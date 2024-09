15 sai lầm thường gặp khi dạy con mà cha mẹ phải tránh ngay từ hôm nay

Người may mắn dùng tuổi thơ chữa lành cả cuộc đời, người không may mắn dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Trẻ em là tương lai của đất nước, phần lớn các bậc phụ huynh đều hết lòng giúp con cái mình trưởng thành.

Con đường trưởng thành còn dài, đôi khi cha mẹ vô tình làm những điều khiến con buồn và thất vọng, nó trở thành những vết sẹo không thể xóa nhòa trong cuộc đời các con.

Những sai lầm khi dạy con mà cha mẹ nên tránh

Dưới đây là 15 sai lầm khi dạy con mà cha mẹ nên tránh để không để lại những tổn thương trong thời thơ ấu của con mình.

1. Không tin lời con nói

Dù lời nói của trẻ có đúng hay sai, cha mẹ cũng nên tỏ ra tin tưởng trước, sau đó mới tìm hiểu thêm. Nếu cha mẹ không tin con, trẻ sẽ không muốn chia sẻ bất cứ điều gì với cha mẹ nữa. Nếu trẻ nói thật mà bị cha mẹ nghi ngờ, trẻ sẽ cảm thấy oan ức và ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

2. Cha mẹ đánh đập con quá nhiều

Một số cha mẹ mắng chửi, bạo hành con hoặc cho rằng đánh đòn là điều đương nhiên. Nhưng trong mắt trẻ con, việc người lớn đánh trẻ con trong khi trẻ con không được đánh lại là điều vô cùng bất công.

3. Chia sẻ chuyện riêng, bí mật của con với người khác

Trẻ con rất ghét khi cha mẹ kể những chuyện riêng tư của mình cho người khác nghe, ví dụ như chuyện đi vệ sinh, đến tháng... Điều này khiến trẻ cảm thấy bị xâm phạm và mất niềm tin vào cha mẹ.

4. Quan tâm đến em út hơn anh chị

Khi có em bé mới ra đời, nhiều cha mẹ vô tình dành ít sự quan tâm hơn cho con lớn, khiến con lớn cảm thấy bị bỏ rơi. Đặc biệt khi anh chị em cãi nhau, cha mẹ thường bảo con lớn nhường em, điều này khiến con lớn cảm thấy rất khó chịu.

5. Cười chê con

Khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ thường thấy những hành động của con rất ngộ nghĩnh và hay trêu chọc con. Tuy nhiên, khi trẻ lớn lên và có ý thức về bản thân, việc bị cha mẹ cười chê sẽ khiến trẻ cảm thấy không được tôn trọng và tổn thương lòng tự trọng.

6. Dùng quyền lực để áp đặt con

Nhiều vấn đề không hoàn toàn đúng hoặc sai, việc trẻ có nghe lời hay không cũng có nhiều khía cạnh. Khi trẻ lớn lên, nếu cha mẹ dùng quyền lực để ép con làm theo ý mình hoặc làm những việc mà trẻ không muốn, điều đó sẽ khiến trẻ cảm thấy rất khó chịu.

7. Áp dụng tiêu chuẩn kép

Khi trẻ nói bạn bè mình đã có điện thoại, bạn có nhắc con mình không nên so sánh với nhau không? Nhưng khi nhận báo cáo kết quả học tập, bạn lại nói: "Con nhìn bạn kia xem, điểm cao thế nào". Việc cha mẹ áp dụng tiêu chuẩn kép sẽ khiến trẻ cảm thấy rất khó chịu.

8. Xâm phạm quyền riêng tư của con

Khi trẻ nhận được cuộc gọi, cha mẹ thường hỏi ngay "Ai gọi đấy?" hoặc lén nghe cuộc trò chuyện của con mình. Điều này khiến trẻ cảm thấy rất khó chịu.

9. Làm quá mọi chuyện

Trẻ con thường mắc lỗi, nhưng một số cha mẹ lại làm quá mọi chuyện, mắng mỏ con thậm tệ để con nhớ đời. Điều này khiến trẻ cảm thấy không được tôn trọng và làm tổn thương mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

10. Kiểm soát hoàn toàn tiền bạc của con

Khi lớn lên, trẻ con muốn có tiền tiêu vặt để mua những món đồ mình thích. Một số cha mẹ vẫn kiểm soát hoàn toàn tiền bạc của con mình, ngay cả khi con đã lớn. Điều này khiến trẻ cảm thấy không được tự chủ.

11. Thiếu lời khen ngợi, chỉ chú ý đến lỗi lầm

Nhiều cha mẹ thường chỉ thấy những lỗi lầm của con mình và thường xuyên nhắc nhở con về những điều đó. Điều này khiến trẻ cảm thấy bị tổn thương và ảnh hưởng đến sự tự tin của chúng.

12. Nói dối con

Nhiều khi cha mẹ dùng lời nói dối để dỗ dành con cái, ví dụ như nói rằng "trẻ hư sẽ không được nhận quà Giáng sinh", hoặc hứa hẹn với con điều gì đó nhưng rồi lại không thực hiện như hứa tặng con một máy chơi game nếu đạt điểm cao nhưng sau đó lại không giữ lời. Điều này sẽ khiến trẻ mất niềm tin vào cha mẹ và ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai bên.

13. Thường xuyên cãi nhau trước mặt con

Khi cha mẹ cãi nhau trước mặt con cái, trẻ sẽ cảm thấy rất hoang mang và khó chịu. Việc chứng kiến cha mẹ xung đột sẽ để lại những ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý của trẻ.

14. Quyết định mọi thứ thay con mà không hỏi ý kiến

Nhiều cha mẹ nghĩ rằng mình làm mọi thứ vì lợi ích của con cái và tự ý quyết định thay con, chẳng hạn như có đi tham quan, học thêm hay học bồi dưỡng hay không. Cha mẹ có thể nghĩ rằng, con sẽ vui vẻ chấp nhận, nhưng khi lớn lên, chúng sẽ cảm thấy cha mẹ không tôn trọng mình và dần dần sẽ giấu giếm cha mẹ nhiều thứ.

15. Nói với con rằng "Lớn lên con sẽ hiểu"

Khi không muốn giải thích rõ ràng cho con, nhiều cha mẹ thường nói câu "Lớn lên con sẽ hiểu". Điều này khiến trẻ cảm thấy cha mẹ không chịu trách nhiệm và không muốn chia sẻ với cha mẹ nữa.

Theo Phan Hằng

