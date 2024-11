2NE1 sắp đến TP.HCM, fan Việt bùng nổ

2NE1 xác nhận tổ chức concert tại TP.HCM vào 15 và 16/2/2025. Thông tin này khiến người hâm mộ Việt háo hức.

Ngày 6/11, trên trang chính thức, YG Entertainment thông báo lịch trình tour diễn của 2NE1. Điều gây bất ngờ là Việt Nam cũng nằm trong lịch diễn của nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Cụ thể, 2NE1 tổ chức 2 đêm concert tại TP.HCM vào 15-16/2/2025. Hai concert thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Welcome Back. Bên cạnh đó, nhóm sẽ biểu diễn tại Macau, Bangkok, Tokyo, Hong Kong, Manila, Singapore… Rất nhiều điểm đến kể trên đã bán hết sạch vé.

Thông tin 2NE1 tổ chức 2 đêm nhạc tại TP.HCM đang khiến fan Việt bùng nổ. Tháng 7/2023, nhóm nhạc đàn em của 2NE1 trong công ty YG Entertainment là BlackPink đã tổ chức thành công 2 concert tại Hà Nội và thu hút tới hơn 60.000 khán giả.

2NE1 trở lại sau thời gian dài vắng bóng. Ảnh: YG Entertainment.

Ngày 4/10 vừa qua, 2NE1 có buổi biểu diễn tại Hàn Quốc. Sau đó, nhóm bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Welcome Back. Đây là lần diễn chung đầu tiên của 4 cô gái sau 2 năm, kể từ Coachella năm 2022 và là concert đầu tiên của họ sau 10 năm 6 tháng kể từ [ALL OR NOTHING] in SEOUL vào 3/2014. Đã có thời gian dài ngừng hoạt động nhưng 2NE1 vẫn có quyền lực lớn tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Cùng SNSD, Wonder Girls… họ là nhóm nhạc nữ tiêu biểu nhất của Kpop thế hệ thứ 2.

Qua những bản hit thống trị thị trường âm nhạc như Fire, I Don't Care, Ugly, Lollipop, I’m The Best, Missing You, Comback Home… 2NE1 đã phá vỡ các khuôn mẫu điển hình, dám thử nghiệm với âm nhạc, Thời trang hip hop cá tính, mạnh mẽ. Họ được công nhận vì đã mở rộng Phong cách của nhóm nhạc nữ trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc và trở thành một trong những nhân vật hàng đầu của làn sóng Kpop. Nhiều nhóm nhạc đàn em coi 2NE1 là hình mẫu và tấm gương để họ noi theo.

Với các đĩa đơn Fire và I Don't Care, 2NE1 được trao giải thưởng MAMA cho Bài hát của năm. Nhờ đó, 2NE1 trở thành nhóm nhạc thần tượng đầu tiên nhận giải Daesang (giải thưởng lớn nhất) ngay khi ra mắt. 2NE1 phát hành album phòng thu cuối cùng của họ, Crush vào năm 2014. Đây là album đầu tiên của một nghệ sĩ Hàn Quốc lọt vào top 100 của Billboard 200 của Mỹ.