Võ Hoàng Yến cầu hôn bạn trai Việt kiều

"Sáng sớm hai đứa vừa ngủ dậy là tôi lấy nhẫn ra cầu hôn liền. Tôi ấp ủ kế hoạch này lâu rồi nhưng giờ mới thực hiện được. Nghe tôi hỏi 'Will you be my husband for the rest of my life?', anh bất ngờ rồi trêu tôi, trả lời 'Không' nhưng vẫn lồng nhẫn vào tay", Võ Hoàng Yến kể.

Theo siêu mẫu, bạn trai Việt kiều Mỹ là người khiến cô cảm thấy an toàn, tin cậy khi ở bên cạnh. Đó là lý do người đẹp quyết định "chốt đơn", hỏi cưới chàng doanh nhân làm chồng.

Võ Hoàng Yến tiết lộ cô đã phải dùng "chiêu trò" để lấy được dấu vân tay của bạn trai mà anh không hay biết, sau đó đặt làm cặp nhẫn có in vân tay của cả hai. Dù đã cầu hôn, Võ Hoàng Yến nói cô chưa có kế hoạch làm đám cưới ở thời điểm này vì còn bận bịu nhiều việc.

Võ Hoàng Yến đăng ảnh sau khi cầu hôn bạn trai.

Gặp lại bạn trai sau 9 tháng xa cách, trên đất Thái Lan, Võ Hoàng Yến nói cô hạnh phúc ngập tràn. Siêu mẫu từ Việt Nam qua còn người yêu cô từ Mỹ đến. Cả hai hẹn hò đi du lịch, tận hưởng thời gian riêng tư ở xứ Chùa Vàng. Đến nay, sau 4 năm yêu, Võ Hoàng Yến vẫn giấu kín thông tin, hình ảnh nửa kia.

Siêu mẫu tiết lộ trong chuyến đi Thái Lan, ngoài du lịch cùng bạn trai và thực hiện kế hoạch cầu hôn, cô còn tranh thủ làm dịch vụ trữ đông trứng để chuẩn bị cho việc làm mẹ sau này. "Phụ nữ lớn tuổi chất lượng trứng sẽ giảm. Nếu chưa có kế hoạch sinh con ngay thì trữ đông trứng là giải pháp tốt nhất. Tôi cũng nôn được làm mẹ nên rất mong sớm được vũ trụ cho toại nguyện", Võ Hoàng Yến nói.

Võ Hoàng Yến ôm chầm bạn trai ở sân bay Thái Lan, sau 9 tháng xa cách

Võ Hoàng Yến sinh năm 1988, từng đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2009, đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2009. Cô từng làm giám khảo Vietnam’s Next Top Model, The Face Vietnam 2018, Miss Supranational Vietnam 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022... Cô tuyên bố giải nghệ năm 2015, sau đó trở lại năm 2017 và hoạt động đến nay.

Gần 15 năm hoạt động nghề người mẫu, Võ Hoàng Yến vẫn là tên tuổi hot. Cô thường xuyên xuất hiện trên sàn runway với vai trò vedette, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế. Võ Hoàng Yến có nhiều học trò là hoa hậu, á hậu như Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Trần Khánh Vân, Kim Duyên, Quỳnh Hoa.

