạng các loại hình bất động sản để bạn lựa chọn theo nhu cầu.

Dự án Vinhome Green City sở hữu hệ thống tiện ích toàn diện và đẳng cấp từ Giáo dục, y tế, mua sắm, giải trí cho đến nghỉ dưỡng. Việc tích hợp đầy đủ các tiện ích ngay trong khu đô thị giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn cuộc sống tiện nghi và an toàn. Vinhomes Long An áp dụng mô hình Smart City với Công nghệ quản lý hiện đại. Hệ thống an ninh đa lớp, camera giám sát 24/7 giúp đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân.

Vinhomes Long An có mật độ xây dựng chỉ 25%, mang đến không gian sống thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên. Trung tâm của khu đô thị là hồ nước ngọt có quy mô lên đến 18ha đóng vai trò điều hòa không khí. Bên cạnh là công viên nước và chuỗi tiện ích như công viên cây xanh, quảng trường, phố đi bộ, đài phun nước. Dự án được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín nên luôn đảm bảo về mặt pháp lý.

Golden Land - Đồng hành cùng bạn sở hữu sản phẩm Vinhomes Long An

Golden Land tự hào là đối tác uy tín phân phối dự án Vinhomes Long An cho khách hàng. Được thành lập từ năm 2012, Golden Land đã tạo dựng được niềm tin với khách hàng bằng nhiều sản phẩm bất động sản chất lượng như: CaraWorld, La Pura Bình Dương…. Golden Land luôn phấn đấu không ngừng nghỉ để trở thành đối tác tư vấn đáng tin cậy nhất cho mọi khách hàng.

Chuyên gia chia sẻ góc nhìn thực tiễn

Theo Th.S Nguyễn Văn Hùng – chuyên gia có hơn 10 năm giảng dạy và tư vấn trong lĩnh vực bất động sản tại TP.HCM, Vinhomes Hậu Nghĩa chính là mô hình đô thị kiểu mẫu cho Xu hướng “sống xanh – sống chất” đang ngày càng lên ngôi tại Việt Nam.

“Ngày nay, người mua không còn đơn thuần đi tìm một nơi để ở, mà họ muốn sở hữu một không gian sống – nơi mà mỗi ngày đều là trải nghiệm đáng giá. Vinhomes Hậu Nghĩa mang đến điều đó: từ thiết kế thông minh, tiện ích đa dạng đến không gian thiên nhiên chan hòa. Đặc biệt, với vị trí chiến lược kết nối TP.HCM và quy hoạch đồng bộ, tôi tin dự án này không chỉ hấp dẫn với cư dân mà còn là lựa chọn sinh lời bền vững với nhà đầu tư dài hạn.”

Những nhận định từ chuyên gia như Th.S Hùng đã phần nào củng cố thêm niềm tin vào tầm vóc và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của dự án – cả ở góc độ an cư lẫn đầu tư.

Đội ngũ của Golden Land là những người tận tâm và nhiệt huyết, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tìm kiếm được sản phẩm phù hợp. Sự hài lòng của khách hàng luôn là yếu tố được Golden Land đặt lên hàng đầu. Với nhiều năm kinh nghiệm, Golden Land cam kết sẽ giúp khách hàng lựa chọn được sản phẩm Vinhomes Long An phù hợp với mức giá hấp dẫn.

Vinhomes Long An là dự án đô thị thông minh mang đến cho cư dân cuộc sống đẳng cấp, hiện đại. Tại Vinhomes Long An, bạn có thể tận hưởng hàng loạt các tiện ích ngay trước thềm cửa của mình. Không chỉ vậy, Vinhomes Long An còn là dự án đầu tư sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Nếu quan tâm đến dự án Vinhomes Long An, bạn có thể liên hệ vào thông tin bên dưới để được tư vấn cụ thể.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GOLDEN LAND

Địa chỉ: 53-55 Đặng Như Mai, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Email: [email protected]

Website: goldenlands.vn

Hotline: 0901 867 869