Yi He Tang tôn vinh văn hóa trà Việt, giúp quảng bá nông sản Việt

Theo bà Nguyễn Viên An - Tổng Giám đốc điều hành Yi He Tang Việt Nam, VAG hiện là đơn vị có đủ tư cách pháp lý hoạt động như đơn vị nhượng quyền độc quyền của Yi He Tang tại thị trường Việt Nam. Hiện nay, VAG đang sở hữu hai bộ nhận diện và sẽ chính thức sử dụng bộ nhận diện mới từ tháng 6/2025, đồng bộ với nhận diện toàn cầu của Yi He Tang.

Bà Nguyễn Viên An - Tổng Giám đốc điều hành Yi He Tang Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Với tầm nhìn 3 năm tới và chiến lược “bản địa hóa nguyên liệu": Yi He Tang đặt mục tiêu đến năm 2028 sẽ sở hữu 500 cửa hàng, nắm giữ 10% thị phần ngành kinh doanh trà sữa Việt Nam.

“Để đạt mục tiêu trên, bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) của Yi He Tang đã dành hơn một năm tại Việt Nam tìm đến các vùng nguyên liệu trà chất lượng cao để nghiên cứu và thử nghiệm các công thức đồ uống sử dụng nguyên liệu bản địa Việt Nam”, Tổng Giám đốc điều hành VAG chia sẻ.

Điều này thể hiện thái độ tôn vinh văn hóa trà Việt, giúp quảng bá nông sản Việt, mang lại trải nghiệm độc đáo cho khách hàng, đồng thời giúp tối ưu chuỗi cung ứng và logistic, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững cho các đối tác nhượng quyền của Yi He Tang Việt Nam

Tại buổi lễ, bà Phạm Thanh Huyền, Giám đốc nhượng quyền Yi He Tang Việt Nam công bố chính sách nhượng quyền năm 2025 với chiết khấu phí nhượng quyền cùng nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho các đối tác tiềm năng, giúp tối ưu chi phí đầu tư và gia tăng lợi ích cho nhà nhượng quyền, giúp mở rộng hệ thống cửa hàng trên toàn quốc.

Cũng tại sự kiện, Yi He Tang lần đầu tiên giới thiệu ra mắt mô hình Container với chi phí đầu tư thấp, linh hoạt trong việc chọn vị trí, phục vụ rộng rãi nhu cầu take-away (mua mang đi) cho mọi khách hàng.

Ra đời tại Trung Quốc vào năm 2012, Yi He Tang đang phát triển rất mạnh mẽ tại các quốc gia Đông Nam Á gồm: Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Với hơn 12 năm phát triển, từ một thương hiệu non trẻ, Yi He Tang đã nhanh chóng trưởng thành, phủ sóng với hơn 8.000 cửa hàng, trở thành một trong những chuỗi trà sữa lớn nhất tại đất nước tỷ dân.

Yi He Tang Việt Nam giới thiệu mô hình Container phục vụ nhu cầu take - away (mua mang đi) cho mọi khách hàng.

Yi He Tang không ngừng đồi mới sáng tạo, mang đến những dòng sản phẩm chất lượng từ trà sữa đến trà trái cây tươi, chinh phục hàng triệu tín đồ yêu trà. Nhờ sự cam kết về chất lượng và uy tín thương hiệu, Yi He Tang luôn được khách hàng và đối tác nhượng quyền tin tưởng, yêu thích.

Có mặt tại thị trường Việt Nam vào năm 2019, tính đến tháng 3/2025 Yi He Tang đã có 32 cửa hàng trên toàn quốc. Mục tiêu hết năm 2025 Yi He Tang có 120+ cửa hàng hoạt động tại Việt Nam.