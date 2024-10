11 trường công an xét tuyển bổ sung

Cục Đào tạo của Bộ Công an thông báo tuyển bổ sung ở 11 trường. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 18 đến ngày 23/10

Theo đó, 11 trường sẽ tuyển bổ sung 30 sinh viên ở ba phương thức: xét tuyển thẳng; kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cùng học bạ; kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Đối tượng xét tuyển gồm các thí sinh đảm bảo điều kiện và đã tham gia dự tuyển vào công an nhân dân năm 2024 theo từng đối tượng nhưng không trúng tuyển đại học, trung cấp CAND, không trúng tuyển hoặc chưa nhập học vào các trường ngoài ngành công an.

Thí sinh tham gia xét tuyển đảm bảo theo tổ hợp, mã bài thi đánh giá, đối tượng, giới tính, phân vùng tuyển sinh được phép dự tuyển vào các học viện, trường CAND năm 2024 và đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Công an.

Thí sinh tham dự kỳ thi riêng năm 2024 tại Học viện An ninh Nhân dân (Ảnh: Mỹ Hà).

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 18 đến ngày 23/10. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa ba nguyện vọng, theo thứ tự ưu tiên. Các trường cũng ưu tiên xét tuyển ở các ngành, trường thí sinh dự tuyển lần đầu. Kết quả tuyển bổ sung được công bố sau đó 10 ngày.

Trường hợp không có thí sinh trúng tuyển theo ba phương thức trên, các trường sẽ xét tuyển theo điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

Điểm xét tuyển là điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an theo thang 100, cộng ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính điểm như sau: Điểm xét tuyển = Điểm bài thi đánh giá + Điểm cộng x 10/3.

Trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự: Xét thí sinh có điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

Thứ hai, xét thí sinh có điểm trắc nghiệm bài thi đánh giá của Bộ Công an từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

Trường hợp xét đến hết tiêu chí trên mà vẫn trượt chỉ tiêu, khi thẩm định phương án điểm, sẽ phối hợp báo cáo Bộ Công an xem xét quyết định.

Được biết tổng số chỉ tiêu tuyển sinh cho các học viện, trường CAND năm 2024 là 2.150 chỉ tiêu.

Năm nay, công tác tuyển sinh của Bộ Công an cơ bản được giữ ổn định như năm 2023, thông qua ba phương thức tuyển sinh. Các trường giữ nguyên 3 phương thức xét tuyển.

Đối với kỳ tuyển sinh riêng của Bộ Công an sử dụng gồm cả bài thi trắc nghiệm và tự luận, được tổ chức sau ngày thi tốt nghiệp THPT 2024.

Theo Bộ Công an, kỳ thi đánh giá năm 2024 có khoảng 18.000 thí sinh tham gia, tăng 20% so với năm 2023. Đây là năm thứ ba kỳ thi được Bộ Công an tổ chức để làm căn cứ xét tuyển vào các học viện, trường Công an nhân dân.

Phần trắc nghiệm ngoài nội dung môn học còn kiểm tra tư duy logic, kỹ năng phán đoán, xử lý tình huống, gắn với yêu cầu đào tạo đặc thù của ngành công an. Phần tự luận kiểm tra kiến thức hai môn toán và ngữ văn.